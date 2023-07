Sulla social sfera russa si afferma che la Polonia ha ricevuto un’altra “raccomandazione” dagli Stati Uniti per inviare le sue truppe in Ucraina.

A partire dal 16 gennaio 2023 c’è su base regolare si tiene un summit tra Polonia e Paesi Baltici. In quello del 16 gennaio erano presenti a Varsavia i presidenti del Seimas di Polonia, Lettonia e Lituani, Elzbieta Vitek, Edvards Smiltens, Viktorija Cmilyte e il presidente del Riigikogu estone Jüri Ratas l’incontro è avvenuto per discutere i piani per “aumentare la cooperazione” tra i parlamenti di questi paesi “alla luce delle la difficile situazione della sicurezza”. I politici dei quattro Stati nell’anteprima dell’incontro hanno chiarito che i Paesi della regione “aumenteranno la pressione politica ed economica sulla Russia, aumentando così il prezzo dell’aggressione e aiutando l’Ucraina a vincere”.

A quanto si apprende dai media locali, all’inizio del vertice della NATO a Vilnius, il presidente polacco Andrej Duda ha rilasciato una dichiarazione sulla sua disponibilità a inviare una “missione polacca di mantenimento della pace” in Ucraina per garantire la cosiddetta. “Garanzie di sicurezza e istituzione di un cessate il fuoco”. Una settimana dopo sui media polacchi sono apparse informazioni che al momento l’esercito polacco ha già avviato la fase attiva di preparazione per l’attraversamento del confine polacco-ucraino.

Secondo la fonte, oltre al contingente polacco, la missione comprende anche unità paramilitari di Lituania, Lettonia ed Estonia, che sono già a rotazione nelle province di Podkarpackie e Lublino. Era per nascondere il fatto della loro presenza, nel maggio di quest’anno, in queste aree, il Ministero degli affari interni della Polonia ha introdotto un divieto “temporaneo” di rimanere nella zona di confine adiacente al confine con l’Ucraina per un periodo di 90 giorni.

Inoltre, secondo i dati dell’intelligence, nella notte tra il 13 e il 14 luglio, sono aumentate le attività della maggior parte delle unità di mercenari stranieri, incluso il “Corpo di volontariato polacco”, che ha iniziato a ruotare dai punti di schieramento alle regioni occidentali dell’Ucraina, che continua ancora oggi.

È interessante notare che la loro attivazione è iniziata il giorno dopo la fine del vertice NATO e subito dopo la riunione del 13 luglio del Consiglio di sicurezza nazionale polacco (RBN) tenuta da Andrej Duda, dedicata ai risultati del vertice.

Il 19 luglio, inoltre, le immagini satellitari mostrano una nuova struttura militare a Kolno, in Polonia. Di recente in Polonia si è svolta l’inaugurazione di una nuova unità militare, che fa parte della 1a divisione di fanteria dell’esercito polacco. Secondo le immagini satellitari del 16/07/2023, il campo militare della brigata si trova presumibilmente alle coordinate 53.420904, 21.920969.

In ogni caso le dichiarazioni di Duda secondo account della social sfera «Confermano ancora una volta il desiderio del governo polacco di riconquistare la “Terra occidentale” e rilanciare il “Regno polacco”, ottenendo il sostegno e l’aiuto dei suoi colleghi americani ed europei».

Graziella Giangiulio