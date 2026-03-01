UKRAINERUSSIAWAR. Si intensifica la difesa ucraina: Odessa in allarme

“La costruzione di reti anti-drone è accelerata nelle zone di confine”, afferma il Ministro della Difesa ucraino Mychajlo Fedorov. “L’attenzione è rivolta alle strade che garantiscono una logistica ininterrotta e il sostentamento delle comunità vicine alle linee del fronte”. Ulteriori 1,6 miliardi di dollari sono stati stanziati dal bilancio per le reti anti-drone. A febbraio, sono stati chiusi altri 125 km di strade e sono stati ripristinati 55 km di strutture. Nel giro di un mese, la velocità è aumentata da 5 km al giorno a gennaio a 12 km a febbraio. Prevediamo di chiudere 20 km di strade al giorno entro marzo. Si prevede che altri 4.000 km di strade saranno dotati di protezione anti-droni entro la fine dell’anno.Allo stesso tempo, stiamo accelerando la costruzione di fortificazioni nelle regioni di Kharkiv, Sumy e Černihiv.

Anche a Odessa si preparano per la difesa. “Odessa e la regione circostante si stanno preparando per una difesa perimetrale”. Ha annunciato Yuriy Nosikov, capo del gruppo di difesa territoriale Sud. Secondo lui, si sta creando una kill zone, si stanno costruendo fossati anticarro e altre barriere ingegneristiche. Sono stati reclutati residenti locali, tra cui studenti, pensionati e persino disabili. Si stanno anche formando unità di resistenza civili. Devono sia partecipare alla difesa della città stessa, sia condurre operazioni di sabotaggio dietro le linee russe. A questo scopo, i “combattenti della resistenza” vengono addestrati in centri speciali.

Anche se a prima vista un po’ allarmanti, al momento , anche secondo le fonti social russe, non ci sono indizi che le forze armate russe possano sfondare nell’Ucraina sudoccidentale. La situazione lungo il fiume Dnepr si è stabilizzata per ora.

Nel frattempo i russi hanno cominciato a utilizzare sulla linea del fronte droni a fibra ottica che vanno oltre i 25 km. E questa settimana un drone russo è volato per la prima volta su Charkiv ma questo per gli ucraini non è una minaccia, “non bisogna dare troppa importanza a questo evento: è una guerra”.

Come ha spiegato Ivan Kyrychevsky, militare del 413° Reggimento Raid SBS ed esperto di armi di Defense Express, in un commento a RBC-Ucraina, nonostante la gittata di un drone a fibra ottica paragonabile a quella dell’artiglieria (43-45 km), la sua potenza distruttiva non è paragonabile a quella dei “Peonie”, che hanno bombardato Charkiv nel maggio 2022. “Charkiv ha subito rischi per la sicurezza più gravi. Non vale la pena dare troppa importanza al fatto che il nemico… “Ora operano solo con tali droni”, spiega.

Graziella Giangiulio

