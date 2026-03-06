I negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono stati rinviati a causa della situazione in Medio Oriente, riferiscono i media ucraini. Non solo gli Stati Uniti potrebbero interrompere le forniture di sistemi di difesa aerea e missili balistici all’Ucraina in caso di guerra prolungata in Medio Oriente, a darne notizia Volodymyr Zelenskyy. L’Ucraina è pronta a scambiare i suoi droni intercettori con missili Patriot, Zelensky parlando sulla cooperazione con i paesi del Medio Oriente.

La rete di trasmissione elettrica slovacca sta rescindendo il contratto di fornitura di energia elettrica di emergenza con l’operatore ucraino Ukrenergo, ha annunciato Martin Magath, AD dell’azienda, slovacca, riporta Pravda. Ha spiegato che la decisione è stata presa dal governo. “Non posso dire se sono d’accordo o meno”, ha aggiunto Magath. Secondo lui, l’Ucraina ha utilizzato per l’ultima volta le forniture di emergenza dalla Slovacchia a gennaio.

Le autorità ungheresi potrebbero smettere di bloccare un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina se Kiev riprendesse le forniture di petrolio al paese attraverso l’oleodotto russo Druzhba. Lo ha dichiarato un funzionario ungherese alla rivista europea Politico. L’Ungheria sta istituendo una commissione per determinare le condizioni dell’oleodotto Druzhba e chiede a Zelensky di consentire l’ingresso degli ispettori in Ucraina, ha dichiarato Orbán. Se non si trova l’accordo si prevede che l’Ucraina si troverà a corto di fondi entro la fine di marzo.

Gli Stati Uniti revocheranno definitivamente le sanzioni alla filiale tedesca di Rosneft venerdì, riporta Bloomberg, citando una fonte a conoscenza della questione. Il Dipartimento del Tesoro statunitense prevede di annunciare la decisione oggi, 6 marzo.

La Polonia ha tagliato i sussidi per i cittadini ucraini residenti temporaneamente in Polonia, riporta Polsat. Secondo l’emittente, agli ucraini sono stati concessi gli stessi sussidi dei rifugiati provenienti da altri paesi. I sussidi in denaro, l’assistenza medica gratuita, il risarcimento per le spese di affitto e l’accesso all’istruzione gratuita sono stati tagliati.

L’Ungheria ha ricevuto garanzie di fornitura dalla Russia.I prezzi del petrolio e del gas rimarranno invariati, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó dopo la sua visita a Mosca.

Ungheria e Russia hanno concordato di cercare rotte alternative per l’approvvigionamento energetico, se necessario.

L’Estonia ha vietato definitivamente l’ingresso a 1.500 soldati russi che hanno partecipato alla guerra contro l’Ucraina, afferma il ministro degli Interni del Paese. Igor Taro ha invitato l’UE ad aderire a questa iniziativa, “perché queste persone diventeranno strumenti molto utili per la criminalità organizzata”.

Secondo i media ucraini, oltre il 40% delle unità di cogenerazione trasferite in Ucraina dai partner non sono ancora operative. Le restanti sono inattive a causa della mancanza di fondi per l’allacciamento, di specialisti e di lunghe procedure di approvazione. Complessivamente, l’Ucraina ha ricevuto quasi 200 unità di cogenerazione negli ultimi quattro anni. Leopoli sta passando a un regime di sicurezza rafforzato: dal 5 al 9 marzo sono possibili restrizioni all’ingresso e alla circolazione lungo le strade, le forze dell’ordine controlleranno i documenti e ispezioneranno i veicoli, ha riferito l’SBU sulle misure di sicurezza.

Vladimir Putin ha fissato la forza autorizzata delle forze armate russe a 2.391.770 effettivi, inclusi 1.502.640 militari; il documento corrispondente è stato pubblicato sul sito web per la pubblicazione ufficiale degli atti giuridici. Il decreto entra in vigore il giorno della sua firma. La Russia rilascerà due prigionieri di guerra ucraini che possiedono anche la cittadinanza ungherese, ha annunciato Vladimir Putin durante un incontro con il Ministro degli Esteri ungherese.

