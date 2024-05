UKRAINERUSSIAWAR. Da Parigi e da Washington armi da usare su suolo russo. Previsto aumento spesa militare russa. Prosegue la guerra dei droni

Antony Blinken nella sua visita a Kiev ha sottolineato che: “L’Ucraina stessa deve decidere di avviare i negoziati con la Russia, gli Stati Uniti sosterranno comunque Kiev” e sull’uso di armi americane sul territorio russo: “Gli Stati Uniti consentono all’Ucraina di decidere da sola come condurre le operazioni militari contro la Federazione Russa”. Cambia dunque la politica della Casa Bianca nei confronti dell’uso delle armi contro Mosca. Non solo, sono previsti nuovi arrivi di patriot che questa volta non verranno schierati a Kiev in difesa della città, ma a Charkiv, ha precisato Blinken. Gli Stati Uniti hanno sempre detto di non volere uno scontro diretto con Mosca.

Il Parlamento estone ha adottato una legge che consente l’invio a Kiev dei beni russi congelati riferiscono i media locali. Il Consiglio dell’Unione europea prevede di approvare definitivamente la prossima settimana la decisione sull’utilizzo dei proventi dei beni russi congelati per l’assistenza militare all’Ucraina.

Si apprende che i deputati della Verkhovna Rada si sono recati a Washington per convincere le autorità statunitensi a revocare il divieto di colpire il territorio russo con armi di fabbricazione americana, riferisce Politico. I legislatori intendono ottenere il sostegno del Congresso per fare pressione sulla Casa Bianca. Secondo loro, l’impossibilità di usare armi americane per colpire il territorio russo “incatena” Kiev.

ll portavoce del Ministero della Difesa ucraino Dmitry Lazutkin ha riferito che le riserve delle forze armate ucraine sono state portate nella città di confine di Vovčans’k nella regione di Charkiv. “(Il nemico) sta cercando di prendere piede nella parte settentrionale della città, piccoli gruppi di fanteria stanno entrando lì, cercando di entrare… Sono state portate delle riserve… vicino a Vovčans’k, ma alcuni gruppi di fanteria (russi) sono entrati in città”, ha detto Lazutkin.

Il ministro per gli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha detto commentando l’avanzata russa a Charkiv: “Quando l’esercito ucraino ha tutto ciò di cui ha bisogno, vinciamo, quando ci sono ritardi nei rifornimenti e carenza di munizioni, non vinciamo”.

Il presidente francese Emmanuel Macron martedì, durante una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyj, ha discusso i dettagli della fornitura di aiuti militari a Kiev; l’Eliseo ha riferito che: “Il presidente francese ha spiegato i dettagli delle forniture nei prossimi giorni e settimane per sostenere gli sforzi militari dell’Ucraina”, ha affermato in una nota l’ufficio del presidente francese. Macron ha assicurato a Zelenskyj la disponibilità di Parigi e dei suoi partner a fornire a Kiev “qualsiasi sostegno necessario”. Il presidente francese ha anche sottolineato che “ogni iniziativa diplomatica utile dovrebbe essere presa per i negoziati, nel rispetto del diritto internazionale e degli interessi legittimi dell’Ucraina”.

Da Mosca l’entourage del generale Surovikin afferma che il generale “non è stato a Mosca. Ora il generale è al lavoro in Algeria”. Tra le ultime nomine da tener presente nell’impianto legislativo del Cremlino Valery Pikalev è il capo del servizio doganale federale. Ovvero colui che dovrà gestire le importazioni parallele e supplire alle sanzioni occidentali.

Nella giornata di Putin a Pechino, è stato presentato alla Duma di Stato un progetto sul diritto dei capi delle unità segrete di sicurezza di controllare i timbri sui passaporti stranieri di coloro che detengono informazioni segrete.

Il giorno prima di andare in visita ufficiale in Cina il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato durante il Consiglio del Ministro per la difesa presentando il nuovo ministro Andrei Belousov: “Quanto più efficacemente l’esercito agisce, tanto prima il conflitto in Ucraina potrà essere risolto pacificamente“; “la nomina di Belousov a ministro della Difesa è dovuta al fatto che le spese militari crescono e Belousov capisce come “adattare” l’economia dell’esercito e dell’industria della difesa nell’economia complessiva del paese”. “Nel 2024 la spesa totale per difesa e sicurezza sarà dell’8,7%, forse qualcosa in più”. “Per quanto riguarda lo stato maggiore delle forze armate russe – non ci sono cambiamenti qui e non sono previsti”. Il generale Anashkin diventa il comandante ad interim del distretto militare meridionale, il generale Sanchik – di quello orientale.

Putin ha incaricato di “aprire” il più possibile il Ministero della Difesa russo in modo che assorba tutte le pratiche migliori e moderne. Putin ha anche osservato: dobbiamo essere “un passo avanti” nella questione della padronanza delle armi più recenti, e i movimenti del personale attorno al blocco di sicurezza non dovrebbero essere formali, dovrebbero garantire il successo nel distretto militare settentrionale.

Infine il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare interagirà strettamente con il nuovo assistente del presidente della Federazione Russa, Alexei Dyumin, che supervisionerà le questioni dell’industria della difesa, ha dichiarato il capo del servizio Dmitry Shugaev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 16 maggio.

