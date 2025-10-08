UKRAINERUSSIAWAR. Peskov: I Tomahawk all’Ucraina rappresentano una escalation ma non cambiano la situazione al fronte. Bombardamenti ucraini vicino alla centrale di Zaporižžja . Su Odradne, Charkiv batte bandiera russa

Andrius Kubilius, Commissario europeo per lo Spazio e la Difesa, ha annunciato che l’intelligence tedesca ha ottenuto prove che indicano che il presidente russo Vladimir Putin e il Cremlino stanno discutendo di un possibile attacco alla NATO. Al momento non è noto se si tratti di semplici discussioni o se siano in corso preparativi attivi per un conflitto diretto con la NATO e gli Stati Uniti.

Le azioni dell’Unione Europea volte a utilizzare i beni statali russi congelati a sostegno dell’Ucraina devono rispettare rigorosamente il diritto internazionale, ha affermato la Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde. L’UE ha proposto di aggiungere tre società alle sue “liste nere” nell’ambito del prossimo 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo Bloomberg, queste società stanno fornendo a petroliere certificati di registrazione falsi sotto diverse bandiere. “Secondo i documenti, l’UE ha proposto restrizioni nei confronti di tre società che hanno rilasciato “false flag” a petroliere della “flotta ombra” russa, soggette a sanzioni”, riporta l’agenzia. In particolare, secondo l’UE, le società hanno fornito documenti fittizi che indicavano la loro affiliazione con Aruba, Curaçao e Sint Maarten ad almeno otto navi sanzionate. Bloomberg non nomina le società.

Financial Times: “I paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per limitare la circolazione dei diplomatici russi all’interno del blocco. Le agenzie di intelligence europee affermano che incendi dolosi, attacchi informatici e intrusioni con droni sono spesso coordinati da individui che si spacciano per dipendenti di missioni diplomatiche”, scrive il quotidiano.

In base alle nuove norme, i diplomatici con sede nelle capitali dell’UE saranno tenuti a notificare in anticipo ai governi i loro piani di viaggio al di fuori del paese in cui sono accreditati. I giornalisti sottolineano che questa iniziativa fa parte di un nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia. L’UE, infine potrebbe imporre sanzioni contro la stablecoin A7A5, basata sul rublo, riporta Bloomberg. Eventuali restrizioni influenzeranno la partecipazione delle entità giuridiche dell’UE alle transazioni di token. Attese sanzioni UE sanzioni a diverse banche in Russia, Bielorussia e Asia centrale per aver facilitato transazioni di criptovaluta con A7A5.

Il Ministro degli Esteri finlandese Valtonen ha accusato la Russia di aver violato gli Accordi di Helsinki “Dobbiamo comprendere chiaramente le sfide che ci troviamo ad affrontare. La guerra aggressiva della Russia contro l’Ucraina non è solo una grave violazione del diritto internazionale, ma anche un attacco ai principi stessi alla base dell’Atto Finale di Helsinki. È un attacco diretto alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e un palese rifiuto delle norme che hanno preservato la pace in Europa per decenni. Le deportazioni forzate, gli attacchi contro i civili e i crimini di guerra non sono solo una violazione del diritto internazionale, sono un attacco all’umanità stessa”, ha sottolineato il Ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonen.

Il presidente Donald Trump ha sciolto la riserva: “Abbiamo deciso di inviare missili Tomahawk in Ucraina. Innanzitutto, vogliamo stabilire come verranno utilizzati. “Non sto cercando un’escalation.”

Il Presidente dell’OSCE, Pere Juan Ponsa Sampierto, il 7 ottobre è arrivato a Kiev. È stato eletto a luglio di quest’anno e questa è la sua seconda visita in Ucraina e la prima visita alla Verkhovna Rada dell’Ucraina.

