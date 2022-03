UKRAINERUSSIAWAR. Russia: Eurobond pagati in rubli

In questi giorni si è ampiamente discusso il tema dei pagamenti del gas naturale in rubli. I paesi del G7 hanno chiesto alle aziende di non pagare le risorse energetiche in rubli. Macron ha detto che i paesi europei non hanno tale opportunità. Nella mattinata del 30 marzo i flussi di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europa sono scesi a zero. Per poi riprendere nella tarda mattinata. Alcune testate parlato di fake news sullo stop ai flussi del gasdotto. Di certo c’è che Gazprom ha prenotato l’8,75% delle capacità offerte all’asta per la notte.

Il tasso di cambio dell’euro è sceso sotto i 91 rubli per la prima volta dal 23 febbraio. Il mercato azionario russo ha chiuso in rialzo del 4,34%. Alcuni titoli, afferma il Ria Novosti, sono cresciuti di nuovo così velocemente che hanno dovuto essere scambiati nel formato di un’asta discreta.

Il governo russo ha inoltre legalizzato le importazioni parallele per soddisfare la domanda di beni stranieri richiesti (in precedenza, la loro vendita nel paese senza il permesso del titolare del copyright era vietata).

Un elenco specifico delle merci sarà compilato dal Ministero dell’Industria e del Commercio. Modifiche apportate anche ai parametri dei mutui agevolati dal 1 aprile – sarà emesso con un tasso fino al 12%. Secondo Mishustin che ha firmato il decreto sulla modifica dei lui, per 3 mesi dal 1° aprile, l’importo massimo del prestito nell’ambito di questo programma preferenziale aumenterà: fino a 12 milioni di rubli per Mosca, San Pietroburgo, la regione di Mosca e la regione di Leningrado, fino a 6 milioni di rubli per altri regioni. Saranno mantenute le tariffe sui mutui familiari (6%), rurali (3%) ed Estremo Oriente (2%).

Il Ministero delle Finanze della Russia ha annunciato un rimborso anticipato per i rubli dell’emissione di Eurobond con scadenza il 4 aprile – pochi giorni prima del rimborso degli obblighi in valuta estera, ai creditori è stato offerto di ricevere pagamenti in rubli. Il ministero delle Finanze russo ha chiarito che l’offerta di riacquisto di eurobond per rubli è rivolta ai detentori di titoli russi. «Il denaro ricevuto da Euroclear raggiunge con successo i titolari stranieri e si blocca sui titolari di residenti russi. Pertanto, abbiamo proposto di pagare i nostri residenti direttamente in rubli».

La Siria chiede di abbandonare il dollaro ed è pronta a discutere di accordi in valute nazionali con la Russia, ha affermato l’ambasciatore a Mosca inoltre si è detta pronta ad ampliare la cooperazione con le repubbliche del Donbass a riferirlo l’Ambasciatore siriano in Russia. Il diplomatico ha osservato che il Paese sta studiando la questione del riconoscimento ufficiale delle repubbliche.

