TERRE RARE. Pechino stringe sulle esportazioni. Si temono forti ricadute

La Cina ha rafforzato da giovedì i controlli sulle esportazioni di terre rare, affermando di voler limitare le esportazioni verso aziende di difesa e utilizzatori di semiconduttori esteri e aggiungendo cinque elementi di terre rare alla sua lista.

Il più grande produttore mondiale di terre rare ha anche aggiunto decine di tecnologie di raffinazione alla sua lista di controllo e ha annunciato norme che richiederanno il rispetto delle norme da parte dei produttori esteri di terre rare che utilizzano materiali cinesi.

Gli annunci del Ministero del Commercio seguono la richiesta dei legislatori statunitensi di martedì di divieti più ampi sull’esportazione di apparecchiature per la produzione di chip in Cina.

Espandono i controlli annunciati da Pechino ad aprile, che hanno causato carenze in tutto il mondo, prima che una serie di accordi con Europa e Stati Uniti alleviasse la crisi degli approvvigionamenti.

Le nuove restrizioni arrivano poche settimane prima di un incontro faccia a faccia programmato tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud.

La Cina produce oltre il 90% delle terre rare lavorate e dei magneti in terre rare del mondo. I 17 elementi delle terre rare sono materiali essenziali in prodotti che spaziano dai veicoli elettrici ai motori aeronautici e ai radar militari.

Le esportazioni di 12 di questi elementi sono ora soggette a restrizioni dopo che il Ministero del Commercio ne ha aggiunti cinque – olmio, erbio, tulio, europio e itterbio – insieme ai materiali correlati.

Le aziende straniere che producono alcune delle terre rare e dei magneti correlati presenti nell’elenco dovranno ora anche ottenere una licenza di esportazione cinese se il prodotto finale contiene o è realizzato con attrezzature o materiali cinesi. Questo vale anche se la transazione non include aziende cinesi.

Le normative imitano le norme che gli Stati Uniti hanno implementato per limitare le esportazioni di prodotti semiconduttori da altri paesi verso la Cina.

Non è chiaro come Pechino intenda applicare il suo nuovo regime.

Il Ministero ha anche aggiunto decine di attrezzature e materiali per l’estrazione e la raffinazione alla sua lista di controllo.

Le ultime restrizioni della Cina sui cinque elementi aggiuntivi e sulle attrezzature di lavorazione entreranno in vigore l’8 novembre, poco prima della scadenza della tregua commerciale di 90 giorni con Washington.

Le norme sulle società straniere che realizzano prodotti utilizzando attrezzature o materiali cinesi per terre rare entreranno in vigore il 1° dicembre.

Il Ministero ha inoltre affermato che agli utenti esteri del settore difesa non saranno concesse licenze, mentre le domande relative ai semiconduttori avanzati saranno approvate caso per caso.

Le nuove regole si applicano ai chip da 14 nanometri o più avanzati, ai chip di memoria con 256 strati o più e alle apparecchiature utilizzate nella produzione di tali chip, nonché alla ricerca e sviluppo correlata. Questi chip avanzati sono utilizzati in prodotti che vanno dagli smartphone ai chipset per l’intelligenza artificiale, che richiedono prestazioni di calcolo elevate.

Le regole si applicheranno anche alla ricerca e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale con potenziali applicazioni militari.

Le spedizioni cinesi di terre rare sono cresciute costantemente negli ultimi mesi, poiché Pechino ha concesso più licenze di esportazione, sebbene alcuni utenti lamentino ancora di avere difficoltà a ottenerle.

In risposta alle preoccupazioni relative all’accesso, il Ministero ha affermato che la portata degli articoli soggetti alle sue ultime restrizioni era limitata e che “saranno adottate diverse misure di facilitazione delle licenze”.

Lucia Giannini