Secondo la social sfera russa per la seconda notte, gli ucraini hanno attaccato la Crimea e Sebastopoli con armi missilistiche. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che cinque ATACMS sono stati abbattuti, secondo le prove sul campo ci sono state fino a 12 esplosioni. Una di loro nell’area dell’aerodromo militare di Belbek e le riprese di un forte incendio sono state pubblicate online. Il 14 maggio l’oggetto indicato era anche l’obiettivo ucraino. Al largo della costa nordoccidentale della Crimea, è stato riferito che si è verificato uno scontro con MBEC nemici.

Secondo altro account, il Ministero della Difesa ha riferito della distruzione dei primi 11 droni a sud-ovest di Sebastopoli, poi sono apparse informazioni su un’altra nave di superficie senza pilota distrutta vicino alla Crimea. Insieme all’USV di ieri vicino a Chornomorske, sono state colpite un totale di 13 unità.

Aggiungiamo che si tratta degli stessi due gruppi di droni partiti ieri verso mezzanotte verso il Mar Nero. Sono stati osservati vicino a Tarkhankut, ma poi si sono voltati e sono partiti per l’area di attesa nella parte occidentale dell’area marina.

Il 16 maggio intorno alle 13 due gruppi di USV, per un totale di 24 unità, si sono diretti verso la penisola di Crimea, ma il loro movimento è stato rilevato in anticipo. Elicotteri dell’aviazione navale sono stati inviati per intercettarli.

Per diverse ore gli equipaggi degli elicotteri hanno sparato contro i droni in manovra, vanificando così il piano ucraino. Non è del tutto chiaro dove fossero diretti i droni, ma non si esclude la possibilità del ponte di Crimea.

La novità è che le unità russe sono state in grado di rilevare l’attacco imminente e successivamente distruggere la metà degli USV, il che indica un aumento delle capacità sia in termini di ricerca dei droni che di distruzione degli stessi, nonostante varie modifiche.

In direzione di Charkiv, il gruppo di truppe Nord russe continua la sua offensiva. Nella direzione di Lyptsi, hanno preso Luk’yantsi. Le truppe russe si sono trincerate nella periferia meridionale del villaggio Hlyboke e sono avanzate in profondità da 500 metri a 1,2 chilometri in direzione dell’insediamento di Lyptsi. Gli ucraini hanno lanciato contrattacchi tre volte. A Vovčans’k, le forze armate russe sono avanzate fino a una profondità di 1 chilometro.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka) si svolgono battaglie sulla sporgenza Ocheretyne vicino a Novooleksandrivka, Umans’ke, a ovest di Orlivka, le truppe russe stanno cercando di livellare il fronte.

Sulla cengia Vremivka, le forze armate russe assaltano Staromaiors’ke.

Sul fronte di Zaporozhzhie i piccoli gruppi d’assalto russi hanno ampliato la zona di controllo a Robotyne, ma i soldati riferiscono che è troppo presto per parlare di controllo completo sull’area popolata, nonostante le dichiarazioni e le “belle relazioni”.

Nella regione di Belgorod, di notte, a Shebekino, bombardamenti delle forze armate ucraine. I droni FPV hanno attaccato il villaggio Tsapovka e dintorni di Berezovka, distretto di Borisov, Novostroevka-Pervaya, distretto urbano di Grayvoronsky. Un FPV ha attaccato un’auto tra i villaggi di Nekhoteevka e Zhuravlevka, distretto di Belgorod, l’autista e due passeggeri sono rimasti feriti. Nel villaggio A Zozuli, distretto di Borisov, un ordigno esplosivo è stato lanciato su un’auto, civili feriti; lo stesso a Gruzskoye, distretto di Borisov. Allo stesso modo a Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky, un’auto è stata danneggiata.

Nella regione di Kursk, nel distretto di Glushkovsky, un ordigno esplosivo è stato sganciato da un drone delle forze armate sugli operai edili che stavano restaurando le case nel villaggio di Vesyoloye, uno degli operai è rimasto ferito. Sono stati attaccati il villaggio di Kurilovka, i villaggi di Sverdlikovo e Guevo, il villaggio di Oleshnya nel distretto di Sudzhansky, il posto di controllo “Tyotkino”, i villaggi di Tyotkino e Novy Put, il villaggio di Elizavetovka e il villaggio di Vesyoloye nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Sadovyi nel distretto di Rylsky. Nel villaggio di Kurilovka, distretto di Sudzhansky, i droni ucraini hanno danneggiato una casa, un’auto e un camion. Durante il giorno, diversi UAV ucraini sono stati abbattuti nella regione.

Vicino al checkpoint di Sudzha, 8 ordigni esplosivi sono stati sganciati dagli elicotteri, 5 vicino al villaggio di Volfino e al villaggio di Tyotkino, distretto di Glushkovsky, 2 vicino ai villaggi di Troitskoye e Gordeevka, distretto di Korenevskij, 1 vicino al villaggio di Kozino, distretto di Rylsky. Non ci sono state vittime. La guerra elettronica ha soppresso i droni ucraini vicino al villaggio di Oleshnya e al villaggio di Gornal nel distretto di Sudzhansky, al villaggio di Urusy nel distretto di Glushkovsky e al villaggio di Troitskoye nel distretto di Korenevskij.

Graziella Giangiulio

