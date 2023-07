La discussione sull’innalzamento dell’età della leva in Russia è giunta a conclusione: la Duma ha approvato l’innalzamento del limite massimo di età per il servizio militare obbligatorio da 27 a 30 anni. Inoltre, in caso di mancata presentazione all’ufficio di registrazione e arruolamento militare senza giustificato motivo, la sanzione per i renitenti aumenterà fino a un massimo di 30.000 rubli.

Come lo stesso Presidente russo ha detto dopo la sollevazione della Wagner PMC, in Russia non esiste un disegno di legge sulle Compagnie militari private. Il 25 luglio, Putin ha detto che il disegno di legge sulle compagnie militari private in Russia dovrebbe essere presentato alla Duma di Stato in autunno da tutti i gruppi parlamentari.

Nel frattempo, stando a stime occidentali, l’Ucraina ha bisogno di rimpatriare 2,8 milioni di rifugiati per ricostruire la sua economia. Ma la probabilità che vogliano tornare a casa sta diminuendo sempre più. La mancanza di lavoratrici potrebbe costare al paese il 10% del PIL annuo prebellico, o circa 20 miliardi di dollari nel peggiore dei casi. E questo supera già il pacchetto di aiuti UE proposto di 13,9 miliardi di dollari. Secondo il ministero delle Finanze ucraino, al Paese mancano 4,5 milioni di lavoratori per la ricostruzione, ammettendo che sarà difficile riportare indietro quanti hanno lasciato il paese.

La guerra è fatta dai droni, anche se non in maniera strategica e l’intelligence statunitense ha avvertito che la Russia e l’Iran stanno costruendo una fabbrica di droni nella Zona economica speciale di Alabuga in Tatarstan. L’impianto, accanto a quelli già esistenti, garantirà a Mosca una nuova fornitura di droni, di un ordine di grandezza superiore a quella che la Russia aveva precedentemente acquistato da Teheran. La costruzione dell’impianto sarà molto probabilmente completata entro l’inizio del 2024.

Diamo ora un sguardo ai fronti alle 18 del 25 luglio.

Gli ucraini hanno continuato l’offensiva nelle direzioni di Donetsk, Krasny Liman e South Donetsk, senza esito apparente.

In direzione di Soledar, gli ucraini hanno occupato parte delle alture vicino a Kleshcheevka, il che gli ha dato l’opportunità di entrare nella parte sud-occidentale del villaggio. Ci sono scontri, nessuno di fatto controlla l’intero insediamento. Allo stesso tempo, l’artiglieria di Kiev utilizza spesso munizioni a grappolo.

A sud di Kleshcheevka, gli ucraini hanno intensificato le operazioni vicino al villaggio di Andreevka, sud di Bakhmut. L’esercito ucraino ha annunciato che i russi hanno abbandonato il villaggio, ma non si hanno conferme a riguardo. In direzione di Donetsk, il Gruppo Yug ha respinto con successo 8 attacchi nemici vicino a Belogorovka (LPR), Zaytsevo, Pervomayskoye, Maryinka e Kleshcheyevka (DPR).

Le unità della 28a, 54a meccanizzata, 80a brigata d’assalto aviotrasportata e 107a brigata di difesa territoriale ucraina sono state colpite vicino a Grigorovka e Konstantinovka, nella DPR. I russi hanno distrutto depositi di munizioni della 3a Brigata d’Assalto ucraina e del 4° Battaglione Operativo della Guardia Nazionale vicino a Grigorovka e Spornoye (DPR). In queste operazioni, gli ucraini avrebbero perso fino a 280 uomini, 3 carri armati, 5 AFV, 8 pickup, 1 Krab SAU polacchi, 2 obici Msta-B, 3 Gvozdika SAU e 1 stazione radar controbatteria statunitense AN/TPQ-36.

