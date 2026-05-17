UKRAINERUSSIAWAR. Spionaggio e Ortodossia per arruolare nel conflitto russo ucraino

Secondo le agenzie di intelligence occidentali, il Servizio di intelligence estera ucraino (SVRU) sta lavorando per monitorare la diffusione di gruppi ortodossi ucraini fedeli a Mosca in tutta l’Europa occidentale. In particolare, il servizio sta monitorando la diffusione di queste reti in Svizzera e Francia, soprattutto nella regione Alvernia-Rodano-Alpi al confine con la Svizzera.

Kiev sta prendendo di mira anche Vadym Novinsky, un oligarca che ha fatto fortuna nell’industria metallurgica. Un tribunale ucraino ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti nel settembre 2025 con l’accusa di tradimento.

Novinsky era cittadino russo, ma il 29 maggio 2012 ha ottenuto la cittadinanza ucraina per decreto dell’ex presidente ucraino Viktor Yanukovych. È una figura religiosa influente, elevato al rango di protodiacono nel 2021, ed è considerato dalle autorità ucraine sia un leader influente della Chiesa ortodossa ucraina (UOC-MP) sia una figura chiave nella sfera d’influenza di Mosca.

L’influenza finanziaria di Yanukovych, unita all’assenza di sanzioni a livello europeo, gli ha permesso di sovvenzionare diverse chiese in Europa per raccogliere informazioni sulla diaspora ucraina. In questo modo, l’SVRU ha appreso che era anche in grado di condurre attività di reclutamento finalizzate a svolgere operazioni di guerra ibrida per conto di Mosca.

L’SVRU ritiene che, dopo essersi insediate in Belgio, le reti di Novinsky stiano ora tentando di radicarsi in Francia. L’intelligence ucraina sta monitorando attentamente il corridoio Zurigo-Ginevra-Lione in particolare e ha già identificato diversi individui di interesse per le reti ortodosse locali. Lo stesso Novinsky svolge regolarmente il ruolo di arcidiacono presso la Cattedrale della Resurrezione di Cristo a Zurigo, la più grande parrocchia ortodossa russa in Svizzera, che ha celebrato il suo 90° anniversario ad aprile.

All’altro capo dell’asse, a Lione, i servizi segreti ritengono di aver identificato almeno un sacerdote, Vasily P., con legami con l’oligarca ucraino.

Queste reti si intersecano e talvolta entrano persino in contatto con quelle della Chiesa ortodossa russa. I servizi di sicurezza francesi stanno già monitorando attentamente i movimenti di quest’ultima in Francia.

Graziella Giangiulio

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