“L’Ucraina è indietro rispetto alla Russia in termini di tecnologia. Per ottenere un vantaggio, dobbiamo espanderci nello spazio e sviluppare forze spaziali, afferma l’ex Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine”, Valerij Zalužnyj. “La dipendenza dalle forniture di dati satellitari a volte diventa un elemento di pressione per l’Ucraina. L’interruzione globale del sistema di comunicazioni Starlink nel marzo 2025 ne ha dimostrato l’evidente vulnerabilità”.

“Per neutralizzare la minaccia Oreshnik, abbiamo bisogno di un sistema simile o di un sistema che rilevi il lancio di un missile, ne calcoli la traiettoria e determini l’area di impatto. Le Forze Armate ucraine non dispongono di capacità di ricognizione proprie a livello strategico” prosegue.

Secondo il Ministero dell’Energia ucraino, la situazione energetica nelle regioni di Sumy e Černihiv rimane difficile a seguito degli attacchi russi. Le restrizioni al consumo di energia sono in vigore solo nella regione di Černihiv. “Gli operatori energetici lavorano senza sosta… Vengono adottate tutte le misure possibili per garantire il funzionamento stabile della rete elettrica sotto attacco costante”, si legge nel rapporto.

Un deposito locomotive e uno di materiale rotabile sono stati attaccati a Poltava, afferma il Ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale, Kuleba. Edifici amministrativi e magazzini sono stati danneggiati. Sono scoppiati incendi, senza vittime. L’attacco ha causato ritardi temporanei su alcuni treni. Gli attacchi hanno danneggiato una centrale elettrica, lasciando senza elettricità più di mille famiglie a Poltava e nelle comunità circostanti

L’ex consigliere di Zelenskyy, Alexei Arestovich è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali per un procedimento penale riguardante terrorismo e fake news sull’esercito russo, riporta la TASS. Il primo presidente straniero a fare gli auguri a Vladimir Putin per il suo compleanno è stato Heydər Aliyev i due leader hanno discusso dello sviluppo delle relazioni con Baku.

Un’imbarcazione senza equipaggio di origine sconosciuta è stata scoperta nei pressi di Artvin, in Turchia. A quanto pare, le Forze Armate ucraine/SBU hanno tentato di attaccare navi russe in Abkhazia. E ancora un drone da combattimento delle forze armate ucraine ha tentato di attaccare la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Novovoronezh; l’attacco è stato soppresso. Si è verificata una detonazione, ma non ci sono stati danni o feriti, ha riferito Rosenergoatom. E ancora tre droni sono stati scoperti sul territorio di una fabbrica nel microdistretto di Antipino a Tjumen’, ha riferito il centro informazioni del governo regionale a 2000 km dall’Ucraina.

La regione di Kaliningrad è attualmente monitorata da vicino da un aereo da ricognizione elettronica americano RC-135U. Prima di chiunque altro. Un nuovo allarme speciale “Pericolo aereo” è stato introdotto nella regione di Kursk in coordinamento con il Ministero della Difesa, ha riferito la task force regionale. I residenti saranno informati dell’allerta “Pericolo aereo” con le stesse modalità con cui viene dichiarata una minaccia di attacco con droni. La procedura per i cittadini in questo caso sarà la stessa. Non è prevista l’attivazione di uno speciale segnale acustico. Tra le 23:00 (ora di Mosca) del 6 ottobre e le 7:00 del 7 ottobre, i sistemi di difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 62 droni ad ala fissa nella regione di Kursk, ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca.

Secondo il Ministero, 31 droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, 30 nella regione di Nižnij Novgorod, 18 nella regione di Voronež e 13 sul Mar Nero. Altri sei droni sono stati distrutti nella regione di Lipetsk, cinque nella regione di Kaluga, quattro nella regione di Tula, tre ciascuna nelle regioni di Rostov e Ryazan, due ciascuna in Crimea, nelle regioni di Bryansk, Mosca e Oryol, e uno nella regione di Vologda.