In direzione Krasny Liman, il Gruppo Tsentr ha respinto 4 attacchi ucraini vicino a Nevskoye, Novovodyanoye (LPR) e Torskoye (DPR). Le unità della 15a brigata di fucileria motorizzata russa hanno contrattaccato e preso Sergeyevka. Sono avanzati fino a 4 km lungo il fronte e fino a 2 km in profondità. Vicino a Serebryanskoye, le unità del 234° reggimento d’assalto aviotrasportato russo hanno respinto un attacco ucraino, hanno contrattaccato e sono avanzate di 1,5 km in profondità nella difesa ucraina. È stato eliminato un SRG nei pressi di Terny (DPR).

Nella stessa area, la 21a, 63a e 67a Brigata Meccanizzata ucraina e la 5a Brigata operativa della Guardia Nazionale sono state colpite vicino a Terny, Torskoye e Yampolovka (DPR), dove sono stati distrutti anche i depositi di munizioni della 44a fanteria motorizzata e della 100a brigata di difesa territoriale.

In direzione Sud Donetsk, il Gruppo Vostok ha respinto con successo 4 attacchi nemici vicino a Staromayorskoye (DPR), mentre la 110a brigata di difesa territoriale è stata colpita vicino a Novovanovka, regione di Zaporozhya.

In direzione Zaporozhya, sono state colpite la 33a e 47a meccanizzata ucraina, la 35a Marines, la 108a e la 129a brigata di difesa territoriale, vicino a Zeleny Gai, Mirnoye, Orekhov, Malaya Tokmachka e Pyatikhatki. Distrutti anche i depositi di munizioni e carburante della 33a brigata meccanizzata ucraina e della 15a brigata operativa della Guardia nazionale ucraina. Kiev avrebbe perso in quale operazioni fino a 140 uomini, 1 carro armato, 4 AFV, 2 veicoli a motore, 1 M777 statunitense, 1 obice FH-70 del Regno Unito, 2 cannoni D-20 e 1 obice Giatsint-S.

In direzione di Kupyansk, il Raggruppamento Zapad ha colpito la 14a, la 43a Brigata meccanizzata e la 103a Brigata di difesa territoriale ucraina vicino a Molchanovo, Petropavlovka, Berestovoye, Kislovka, regione di Kharkov, e Stelmakhovka (LPR).

In direzione di Kherson, il nemico ha perso fino a 60 uomini, 10 MV e 1 Akatsiya SAU. L’aviazione operativa-tattica e dell’esercito russo, le truppe missilistiche e l’artiglieria russa hanno neutralizzato 113 unità di artiglieria ucraina in 122 aree.

Colpito un raggruppamento temporaneo di mercenari stranieri vicino a Vyazovok, regione di Cherkassy. Depositi di munizioni, armi e materiale militare forniti dai paesi occidentali sono stati distrutti vicino a Chudnov, regione di Zhitomir.

Inoltre 22 UAV ucraini sono stati intercettati vicino a Lisichansk, Popasnaya (LPR), Petrovskoye, Lozovoye (DPR), Energodar, Zelyony Gay, Balochki e Sladkaya Balka (Zaporozhye reg).

Le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti sulla riva sinistra della regione di Kherson.

Inoltre, Kakhovka, Proletarka e il villaggio di Cossack Camps erano sotto attacco.

Segnalato un altro attacco con Storm Shadow sulla Crimea: nella mattinata del 25 luglio, bombardieri ucraini Su-24M hanno lanciato tre missili da crociera Storm Shadow in Crimea.

È stato colpito il punto di raccolta dei veicoli danneggiati nell’area di Kremnevka a nord di Simferopol. Tre pezzi di equipaggiamento hanno subito danni dai missili da crociera. È il quarto attacco di missili da crociera di fabbricazione franco-britannica.

Infine il ministero della Difesa della Federazione Russa riferisce che durante la notte scorsa droni di superficie ucraini hanno attaccato la nave da pattugliamento “Sergey Kotov” della Flotta del Mar Nero della Marina russa a 370 chilometri a sud-ovest di Sebastopoli. Secondo il Ministero, entrambi i droni sono stati distrutti, la nave non è stata danneggiata durante il raid.

Graziella Giangiulio