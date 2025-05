INDIA. Possibile scontro diretto tra New Delhi e Islamabad 

L’ultimo scontro tra India e Pakistan risale al 2019, e oggi sono diventati maggiori i rischi di escalation anche in un conflitto limitato, cine quello che sembra prepararsi.

Il Pakistan afferma che l’India stia pianificando un’incursione militare dopo che Nuova Delhi ha accusato Islamabad dell’attentato ai turisti nel Kashmir indiano il mese scorso.

Il primo Ministro indiano Narendra Modi ha promesso di punire i sostenitori dell’attacco “oltre ogni immaginazione”, riporta Reuters.

Il Pakistan ha negato il suo coinvolgimento nell’attacco, ma ha avvertito che risponderà se verrà attaccato.

Nel 2019, l’India ha effettuato attacchi aerei all’interno del Pakistan dopo il bombardamento di un convoglio militare indiano in Kashmir e ha affermato di aver distrutto “campi terroristici”. I jet pakistani hanno condotto un attacco aereo di rappresaglia e abbattuto un aereo indiano nel corso di azioni distribuite nell’arco di due giorni.

I due Paesi confinanti hanno combattuto tre guerre, nel 1948, nel 1965 e nel 1971, e si sono scontrati innumerevoli volte da quando hanno ottenuto l’indipendenza, principalmente per la regione del Kashmir, che rivendicano. Entrambi hanno acquisito armi nucleari negli anni ’90 e il Kashmir è considerato uno dei focolai più pericolosi al mondo.

Gli esperti militari affermano che nessuna delle due parti prenderà in considerazione l’uso di armi nucleari a meno che non venga messa alle strette, ma anche un conflitto limitato comporterebbe alti rischi di escalation.

Affermano che è probabile che un conflitto del genere coinvolga aerei, missili o droni, dove India e Pakistan sono considerati alla pari, sebbene le risorse ben maggiori dell’India entrerebbero in gioco su un periodo più lungo.

Entrambe le parti hanno acquisito nuovo equipaggiamento militare dal 2019, aprendo nuove opzioni di attacco convenzionale.

In particolare, l’India ritiene di essere stata svantaggiata nel 2019 perché ha dovuto fare affidamento principalmente su vecchi jet russi. Da allora ha introdotto 36 caccia Rafale di fabbricazione francese e ne ha ordinati altri per la sua marina. Per contrastare questo fenomeno, il Pakistan ha acquisito uno degli aerei da guerra più avanzati della Cina, il J-10, in diversi lotti a partire dal 2022.

Per colmare le lacune nelle difese aeree esposte da entrambe le parti nel conflitto del 2019, l’India si è assicurata l’S-400 russo, un sistema missilistico antiaereo mobile. Il Pakistan ha ottenuto dalla Cina l’HQ-9, basato sull’S-300 russo.

A incombere su qualsiasi conflitto è la Cina, rivale dell’India e stretto alleato del Pakistan, nonché principale fornitore di equipaggiamento militare. Sebbene gli Stati Uniti abbiano esortato India e Pakistan ad allentare le tensioni, monitoreranno attentamente qualsiasi conflitto per ottenere informazioni sulla potenza aerea di Pechino.

Cina e India hanno combattuto una breve guerra di confine nel 1962 e i due eserciti si sono scontrati, più recentemente nel 2022, lungo la loro frontiera himalayana. Il Pakistan possiede una flotta di F-16, aerei acquisiti dagli Stati Uniti decenni fa, quando i legami con Washington erano più forti. Questi F-16 sono stati schierati nella disputa del 2019, portando l’India a presentare proteste con gli Stati Uniti, sebbene Nuova Delhi ora goda di una situazione migliore con Washington.

Questa volta, per evitare le ricadute politiche dell’F-16 e per trarre vantaggio dal fatto di avere un velivolo più avanzato, il Pakistan probabilmente punterà sul J-10 cinese.

Ma un attacco con drone o missile lanciato da terra è considerato più probabile, poiché nessuno dei due rischierebbe l’abbattimento di un pilota.

L’India si è rivolta a Israele per droni da combattimento, ottenendo l’Heron Mark 2, e ha ordinato droni Predator dagli Stati Uniti. Il Pakistan ha acquisito il Bayraktar TB2 dalla Turchia, utilizzato dall’Ucraina nella sua guerra con la Russia, e l’Akinci, sempre dalla Turchia.

Nel mezzo della situazione di stallo, il Pakistan ha testato sabato un missile balistico terra-terra con una gittata di 450 km, per dimostrare che le forze armate erano pronte a “salvaguardare la sicurezza nazionale da qualsiasi aggressione”, secondo una dichiarazione dell’esercito del Paese. Il Pakistan dispone anche di una gamma di missili a corto e medio raggio, in grado di essere lanciati da terra, mare e aria.

Le capacità dell’India includono il missile da crociera supersonico BrahMos con una gittata di circa 300 km e la serie di missili balistici intercontinentali Agni.

La scaramuccia del 2019 è quasi sfuggita di mano, con molteplici attacchi missilistici minacciati prima che l’intervento degli Stati Uniti calmasse la situazione.

Luigi Medici