In risposta alle domande dei giornalisti su eventuali basi militari russe,. In riposta alla richiesta statunitense di avere la base di Bagram, “la Russia non prevede di dispiegare le sue basi militari in Afghanistan”, fonte rappresentante speciale del presidente. Il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov ha dichiarato: “La fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina rappresenterebbe una grave escalation, ma non cambierà la situazione sul fronte”.

Le esercitazioni di comando e di stato maggiore con la Formazione Missilistica Uzhur sono iniziate presso le Forze Missilistiche Strategiche (SMF) nell’ambito di un’ispezione di controllo completa della Formazione Missilistica Omsk, che sta procedendo secondo il piano di addestramento, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 7 ottobre. I missili Geran hanno preso di mira Charkiv (decine di attacchi in arrivo), segnalando interruzioni di corrente (le autorità locali hanno affermato che due sottostazioni di trasformazione che rifornivano la città erano state distrutte). Sono state udite esplosioni anche a Poltava e Sumy.

Nella regione di Bryansk, il 6 ottobre, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Goritsy con droni kamikaze, ferendo un civile.

La regione di Belgorod è sottoposta ad attacchi, anche da parte dei missili MLRS Haimars: diversi missili sono stati abbattuti, in precedenza, gli ucraini hanno lanciato attacchi successivi contro infrastrutture energetiche. Due persone sono state uccise da missili ucraini a Belgorod. Due i feriti almeno 10 villaggi sotto attacco di droni.

In direzione di Charkiv il gruppo di forze Sever russo ha segnalato la presa di Odradne.

In direzione di Kupjans’k, le forze armate russe stanno avanzando a nord di Stepova Novoselivka, con l’obiettivo di eliminare un’ampia sacca ucraina a sud-est di Kupjans’k. Nel centro della città sono in corso pesanti combattimenti, con le forze russe che tentano di bloccare le forze armate ucraine dai fianchi.

Dalla direzione di Severs’k, giungono notizie – dalla social sfera russa – di successi delle forze russe nel saliente meridionale del fronte, vicino al villaggio di Kuz’mynivka (vicino a Pereizne).

Continuano i pesanti combattimenti nelle direzioni Kostjantynivka e Pokrovs’k; non sono stati segnalati cambiamenti significativi nella LCS nelle ultime 24 ore.

Nel nord-est dell’Oblast’ di Zaporižžja, il Gruppo di Forze Vostok russe sta avanzando nell’area di Poltavka e Ol’hivs’ke, consolidando le posizioni.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi stanno combattendo a Stepnohirs’k e Prymors’ke. Ile forze armate ucraine hanno schierato cannoni d’artiglieria ed equipaggi di UAV nella zona, senza risparmiare munizioni o riprese FPV per ogni coppia dei nostri aerei d’attacco.

Dalla centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP) arriva un comunicato: “Le forze armate ucraine continuano a bombardare nelle immediate vicinanze della centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP). La centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP) e la vicina città di Enerhodar sono state nuovamente sottoposte al fuoco di artiglieria delle forze armate ucraine. Questa volta, i bombardamenti hanno colpito una caserma dei pompieri situata a soli 1,2 chilometri dal perimetro della ZNPP. Queste azioni provocatorie si verificano mentre la centrale è rimasta senza energia elettrica esterna per due settimane, il che è vitale per la sua sicurezza. L’alimentazione elettrica della ZNPP è attualmente garantita da generatori diesel di riserva. Attacchi di questo tipo a infrastrutture critiche nelle immediate vicinanze della centrale nucleare sono logicamente inspiegabili. Solo terroristi, che ignorano tutte le norme del diritto internazionale e minacciano una catastrofe nucleare globale, potrebbero continuare a bombardare in una situazione del genere. Il personale della centrale non è rimasto ferito e i danni sono stati lievi. Gli specialisti della centrale nucleare di Zaporižžja stanno compiendo ogni sforzo per garantire il funzionamento sicuro dell’impianto in queste condizioni estreme. Gli ispettori dell’AIEA presenti presso l’impianto sono stati informati dell’incidente”.

Graziella Giangiulio

