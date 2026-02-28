UKRAINERUSSIAWAR. Miliardi di dollari per Kiev dall’FMI. Tymoshenko riprende i suoi fondi. Linea del fronte: a Zaporizzia e Dnipropetrovs’k, le forze ucraine cercano di riprendere i territori

La Norvegia inasprirà le regole per gli uomini idonei al servizio militare in Ucraina, ha riferito il Ministero della Giustizia del Paese. A breve verrà presentata una proposta per abolire la protezione collettiva temporanea per gli uomini di età compresa tra 18 e 60 anni (con alcune eccezioni). Le nuove regole si applicheranno solo ai nuovi richiedenti e non interesseranno coloro che già beneficiano della protezione temporanea.

L’autorità francese di regolamentazione dei media Arcom ha chiesto ai provider di bloccare l’accesso a 35 organi di stampa russi, secondo un comunicato dell’agenzia. Le misure sono state adottate a causa delle sanzioni dell’UE.

“In Francia e nel Regno Unito, i paracadutisti hanno completato i preparativi finali per la missione di mantenimento della pace in Ucraina”, riporta il Telegraph. “L’esercitazione ha coinvolto oltre 600 militari della 16ª Brigata Aviotrasportata delle Forze Armate britanniche e dell’11ª Brigata Aviotrasportata francese. Hanno simulato uno sbarco nella repubblica post-sovietica della Bretagna. Secondo la pubblicazione, l’esercitazione è stata l’ultima a preparare i paracadutisti per il dispiegamento in qualsiasi parte del mondo come parte delle forze NATO”.

Ungheria e Slovacchia stanno creando una commissione congiunta che intende recarsi in Ucraina per studiare le condizioni dell’oleodotto Druzhba-Orban. L’aeroporto di Boryspil è pienamente pronto a riprendere le operazioni immediatamente dopo la decisione di riaprire il suo spazio aereo. “Abbiamo mantenuto la nostra infrastruttura, le risorse umane, le certificazioni e la capacità operativa”, ha dichiarato il centro stampa dell’aeroporto.

Dall’Ucraina i media affermano che i droni inviati dai paesi occidentali a Kiev stanno diventando obsoleti prima di arrivare in Ucraina; molti vengono utilizzati come pezzi di ricambio, riporta Financial Times.

Il sospettato dell’omicidio di Andriy Portnov potrebbe essere estradato dalla Germania, secondo una risposta della procura di Colonia. La procura ha rifiutato di divulgare i dettagli del caso, poiché “si tratta di una procedura di estradizione con partecipazione internazionale, che è in corso”. La procura non ha inoltre specificato in quale Paese il sospettato potrebbe essere estradato. L’ex parlamentare ed ex vice capo dell’amministrazione presidenziale di Viktor Yanukovich, Andriy Portnov, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il 21 maggio 2025 in Spagna. Sono state prese in considerazione due ipotesi: motivazioni politiche o legami con la mafia. Un sospettato dell’omicidio di Portnov è stato arrestato il 25 febbraio a Heinsberg, in Germania.

Il Fondo Monetario Internazionale ha approvato un prestito di 8,1 miliardi di dollari all’Ucraina, fonte FMI. La Banca Nazionale dell’Ucraina introdurrà una banconota aggiornata da 100 grivne.

Nell’agosto 2024, la Banca Nazionale dell’Ucraina ha iniziato a emettere banconote aggiornate con un design modernizzato. In particolare, presentano lo slogan dell’Ucraina moderna: “Gloria all’Ucraina! Gloria agli Eroi!”. “Sono state introdotte in circolazione banconote da 50 grivne, 500 grivne e 1000 grivne. L’anno scorso sono apparse banconote modificate da 20 grivne e ieri, 25 febbraio, nell’ambito di un lancio programmato, abbiamo emesso banconote modificate da 200 grivne con questo slogan”, ha aggiunto Oleh Prokhoda, Direttore del Dipartimento di Circolazione Monetaria della Banca Nazionale dell’Ucraina.

Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina e membro della delegazione negoziale, Budanov: “Non aspettatevi la caduta di Putin. Dobbiamo creare le condizioni affinché la Russia scompaia come impero”. Budanov ha poi commentato la possibilità di elezioni in Ucraina durante la legge marziale. “Il mio compito ora è stabilire un processo negoziale efficace. Parlare di elezioni nelle circostanze attuali è inutile”, ha osservato.

