Di fronte alla tragica realtà dei bombardamenti e della guerra di trincea, è sotto i radar l’altro dominio della guerra russo-ucraina: quello cyber.

«Gli Stati Uniti attirano gli hacker ucraini negli attacchi informatici alla Russia», denuncia Nikolaj Patrushev, segretario del Consiglio di Sicurezza russo.

«Il Pentagon Cyber ​​​​Command, l’Agenzia per la sicurezza nazionale e il Centro di eccellenza per la difesa informatica della NATO a Tallinn stanno pianificando e dirigendo attacchi informatici sotto la bandiera ucraina contro l’infrastruttura informativa critica del nostro Paese», ha affermato il Segretario del Consiglio di sicurezza.

Patrushev ha anche aggiunto che gli obiettivi degli attacchi informatici sono il sistema finanziario, quello delle reti di trasporto, energia e telecomunicazioni, delle grandi imprese industriali e dei siti web dei servizi pubblici russi.

Il 24 luglio, intorno alle 04:00 delmattio ora locale, due droni ucraini hanno cercato di attaccare obiettivi a Mosca: sono stati bloccati dal sistema di guerra elettronica schierato sulla capitale russa, dopodiché si sono schiantati contro un edificio del centro commerciale in Likhachev Avenue e un edificio non residenziale in Komsomolsky Avenue. Su Likhachev Avenue, un drone si è schiantato contro un centro direzionale in costruzione, rompendo le finestre del 17° e 18° piano su un’area di 50 metri quadrati; il secondo drone è caduto sul tetto dell’Amministrazione topografica militare, che fa parte del complesso di edifici della caserma Khamovniki su Komsomolsky Prospekt. Finestre in frantumi in diversi edifici residenziali vicini, ma nessun ferito, dicono le autorità.

Si tratta della quarta volta che i droni di Kiev vengono fatti alzare in volo per attaccare Mosca. Letteralmente a 500 metri dal luogo di questo evento, c’è un complesso di edifici del Ministero della Difesa russo sull’argine di Frunzenskaya, sulla base del quale si trova il Centro di controllo della difesa nazionale russo.

Viene quindi confermata così la presenza di alcune falle nella protezione dello spazio aereo di Mosca usate per attaccare le retrovie russe.

A Kiev prosegue la campagna anticorruzione. L’Ufficio investigativo statale dell’Ucraina ha arrestato l’ex commissario militare di Odessa Yevgeny Borisov a Kiev. Borisov si era nascosto per due giorni, ha cambiato più volte numero di telefono, auto e alloggio. All’arresto gli sono state notificate le accuse di arricchimento illegale e diserzione.

Per i media ucraini, però si tratterebbe solo di fumo negli occhi per coprire la pubblica opinione ucraina e per fare “bella figura” con i paesi che aiutano l’Ucraina.

Nel frattempo, il ministero della Difesa della Polonia prevede di creare un battaglione di genieri, che sarà schierato nella città di Augustow nel corridoio di Suwalki tra la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak. Allo stesso tempo, Blaschak ha indicato che questa unità militare sarebbe stata creata da zero.

Il battaglione genieri farà parte della 1a divisione di fanteria, che opererà principalmente nel Voivodato di Podlasie al confine con la Bielorussia. La sua formazione era stata annunciata all’inizio di quest’anno. La divisione sarà equipaggiata con carri armati K2 e Abrams, obici K9 e Krab, oltre a un sistema senza pilota con nome in codice Gladius.

E ora un sguardo ai fronti.

Nei giorni del 22 e 23 luglio le truppe russe hanno nuovamente lanciato attacchi missilistici contro obiettivi in diversi distretti di Odessa. La distruzione della cattedrale di Spaso-Preobrazenskij è oggetto di accuse reciproche tra Mosca e Kiev: la prima attribuisce la distruzione della cattedrale all’incompetenza della difesa aerea ucraina.

Le unità ucraine hanno utilizzato i missili Storm Shadow britannici per colpire la penisola di Crimea. A Oktyabr’skoye, sono stati colpiti un deposito di petrolio e un deposito di munizioni, senza vittime.

