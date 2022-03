UKRAINERUSSIAWAR. Pechino e Mosca a colloquio su Kiev e Kabul

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, il 30 marzo ha avuto colloqui con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, nella provincia orientale cinese di Anhui, dove la Cina ha ospitato due giorni di incontri sull’Afghanistan.

Durante il loro incontro, secondo la testata DW, entrambe le parti hanno concordato di approfondire la loro cooperazione e parlare di affari globali «con una voce unita», ha detto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione.

Wang ha detto che le relazioni cinesi e russe hanno «resistito alla prova della turbolenza internazionale» e hanno continuato a svilupparsi «in modo resiliente», ha riferito la TV cinese Phoenix.

È stato il primo incontro di persona di Wang con Lavrov da quando Mosca ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina. A differenza di molte nazioni occidentali, Pechino si è rifiutata di condannare l’aggressione militare di Mosca, incolpando invece l’Occidente per la crisi.

«I ministri hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione intorno all’Ucraina», ha detto il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che entrambe le parti «hanno notato la natura controproducente» delle sanzioni occidentali imposte sulla scia dell’invasione.

Il sette febbraio 2022 prima che la Russia iniziasse la sua guerra contro l’Ucraina , i leader russi e cinesi hanno dichiarato che il rapporto bilaterale non conosceva «limiti». «Non c’è limite alla cooperazione Cina-Russia, nessun limite ai nostri sforzi per raggiungere la pace, salvaguardare la sicurezza e opporsi all’egemonia», ha detto un portavoce del ministero degli Esteri cinese a un briefing dei media a Pechino. «Le relazioni Cina-Russia sono non allineate, non conflittuali e non rivolte a terzi», ha aggiunto il portavoce.

I leader asiatici affrontano la crisi economica e umanitaria dell’Afghanistan. Le tensioni sull’Ucraina hanno messo in ombra i due giorni di colloqui in Cina sull’Afghanistan. Wang, Lavrov e rappresentanti dei talebani al potere in Afghanistan e dei paesi vicini – Pakistan, Iran, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – partecipano ai colloqui per discutere il futuro della nazione dell’Asia meridionale devastata dalla guerra.

Tom West, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, parteciperà a una riunione separata nella stessa sede della cosiddetta Troika estesa: Cina, Russia e Stati Uniti più il Pakistan, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato USA. All’incontro non ci saranno Lavrov e Wang.

L’Afghanistan sta affrontando una importante crisi economica e umanitaria da quando i talebani hanno preso il controllo nell’agosto 2021. La settimana scorsa, Wang ha incontrato il ministro degli esteri afgano in carica Amir Khan Muttaqi a Kabul per discutere di legami politici ed economici, ha detto il ministero degli esteri afgano. Le discussioni hanno incluso l’inizio del lavoro nel settore minerario e il possibile ruolo dell’Afghanistan nell’iniziativa cinese Belt and Road, ha aggiunto.

Tuttavia, spiega la testata DW, la recente inversione a U dei talebani sul permettere alle ragazze di frequentare le scuole superiori ha attirato una diffusa condanna. I funzionari statunitensi hanno annullato i colloqui a Doha con i talebani in seguito alla decisione. Il Dipartimento di Stato USA ha anche avvertito che Washington ha visto la decisione come «un potenziale punto di svolta nel nostro impegno» con i militanti.

Antonio Albanese