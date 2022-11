UKRAINERUSSIAWAR. Spariti i soldi cripto per l’Ucraina

Continua a far parlare di sé lo scandalo l’exchange crypto FTX attualmente in bancarotta. Secondo l’inchiesta di thegrayzone a firma di Kit Klarenberg pubblicata il 15 novembre si è scoperto che l’exchange FTX ha contribuito a donare 60 milioni di dollari USA a Kiev, presumibilmente “per l’acquisto di cartucce, bende e giubbotti antiproiettile” che sono poi spariti.

A pochi giorni dall’inizio del conflitto, il ministero dello Sviluppo digitale dell’Ucraina ha stabilito una partnership con FTX e ha iniziato a raccogliere donazioni con il loro aiuto. Il sito con le donazioni di criptovalute si è spostato dal portale ministeriale a un approdo separato (https://aid-for-ukraine.io/), il logo FTX è scomparso e i funzionari del ministero della Trasformazione digitale hanno iniziato a dichiarare che hanno lavorato con Sam Bankman-Freed prima un paio di mesi dopo l’inizio della guerra. Ma proprio nei primi due mesi di collaborazione con FTX sono stati ricevuti “da 60 a 70 milioni di dollari”, di cui 54 milioni sono stati spesi per qualcosa in termini generali e sotto la copertura del segreto.

Il governo ucraino, secondo quanto scritto sul portale, ha fatto sparire le registrazioni online del suo accordo di raccolta fondi con la cripto FTX pochi giorni prima che scoppiasse lo scandalo. La scomparsa di FTX, il quinto exchange di criptovalute per volume di scambi nel 2022, e il secondo per dimensioni delle partecipazioni, ha scatenato un’ondata di caos nei mercati finanziari globali.

Kiev per Kit Klarenberg, sta conducendo un’operazione di pulizia e whitewashing per eliminare dal web ogni riferimento a un accordo di alto livello per la raccolta di criptovalute stipulato con FTX. Stranamente, l’operazione sembra essere iniziata pochi giorni prima dello scoppio dello scandalo. FTX ha perso il 94% del suo valore in un solo giorno. FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre.

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è anche uno dei donatori del Partito Democratico, nel 2020 ha donato 5.2 milioni di dollari alla campagna elettorale di Joe Biden. E ora deve affrontare un’indagine penale alle Bahamas, dove aveva sede l’exchange, e le richieste di indagini ufficiali sull’industria delle criptovalute, in gran parte non regolamentata, si stanno diffondendo in tutto il mondo. La morte improvvisa di FTX è stata paragonata alla disintegrazione di Lehman Brothers del 2008 che ha fatto precipitare la crisi finanziaria.

Le ingenti partecipazioni dei clienti sono apparentemente scomparse grazie a una “porta di servizio” segreta nel sistema contabile di FTX che ha permesso a Bankman-Fried di apportare modifiche ai registri finanziari della società senza alcuna responsabilità. Questa connivenza potrebbe essere stata utilizzata per nascondere almeno 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti che Bankman-Fried ha trasferito dalla borsa a un’altra società da lui fondata nel 2017. La società di trading di asset digitali Alameda Research, via twitter @FTX_Official, il 16 novembre ha scritto che Bankman-Fried si era dimesso da tutte le cariche e non aveva alcun ruolo nella società.

Mentre i media mainstream si soffermano sui dettagli della gigantesca truffa di Bankman-Fried nel settore delle criptovalute, nessuno dei principali organi di informazione ha indagato o anche solo riconosciuto il rapporto di FTX con il governo ucraino. Dopo tutto Bankman-Fried ha ostentatamente promosso la sua intima relazione finanziaria con il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In un post del 14 marzo 2022 FTX si impegna a “trasformare il bitcoin in proiettili, bende e altro materiale bellico” per l’Ucraina. Viene così annunciata la partnership tra FTX e il governo ucraino quando il sito web CoinDesk, leader nel settore delle criptovalute, ha annunciato che Kiev aveva lanciato una pagina web dedicata alle donazioni in criptovaluta, denominata Aid for Ukraine.

Sempre sul portale si legge: «Sotto i suoi auspici, FTX si è impegnata a “convertire i contributi in criptovaluta allo sforzo bellico dell’Ucraina in fiat da depositare” presso la Banca nazionale di Kiev, consentendo al governo in difficoltà di “trasformare i bitcoin in proiettili, bende e altro materiale bellico”. CoinDesk ha dichiarato che l’iniziativa “approfondisce un legame senza precedenti tra le forze del settore pubblico e privato in cripto”. Oleksandr Bornyakov, funzionario del Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina, ha accennato a CoinDesk a una “prossima asta per la raccolta di NFT” per “dare il prossimo impulso al processo di raccolta di criptovalute”».

In un comunicato stampa che accompagna l’annuncio della partnership di FTX con l’Ucraina, Bankman-Fried ha spiegato che «all’inizio del conflitto in Ucraina, FTX ha sentito il bisogno di fornire assistenza in qualsiasi modo possibile». Ha promesso che l’accordo fornisce «la capacità di fornire aiuti e risorse alle persone che ne hanno più bisogno».

A Kiev scompare il sito di Aiuto all’Ucraina pochi giorni prima che lo scandalo FTX venga reso pubblico. Ma Ffno a poco tempo fa, incoraggiava i visitatori ad “aiutare l’Ucraina con la criptovaluta” e invitava a “non lasciarci soli con il nemico”.

Solo nel 2022, Bankman-Fried ha elargito quasi 40 milioni di dollari a candidati, campagne e PAC democratici. Questo giro di donazioni lo ha reso il secondo più grande donatore individuale per le cause democratiche, dopo il venture capitalist liberale George Soros.

Più di recente, Bankman-Fried si è impegnato a donare l’incredibile cifra di 1 miliardo di dollari tra quest’anno e il 2024 per garantire una vittoria democratica alle prossime elezioni presidenziali. Il 14 ottobre, tuttavia, ha fatto marcia indietro, definendo l’investimento una mossa “stupida”. Qualcosa di scandaloso stava nascendo dietro le quinte. Una settimana dopo, il Texas State Securities Board annunciò che stava indagando su FTX per sospetta vendita di titoli non registrati.

Per tornare ai 60 milioni di dollari raccolti e dichiarati via web a luglio dal sito di raccolta aiuti in cripto valute per l’Ucraina. L’ultima acquisizione disponibile su Internet Archive di “Aid for Ukraine” è avvenuta nel pomeriggio del 26 ottobre. La pagina è stata cancellata da Kiev alla fine di ottobre.

Che fine hanno fatto i 60 milioni di dollari raccolti da Aid for Ukraine? Se FTX stava effettivamente riciclando fondi per la guerra per procura in Ucraina, la minima indicazione che le autorità di regolamentazione stavano indagando sulle sue operazioni avrebbe fatto scattare un campanello d’allarme in tutta Washington – e per estensione, a Kiev. Una ripartizione delle spese sul nuovo sito web di Aid for Ukraine afferma che Kiev ha speso un totale di 54.573.622 dollari in donazioni di criptovaluta entro il 7 luglio per un’ampia varietà di attrezzature, veicoli, droni, “equipaggiamento letale” e altre risorse. Una delle spese più ingenti è stata di 5.250.519 dollari per una “campagna mediatica mondiale contro la guerra”, i cui dettagli “saranno pubblicati solo dopo la nostra vittoria” per “motivi di sicurezza”.

Anna Lotti