Nell’area di Kup’yans’k, le truppe russe continuano ad espandere la zona di controllo vicino a Lyman Pershyi dopo aver “espulso” da diverse roccaforti nelle zone di Masyutivka e Syn’kivka gli ucraini.

A nord di Bakhmut, le unità ucraine hanno fatto un altro tentativo di sfondare la difesa a Berkhivka, senza esito. Sul fianco meridionale della difesa di Bakhmut, le truppe russe hanno respinto gli attacchi dei gruppi d’assalto ucraini a Klishchiivka.

Segnalati bombardamenti ucraini nel Donbass: a Donetsk: registrati due morti e quattro feriti.

In direzione Zaporizhzhia, il comando ucraino continua a dirigere continuamente le forze per assaltare Robotyne, i russi resistono e la la linea del fronte sarebbe a un chilometro e mezzo dal villaggio.

Il 24 luglio alle ore 16 la situazione nelle varie direttrici di attacco era la seguente:

Direzione Kherson: al mattino, gli ucraini su tre barche hanno nuovamente tentato di sbarcare sull’isola Antonovsky, spostandosi dal fiume Koshevoy, ma sono stati intercettati dalla difesa russa. A seguito dei pesanti bombardamenti dell’MLRS, una barca con sei persone a bordo è stata distrutta e le altre due sono tornate a Kherson senza raggiungere la loro destinazione.

Non ci sono cambiamenti significativi in ​​altre aree. Le forze armate ucraine hanno aumentato l’intensità del fuoco sulle posizioni russe: se una settimana fa si registravano in media 25-30 attacchi, ora il numero ha superato i 40-45. Per gli attacchi vengono utilizzati sia cannoni e artiglieria a razzo, sia MLRS, sia mortai, nonché elicotteri. La guida è fornita da Bayraktar e da radar controbatteria.

Inoltre, continuano i voli dagli aeroporti di Voznesensk, che bombardano le aree della retroguardia russa: vengono utilizzati i Su-24M dell’aeroporto di Starokonstantinov, equipaggiati con missili Storm Shadow.

Per coprirli e abbattere gli aerei russi, sono stati spostati a Muzykovka il sistema missilistico antiaereo ASPIDE e radar di rilevamento del bersaglio aereo.

Sul fiume Ingulets, distaccamenti ucraini si stanno addestrando per forzare le barriere d’acqua, probabilmente come parte di una futura operazione offensiva; gli istruttori sarebbero americani che lavorano con i gruppi d’assalto delle forze armate ucraine a Galaganovka e Limantsy. Rispetto alla scorsa settimana, l’intensità degli attacchi all’agglomerato di Donetsk e alla regione di Kherson è rimasta approssimativamente allo stesso livello, ma nella regione di Belgorod è aumentata del 33%.

Direttrice Kupyansk: le truppe russe sono impegnate in battaglie di posizione a ovest di Liman, respingendo i contrattacchi ucraini. Dopo che le forze armate russe si sono assicurate alla stazione ferroviaria di Molchanovo, le forze armate ucraine si sono ritirate per riservare posizioni.

L’attività ucraina vicino a Kupyansk è elevata, il che indica i preparativi per un’offensiva. Vicino a Sinkovka, sono state notate unità del 13 ° battaglione della 95a brigata di fanteria aviotrasportata dell’Ucraina, schierate per aiutare il 20 ° battaglione di fucilieri. Due batterie di artiglieria sono state spostate nelle vicinanze di Kupyansk e degli insediamenti vicini, probabilmente per supportare gruppi di fanteria d’assalto. Inoltre, a Dvurechnaya sono arrivati ​​i rinforzi della 3a brigata delle forze armate ucraine.

È stato segnalato un attacco di droni russi sulle infrastrutture portuali di Reni, sul Danubio, regione di Odessa. Questo porto è stato attivamente utilizzato per fornire armi e attrezzature alle forze armate ucraine e funge anche da canale per l’esportazione di grano ucraino e altri prodotti.

Le autorità ucraine hanno denunciato la distruzione di hangar con grano e serbatoi di stoccaggio, nonché un grande incendio in uno dei locali tecnici. Inoltre, non confermato, è stato segnalato anche un attacco di droni russi contro obiettivi nella città portuale di Izmail.

