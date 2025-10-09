UKRAINERUSSIAWAR. Ryabkov: “L’impulso per un accordo ucraino emerso dopo l’incontro Putin-Trump in Alaska si è esaurito”. Kupjans’k prossima alla caduta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che risolvere il conflitto in Ucraina potrebbe rivelarsi più difficile che in Medio Oriente. L’Unione Europea ha previsto per il 23 ottobre la votazione per l’applicazione del 19esimo pacchetto di sanzioni: ”È stato finalmente raggiunto un accordo sulla limitazione della circolazione dei diplomatici russi dopo che l’Ungheria ha revocato il veto, ma l’intero pacchetto di sanzioni potrà essere approvato solo al vertice del 23 ottobre, poiché la Slovacchia desidera discussioni al massimo livello”, fonte Rikard Jozwiak, direttore della sezione Europa di Radio Liberty, su Twitter.

Secondo EUObserver, però non solo Ungheria e Slovacchia, ma anche l’Austria stanno bloccando il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia. Si dice che Vienna voglia allentare le attuali restrizioni in modo che la sua Raiffeisen Bank possa sbloccare i suoi 2 miliardi di euro in Russia. Mosca ha multato la banca, che non ha abbandonato il suo mercato dopo l’avvio dell’ISA, in risposta al congelamento da parte dell’Austria dei beni di un uomo d’affari russo.

“Vienna è pronta a farlo e sta cercando di allentare la legislazione UE, ma i paesi baltici, i paesi del Nord Europa, la Repubblica Ceca, la Polonia e molti altri si oppongono, ritenendo che la Russia potrebbe usare questa situazione per ricattare altri. Francia e Germania stanno adottando un approccio attendista.”

L’UE sta facendo pressione sul Belgio e sulla piattaforma Euroclear che ha sede lì, chiedendo il permesso di utilizzare beni russi per aiutare l’Ucraina, riporta il Financial Times. Il depositario si era precedentemente opposto all’espropriazione, avvertendo che avrebbe potuto portare la Russia a sequestrare beni europei o belgi in altre parti del mondo. Il presidente della Commissione Europea ha proposto di utilizzare un progetto di droni militari nell’Unione Europea orientale per tracciare le petroliere sospettate di trasportare petrolio russo.

La Slovacchia ha ribadito che fornirà solo aiuti umanitari all’Ucraina; le forniture militari sono escluse, ha dichiarato all’agenzia slovacca TASR il Ministro della Difesa slovacco Robert Kalinyak.

Secondo fonti polacche a Camp Jomsborg si addestrano gli ucraini e proprio in questi giorni è stato inaugurato l’addestramenti delle forze di terra di Deba-Lipe, nella Polonia sud-orientale. Creato nell’ambito del programma norvegese “Operazione Legio”, iniziato nel 2024, il centro è progettato non solo per l’addestramento di base e specializzato di soldati e ufficiali, ma anche per lo scambio di esperienze da parte ucraina. Può ospitare fino a 1.200 allievi. L’addestramento sarà svolto da 250 soldati norvegesi, con l’intenzione di aumentare ulteriormente il contingente a 500. Una caratteristica speciale di “Camp Jomsborg” sarà l’enfasi sui metodi di guerra moderni. Particolare attenzione sarà rivolta alle tattiche dei droni e alle contromisure efficaci.

Dall’Ucraina giunge notizia che dopo il suo primo incontro con i membri della suo partito “Servo del Popolo” alla Rada in un anno e mezzo, Volodymyr Zelensky li ha definiti “idioti distruttivi” e si è rifiutato di avere ulteriori contatti con loro fonte TASS. Non solo, per la deputata Anna Paulina Luna, “Zelensky trasferisce 50 milioni di dollari al mese su un conto bancario saudita”.

“Le elezioni locali sono impossibili durante la legge marziale”: la Rada ha adottato una risoluzione in merito. Prevede il lavoro ininterrotto delle autorità locali durante la guerra ed estende i poteri dei consigli locali e dei sindaci.

