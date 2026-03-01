STATI UNITI. FedEx rimborserà agli utenti i sovrapprezzi dovuti ai dazi di Trump

La società postale FedEx ha dichiarato giovedì scorso in un comunicato che restituirà qualsiasi rimborso tariffario che potrebbe ricevere agli spedizionieri e ai clienti che li hanno pagati.

La dichiarazione è arrivata dopo che FedEx ha intentato una causa presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti per richiedere un rimborso per quanto pagato per i dazi stabiliti dal presidente Donald Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act. Venerdì scorso, la Corte Suprema ha stabilito che i dazi IEEPA sono illegali, riporta AP.

Oltre 1.000 aziende hanno intentato una causa presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti nel tentativo di recuperare i costi derivanti dai dazi illegali, tra cui grandi aziende statunitensi come Costco e Revlon.

“Se i rimborsi verranno concessi a FedEx, li emetteremo anche agli spedizionieri e ai consumatori che hanno originariamente sostenuto tali oneri”, ha dichiarato FedEx in un comunicato. “Quando ciò accadrà e l’esatta procedura per la richiesta e l’emissione dei rimborsi dipenderanno in parte dalle future indicazioni del governo e del tribunale”.

La sentenza della Corte Suprema non ha affrontato l’implementazione di un sistema che consenta il rimborso delle aziende e degli individui che hanno pagato tali dazi.

L’istituzione di un sistema di rimborso sarà probabilmente un processo lungo. Martedì della scorsa settimana, il Liberty Justice Center, di orientamento libertario, che rappresentava alcuni dei ricorrenti originari coinvolti nella sentenza della Corte Suprema, ha dichiarato che, insieme al co-avvocato Neal Katyal, aveva depositato istanze coordinate presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale e la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, per contribuire all’avvio di una procedura di rimborso: ”Ci impegniamo a garantire la trasparenza e comunicheremo chiaramente non appena saranno disponibili ulteriori indicazioni da parte del governo degli Stati Uniti e della Corte”, si legge nella dichiarazione di FedEx.

La Tax Foundation, un’organizzazione non partigiana, ha stimato la cifra a circa 150 miliardi di dollari di dazi IEEPA riscossi, mentre la stima del Penn-Wharton Budget Model, un’organizzazione non partigiana, era di 175 miliardi di dollari e un’analisi di JPMorgan ha suggerito un intervallo compreso tra 150 e 200 miliardi di dollari, riporta FoxNews.

Con il caso rinviato ai tribunali di grado inferiore dopo la sentenza della Corte Suprema che ha annullato i dazi IEEPA, è possibile che i tribunali e il governo raggiungano un accordo su un modello per i rimborsi ai contribuenti.

Un recente studio della Federal Reserve Bank di New York ha rilevato che, a novembre 2025, le imprese e i consumatori statunitensi hanno sostenuto l’86% dell’onere tariffario, mentre gli esportatori esteri il 14%.

I ricercatori della Fed di New York hanno scoperto che la quota sostenuta dalle imprese e dai consumatori statunitensi è diminuita nel corso dell’anno, dal 94% nel periodo gennaio-agosto al 92% tra settembre e ottobre.

Lucia Giannini