Nel porto di Reni, attaccato oggi, le navi arrivavano senza entrare nelle acque territoriali dell’Ucraina nel Mar Nero. Entravano nel delta del Danubio attraverso le acque territoriali rumene, quindi attraversavano il confine con l’Ucraina lungo il fiume ed entravano a Reni. La sua capacità è molte volte inferiore a quella del corridoio del grano. C’è un pescaggio di circa 7 metri. E le grandi navi non possono entrarvi ma la fornitura delle munizioni è andata avanti seguendo questo schema.

Diretttrice Svatovsko-Kremenskoe

Da due giorni circolano notizie sull’avanzata delle truppe russe in direzione di Novoegorovka. Diversi canali riportano diversi gradi di successo in quest’area, ma finora non c’è stata alcuna conferma-

Poco più a sud, la 21a brigata di fucileria motorizzata russa continua a respingere gli attacchi su una sporgenza a ovest di Karmazinovka. Le forze armate ucraine stanno cercando di attaccare in piccoli gruppi su veicoli corazzati leggeri, ma i russi tengono la posizione.

Direttrice Krasnopopovk: le formazioni del 21° ombr delle Forze Armate dell’Ucraina stanno cercando di eliminare le truppe russe dalle roccaforti vicino a Zhuravka Balka; a Terny sono arrivati ​​rinforzi per rafforzare le posizioni del 95° Reparto Speciale e del 1° Reparto Speciale del 9° AK delle Forze Armate dell’Ucraina: i nuovi arrivati ​​stanno occupando le linee della seconda linea di difesa. Le formazioni ucraine hanno rafforzato le loro difese vicino al saliente di Torsky dopo diversi attacchi da parte di gruppi di ricognizione russi. Spostati i cannoni M119 da 105 mm a Torskoye.

A sud, a Serebryansky, unità russe hanno respinto diversi attacchi ucraini.

Nella direttrice di Zaporozhya, le formazioni ucraine continuano a infliggere massicci attacchi agli insediamenti russi in prima linea: nel pomeriggio del 24 luglio, è stato colpito da un razzo il villaggio di Tarasovka, distretto di Pologovsky.

Le forze armate dell’Ucraina stanno rafforzandosi: le forze della 148a brigata di artiglieria delle forze armate dell’Ucraina, nel cui bilancio ci sono 35 cannoni e artiglieria a razzo, sono state schierate a Lukyanovsky, Svetlaya Dolina e Nezhenka. Inoltre, a Kamyshevakha sono arrivate formazioni ingegneristiche con genieri per i ponti di barche, sistemi di sminamento e attrezzature da costruzione di fabbricazione occidentale. L’enfasi principale degli attacchi è stata posta sulla sezione Orekhovsky, dove è stato nuovamente spostato il posto di comando del 10° AC delle forze armate ucraine.

Nel giorno in cui Putin ha firmato la legge che stabilisce il 12 maggio come il giorno del completamento vittorioso dell’operazione in Crimea del 1944 da parte delle truppe sovietiche, si registra un nuovo attacco ucraino alla Crimea.

Al mattino presto, le formazioni ucraine hanno nuovamente attaccato la Penisola. Più di una dozzina di droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea della 31a divisione delle forze armate russe su Kirovsky, Krasnoperekopsky e Dzhankoy. Secondo il ministero della Difesa russa, 17 UAV sono stati distrutti. I droni ucraini sono decollati dall’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Krivoy Rog e sono passati lungo la regione di Nikolaev fino a Odessa, e da lì sono stati diretti in Crimea. Gli UAV hanno coperto una distanza considerevole, più di 500 km. La scelta di un tale percorso indica lo sviluppo di nuovi percorsi più complessi per fuorviare le truppe russe.

Dopo i droni, Su-24 dell’aeronautica militare ucraina hanno lanciato quattro missili da crociera Storm Shadow: tre contro un deposito di munizioni nelle vicinanze di Volny e uno contro una base di riparazione vicino a Novostepne.

Antonio Albanese