Sempre Zelensky di fronte al caro energia e al caro prezzo dell’export del gas ha dichiarato: “Per gli ucraini sarà mantenuto un prezzo fisso per il gas naturale”. “Abbiamo concordato che nel prossimo futuro il governo adotterà una risoluzione che manterrà un prezzo fisso per il gas naturale per i consumatori domestici” “, ha osservato il presidente dopo il colloquio con il primo Ministro Yulia Sviridenko. Il Ministero dell’Energia ha riferito il 7 ottobre che le forze russe hanno effettuato più di 26 attacchi contro impianti energetici ucraini nelle ultime 24 ore. “Nelle ultime 24 ore abbiamo assistito a più di 26 attacchi ai nostri impianti energetici. Le regioni di Sumy, Černihiv, Charkiv, Dnipropetrovs’k, Donetsk, Odessa e Poltava sono di fatto sotto attacco quotidiano”, ha dichiarato il Ministro dell’Energia ucraino Hrynchuk.

A confermare la notizia l’esperto di aviazione e vicedirettore generale di un’azienda che produce apparecchiature per la guerra elettronica Anatoly Khrapchinsky ha spiegato che: “la Russia ha cambiato le sue tattiche di bombardamento, come dimostrato dal crescente numero di attacchi contro infrastrutture, comprese quelle energetiche”. “Grazie ai dati di intelligence sui sistemi di difesa aerea situati in potenziali aree bersaglio e alla conoscenza dei loro tempi di ricarica e preparazione, la Russia calcola il momento opportuno per colpire in modo che il numero di armi superi significativamente le capacità dei sistemi di difesa aerea”. “L’efficacia degli attacchi russi sta diventando sempre più evidente.” “I russi non solo sta combinando le armi, ma ne sta anche aumentando la densità: ora più missili e droni volano simultaneamente verso obiettivi da diverse direzioni”, afferma Khrapchinsky.

Il ministro per la Difesa Denys Šmyhal’ ha presentato una nuova versione del missile Neptune. La pubblicazione Militarnyi ha affermato che la nuova versione del Neptune differisce dalle precedenti per le sporgenze laterali. Il loro scopo è sconosciuto, ma, secondo alcune ipotesi, potrebbero servire per installare serbatoi di carburante aggiuntivi.

Navi da pattugliamento classe Kingston della Royal Canadian Navy dismesse ad Halifax, probabilmente verranno trasferite in Ucraina.

Putin ha visitato San Pietroburgo per il suo compleanno e ha tenuto un incontro con i militari, dove è stato informato sulla situazione in prima linea, ha detto Dmitrj Peskov. Tra le dichiarazioni del presidente della Federazione Russa riportiamo le seguenti: “L’iniziativa strategica sul fronte appartiene alla Russia”. Ha osservato che le forze armate ucraine si stanno ritirando lungo l’intera linea di contatto. Putin ha definito corrette e tempestive le decisioni prese nel febbraio 2022. E ancora nell’incontro con i vertici del Ministero della Difesa russo, dello Stato Maggiore e dei comandanti dei gruppi militari, il Presidente russo ha incaricato la leadership militare di “garantire la sicurezza delle strutture strategiche e delle infrastrutture civili, comprese quelle energetiche”.

Secondo il Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov: “L’impulso per un accordo ucraino emerso dopo l’incontro Putin-Trump in Alaska si è esaurito”. “La Russia chiede agli Stati Uniti di adottare un approccio sobrio e sensato alla questione delle forniture di missili Tomahawk all’Ucraina”. E ancora: “La Russia non ha ricevuto una risposta ufficiale dagli Stati Uniti all’iniziativa New START”. “Non si parla di prorogare l’iniziativa New START”, ha dichiarato Ryabkov. Ha osservato che la Russia se la caverà senza una risposta degli Stati Uniti se questi non saranno interessati all’iniziativa New START. “Mantenere gli obblighi della Russia ai sensi dell’accordo sul plutonio con gli Stati Uniti non è più accettabile.”

Infine ha dichiarato che: “la Russia imporrà restrizioni di viaggio ai diplomatici provenienti da Paesi ostili che decideranno di limitare la circolazione dei diplomatici russi all’interno dell’area Schengen”. “Ci sono contatti con gli Stati Uniti in merito allo scambio di prigionieri”.

