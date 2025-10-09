ANTARTIDE. Partita la spedizione canadese verso base Rothera

La flotta di velivoli del British Antarctic Survey, BAS, è decollata dal Canada per i suoi annuali “voli traghetto”, in preparazione di una nuova stagione scientifica in Antartide. La flotta di velivoli del BAS sta ora percorrendo migliaia di chilometri fino alla Stazione di Ricerca di Rothera, del Regno Unito, nella Penisola Antartica: un lungo viaggio suddiviso in 11 tappe sui continenti del Nord e del Sud America, comprese le Isole Falkland.

L’atterraggio alla Stazione di Ricerca di Rothera segnerà la prima presenza di nuovi membri del team, che vive in isolamento presso la stazione da giugno, riporta MercoPress.

Il decollo dal Canada segna anche l’inizio dell’avventura “Ticket to Antarctica” del BAS verso il continente ghiacciato: una campagna di sensibilizzazione pubblica che invita a inviare il proprio nome per una straordinaria avventura nel continente più remoto del mondo.

Creato come parte del primo aggiornamento per i partecipanti, un nuovo cortometraggio di BAS mostra il dietro le quinte dei preparativi.

Il viaggio di Ticket to Antarctica di quest’anno prevede di seguire i piloti mentre sorvolano paesaggi incontaminati dell’Antartide, visitare la nostra stazione costruita sugli sci, condurre ricerche scientifiche dal cielo e scoprire com’è davvero la vita in uno degli ambienti più difficili della Terra.

Sebbene gli aerei siano ormai decollati dal Canada, è ancora possibile iscriversi a Ticket to Antarctica e ricevere gli aggiornamenti settimanali “via aerea” dall’avventura. Altri nomi saranno aggiunti al record per unirsi al viaggio attraverso l’Antartide, verso il remoto campo base Sky-Blu.

Per i dieci fortunati partecipanti che hanno inviato il loro nome, la “via aerea” antartica diventerà realtà! Durante l’avventura, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un’estrazione per ricevere una cartolina esclusiva inviata dall’ufficio postale riservato ai residenti della Stazione di Ricerca di Rothera, in Antartide.

Il viaggio in Antartide dello scorso anno a bordo della RRS Sir David Attenborough ha catturato l’immaginazione di 70.000 persone in tutto il mondo.