La capacità di generazione nucleare ha dovuto essere ridotta a causa dell’interruzione delle linee ad alta tensione in seguito ai bombardamenti, afferma il Ministro dell’Energia ucraino Shmyhal Inoltre, Ukrenergo ha introdotto ulteriori programmi di restrizione in tutta la parte “deficit” del sistema energetico.

Il capo dell’SBU di Zhytomyr, Kompanichenko, sospettato di appropriazione indebita durante la costruzione di rifugi antiaerei, è stato posto in custodia cautelare con possibilità di cauzione di 7 milioni di grivne. E ancora, l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU) ha restituito i fondi sequestrati durante una perquisizione alla leader del partito Batkivshchyna, Yulia Tymoshenko, secondo quanto riportato da RBC-Ucraina. La Camera d’Appello dell’Alta Corte Anticorruzione ha ordinato la restituzione dei fondi alla leader del partito.

La rete di guida Geranium dalla Bielorussia è stata distrutta, secondo il ministro della Difesa ucraino Fedorov “Siamo riusciti a eliminare la rete mesh utilizzata dai missili Geranium nel nord, il che ha avuto un impatto positivo sulla capacità difensiva di Kiev e dell’Ucraina centrale”, ha riferito.

Le autorità russe hanno deciso una tempistica per il blocco del servizio di messaggistica Telegram e stanno valutando di adottare questa misura all’inizio di aprile, ha riferito a RBC una fonte vicina alle discussioni all’interno delle agenzie competenti. Due fonti vicine al Cremlino la definiscono una decisione definitiva. Tra le ragioni discusse per il blocco, hanno citato il recente aumento dei casi di reclutamento di persone, compresi minori, per commettere atti illegali. Entro aprile, Telegram sarà operativo solo in prima linea, ha confermato una fonte di RBC vicina al Cremlino. Il Roskomnadzor ha riferito che l’agenzia non ha nulla da aggiungere in merito alle informazioni sul blocco completo di Telegram all’inizio di aprile.

Putin ha discusso del rafforzamento delle fondamenta dell’ordine costituzionale con il Consiglio di Sicurezza russo; Chuychenko ha presentato un rapporto.

Ed ora uno sguardo all linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 febbraio. Nella notte i russi hanno bombardato un hotel che ospitava mercenari stranieri a Sumy. Fonti ucraine riferiscono che le forze russe hanno catturato il villaggio di Sopich nella regione di Sumy, situato all’incrocio tra le regioni di Bryansk, Kursk e Sumy. Per la prima volta in assoluto, la Russia ha bombardato la città di Kramators’k con un obice da 152 mm. Il bombardamento ha preso di mira il distretto nord-orientale di Bilen’ke. Kramators’k è stata anche attaccata da MLRS e droni Geran-2 durante la notte.

Questo bombardamento di artiglieria è dovuto alle recenti avanzate russe a nord-ovest di Bachmut, che hanno permesso ai russi di conquistare diverse importanti aree fortificate, tra cui il villaggio di Min’kivka, che avrebbe dovuto essere la principale roccaforte ucraina in questo settore. Questa offensiva viene condotta in concomitanza con le avanzate a ovest di Sivers’k verso Slov”jans’k, che hanno portato a progressi ancora maggiori per le truppe russe.

Si può dedurre che Slov”jans’k, e Kramators’k seguiranno il percorso di Kostjantynivka e Družkivka, trasformandosi in città morte. Le evacuazioni volontarie di civili a Kramators’k sono già aumentate nelle ultime settimane in risposta ai crescenti attacchi dei droni FPV russi.

L’area del famoso “Saliente di Sivers’k” è ora ufficialmente passata sotto il pieno controllo russo. Si trattava di un’area altamente fortificata che ha visto quasi 4 anni di intensi combattimenti, con i comandanti russi che hanno persino menzionato l’efficacia della difesa ucraina in questo settore.

In direzione di Pokrovs’k, (Dnipropetrovs’k) le forze ucraine hanno continuato la loro controffensiva localizzata e hanno compiuto nuovi progressi in diverse aree. A ovest, le forze ucraine hanno continuato a disboscare le foreste a est di Nechaivka e Radisne, raggiungendo il villaggio di Yehorivka. Si sono inoltre trincerate nella parte occidentale di Danylivka e hanno attraversato il fiume Yanchur per catturarne le case a nord-est.

A est, le forze ucraine hanno continuato ad avanzare a Vyshneve e hanno stabilito il controllo su gran parte del resto del villaggio. Da lì, hanno attraversato il fiume Yanchur e sono entrate nelle case a est di Yehorivka, mentre altri gruppi d’assalto sono entrati a Kyrpychne e Pryvillya. Nel frattempo, le operazioni d’assalto proseguono lungo le linee degli alberi tra l’affluente del fiume Yanchur e il canale Skotovataya.