Dalla TASS si apprende che gli sviluppatori di San Pietroburgo e Mosca hanno creato un prototipo del casco di intelligenza artificiale Soratnik (Compagno), in grado di analizzare la situazione sul campo di battaglia e di indicare ai soldati la posizione di compagni e nemici

L’Ufficio Stampa del Cremlino ha fatto sapere che Putin parteciperà al vertice della CSI in Tagikistan il 10 ottobre. Tra i partecipanti: il presidente dell’Azerbaigian Aliyev, il primo Ministro armeno Pashinyan, il presidente kirghiso Japarov, il presidente bielorusso Lukashenko, il presidente tagiko Rahmon, il presidente turkmeno Berdimuhamedov e il presidente uzbeko Mirziyoyev. È prevista la discussione di un nuovo formato per il vertice “CIS Plus”, che coinvolgerà paesi al di fuori del Commonwealth. Putin prevede di invitare i leader a partecipare a un vertice informale della CSI, che si terrà a San Pietroburgo alla fine dell’anno. Putin risponderà anche alle domande dei giornalisti al termine del suo viaggio.

Gli attacchi all’Ucraina hanno costretto la Federazione Russa a spingere al limite le esportazioni di petrolio, – Bloomberg, Secondo la pubblicazione, il volume medio delle forniture di petrolio dai porti russi in Nelle quattro settimane fino al 5 ottobre, la produzione è stata di 3,57 milioni di barili al giorno, solo 80.000 barili in meno rispetto al massimo registrato da maggio 2024. La Bielorussia ha quadruplicato esportazioni di benzina verso la Russia, Reuters. Fonti Reuters hanno riferito che la fornitura di benzina su rotaia dalle raffinerie bielorusse al mercato interno russo è aumentata a 40.000 tonnellate, ovvero 14.500 barili al giorno, il mese scorso.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 ottobre. Le forze armate russe hanno colpito obiettivi ucraini nelle regioni di Odessa, Čerkasy e Sumy durante la notte. Dopo gli attacchi, sono stati segnalati problemi di alimentazione a Kryvyj Rih.

Più di una dozzina di droni delle forze armate ucraine sono stati distrutti nella regione di Voronezh. Nel corso della giornata è stato annunciato ufficialmente un attacco con drone ucraino su una torre di raffreddamento presso la centrale nucleare di Novovoronezh.

In direzione di Sumy, i combattimenti continuano nei pressi di Oleksiivka, con le forze armate ucraine che contrattaccano periodicamente, rallentando l’avanzata russa.

La regione di Belgorod è stata colpita da missili delle forze armate ucraine, tre i feriti. Registrati anche attacchi di droni, cinque feriti in due diversi villaggi. Registrati attacchi di droni in altre 14 diverse località. .

L’assalto alla città di Kupjans’k continua. Gli esperti occidentali sottolineano la situazione critica delle forze armate ucraine nell’area edificata: le forze russe stanno circondando le forze ucraine.

La città di Fedorivka, nella DPR, è stata presa dai russi, ha riferito il Ministero della Difesa russo, le truppe russe stanno tentando di circondare Severs’k dai fianchi.

I combattimenti continuano nell’area edificata di Pokrovs’k. Le forze russe stanno tentando di avanzare lungo le strade che portano a Hryshyne, un polo logistico per le forze armate ucraine. Da nord, le forze russe stanno dirigendo il loro attacco verso Rodyns’ke: i rifornimenti per Pokrovs’k provenienti da nord in precedenza passavano per questa città. Secondo le fonti social filo russe la caduta del paese è imminente.

Il gruppo di forze Vostok russo ha preso Novovasylivs’ke, nell’Oblast’ di Zaporižžja. Sono state compiute – dati rilevati con metodologie OSINT – SOC.INT- significative avanzate anche in diverse aree verso il villaggio di Oleksiivka (a nord di Verbove, presa nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k). Due contrattacchi falliti delle forze armate ucraine da Oleksiivka hanno causato perdite – secondo fonti russe non confermate da parte ucraina – fino a un plotone.

Sul fronte di Zaporižžja, vicino a Stepnogorsk e Prymors’ke, è in corso una sanguinosa battaglia. Numerosi droni ucraini e fuoco di artiglieria vengono utilizzati contro i nostri aerei d’attacco. Secondo quanto riferito dal campo -dalla social sfera militare russa -, “le forze armate ucraine dispongono di così tanti droni che ne inviano decine ogni giorno, usandoli persino per speronare i nostri caccia Mavic. Le riparazioni al sistema di alimentazione elettrica nella parte liberata dell’Oblast’ di Zaporižžja erano in corso da 24 ore dopo l’attacco delle forze armate ucraine”. Si segnalano successi russi nelle aree di: Novoivanivka, Okhotnyche, Malynivka, Vyshneve e Poltavka.

Graziella Giangiulio