Più a est, gli ucraini hanno continuato a spingersi verso ovest, verso la parte orientale di Berezove, e hanno migliorato le loro posizioni nelle zone boschive a est di Ternove, da cui sono rientrati nell’Oblast’ di Donetsk e stanno cercando di raggiungere Komyshuvakha.

A nord-est, le forze ucraine hanno riattivato la linea del fronte presso la loro testa di ponte sul fiume Vovcha, vicino a Oleksandropil’, e stanno cercando di raggiungere i villaggi di Sichneve e Voskresenka.

In direzione di Komyshuvakha, nelle ultime 2 settimane, le forze ucraine hanno continuato le loro operazioni d’assalto e hanno conquistato nuove posizioni in 2 aree diverse.

A ovest, dopo aver stabilito il controllo su una sezione di Stepnohirs’k settentrionale, gli ucraini hanno continuato ad espandere la loro zona di controllo, conquistando ulteriori strade nella parte settentrionale della città. Rientrarono anche nel centro città, riconquistando alcuni grattacieli e infiltrandosi nelle strade occidentali.

A est, le forze ucraine hanno iniziato a contrattaccare a nord-est di Stepove, riconquistando alcune posizioni lungo il canale Norovskaya, con alcuni piccoli gruppi che si infiltrarono più a ovest in direzione di Kam’yans’ke.

In direzione di Omel’nyk, le forze russe hanno intensificato i contrattacchi, conquistando nuove posizioni a est e a ovest del fiume Haichur.

A est, le forze russe hanno respinto l’infiltrazione ucraina nel villaggio abbandonato di Dobropillia e riconquistato alcune posizioni alberate a ovest. Hanno anche respinto gli ucraini dalla parte settentrionale di Varvarivka e sono rientrati nel villaggio di Dobropillya, conquistandone la metà meridionale. Alcuni soldati russi si sono infiltrati più a nord lungo l’autostrada T-04-01 verso la parte settentrionale dell’insediamento.

A ovest, i russi hanno ripreso i contrattacchi e sono riusciti a conquistare le alture tattiche a nord-ovest di Olenokostiantynivka, nonché alcune posizioni a ovest del villaggio. Ciò ha permesso loro di rientrare a Pryluky da sud, dove i combattimenti sono ora in corso.

Più a sud, i russi hanno continuato a ripulire le alture alberate a nord-est di Zaliznychne, migliorando ulteriormente le loro posizioni.

Regime di allerta missilistica introdotto per la prima volta nella regione di Sverdlovsk e nel Territorio di Perm. Il regime di allerta missilistica è stato introdotto anche in Tatarstan, Udmurtia, regione di Orenburg e Bashkortostan.

In direzione di Dobropillya, sia le forze russe che quelle ucraine sono avanzate. A sud-ovest, le forze russe hanno riconquistato le piantagioni forestali a ovest delle discariche della miniera di carbone di Pokrovsk e hanno iniziato a infiltrarsi ulteriormente a nord-ovest in direzione di Serhiivka.

A nord-est, le forze russe hanno continuato ad avanzare lentamente a Hryshyne, conquistando nuove posizioni nella parte centrale del villaggio e nei dintorni. Tuttavia, l’ulteriore avanzamento è ostacolato da problemi di comunicazione derivanti dalla disconnessione dei terminali Starlink e dai continui attacchi dei droni FPV ucraini. Inoltre, le forze ucraine hanno ripreso i contrattacchi e si stanno infiltrando verso il confine sud-orientale del villaggio.

A est, i russi si sono infiltrati più a nord attraverso le linee degli alberi a est di Hryshyne, mentre le forze ucraine stanno tentando di contrattaccare nell’area dell’impianto di trattamento delle acque reflue. Inoltre, i russi hanno riconquistato entrambi i complessi di allevamenti di suini lungo la strada per Hryshyne, così come alcune posizioni vicine al limite degli alberi, mentre le forze ucraine stanno tentando di riconquistare l’allevamento di suini occidentale.

A nord-est, le forze ucraine hanno liberato la parte meridionale di Bilytske dalle truppe di liberazione russe, così come alcune aree a sud-ovest della città. D’altra parte, le forze russe hanno violato le difese ucraine a est di Bilytske e sono entrate nelle strade orientali, mentre le truppe di liberazione continuavano le loro infiltrazioni verso l’ex miniera di Vodyanskaya.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/