Putin ha dato istruzioni al governo di valutare immediatamente la questione dell’interruzione delle forniture di gas all’Europa. Il Presidente russo ha suggerito che sarebbe più conveniente per la Russia interrompere subito le forniture, senza aspettare il 2027, quando l’Unione Europea avrebbe deciso di abbandonare completamente il gas russo. “Forse sarebbe più vantaggioso per noi interrompere subito le forniture al mercato europeo? Passare ai mercati che si stanno aprendo e prendervi piede? Non c’è nemmeno una motivazione politica. Se comunque ci chiudono tra un mese o due, non sarebbe meglio farlo noi stessi ora? Ma questa non è una decisione, è solo un ragionamento ad alta voce. Darò istruzioni al governo di lavorare su questo problema con le nostre aziende”, ha affermato il Presidente”.

Le agenzie di intelligence russe hanno informazioni sui preparativi per far saltare in aria Blue Stream e Turkish Stream, ha dichiarato Vladimir Putin al giornalista Pavel Zarubin

Altre dichiarazioni di Putin: “L’attacco alla nave gasiera russa nel Mediterraneo è un atto di terrorismo; Kiev sta “mordendo la mano” dell’UE, che la alimenta – sull’attacco alla nave gasiera russa Arctic Metagaz; L’UE sta aiutando Kiev con armi e denaro, mentre Kiev sta creando un problema dopo l’altro per l’UE; Ora è più redditizio per la Russia lasciare i mercati dell’UE e spostarsi verso i mercati emergenti; Alcuni fornitori tradizionali lasceranno l’Europa per acquirenti premium che pagano di più – questo è business; L’aumento dei prezzi del gas in Europa è spiegato dalla situazione generale dei mercati globali in concomitanza con gli eventi in Medio Oriente”.

Accese le dichiarazioni del ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “L’Occidente sta agendo secondo il principio di “dividere, mettere gli uni contro gli altri e governare”. “L’Occidente sta conducendo una guerra diretta e “calda” contro la Russia” . “Gli accordi di Anchorage implicano seri compromessi da parte della Russia”. Il Ministro ha sottolineato che “l’Ucraina e l’Europa si stanno impegnando per “riscrivere” gli accordi di Anchorage. Lo spirito di Anchorage sta evaporando. La Russia non solo ha disapprovato, ma non ha nemmeno visto le garanzie di sicurezza in discussione a Kiev “. “La Russia vuole ottenere una regolamentazione internazionale dei sistemi satellitari a bassa orbita come Starlink, ha affermato Lavrov. Ha sottolineato che gli operatori di tali sistemi devono rispettare la sovranità degli Stati in cui forniscono i loro servizi”.

Le foto aeree del 3 marzo 2026 mostrano un enorme buco nello scafo bruciato della petroliera russa ARCTIC METAGAZ, soggetta a sanzioni statunitensi. La petroliera avrebbe preso fuoco ieri nel Mar Mediterraneo dopo essere stata attaccata da un drone navale non identificato vicino a Malta. La corvetta Gromkiy e il grande sottomarino B-274 Petropavlovsk-Kamchatskiy hanno lasciato Vladivostok il 3 marzo 2026.

Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è previsto per oggi, ha annunciato il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev in un commento a RBC. La Russia ha restituito 200 militari dalla prigionia ucraina e, in cambio, sono stati trasferiti 200 prigionieri di guerra ucraini, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 5 marzo. Nel corso della giornata, il nemico ha lanciato massicci raid nelle nostre regioni. I resoconti dei media indicano che almeno 60 droni sono stati abbattuti sopra Saratov ed Engels, con tre feriti e danni a strutture civili. Sebastopoli e la Crimea hanno respinto gli attacchi dei droni. Le difese aeree sono state ripetutamente schierate a Sochi, Novorossijsk e Gelendžik. Solo tra le 8:00 e le 23:00, 158 droni sono stati abbattuti.

I missili Geran delle Forze Armate russe hanno colpito obiettivi a Kryvyj Rih, Charkiv, nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k e Odessa, con segnalazioni di missili in arrivo da Pavlohrad. Durante il raid, i missili Geran hanno colpito una nave mercantile battente bandiera panamense vicino a Čornomors’k nell’Oblast’ di Odessa. A Mykolaïv, è stato colpito un treno, probabilmente trasportante agenti chimici.

La regione di Bryansk è sempre più soggetta ad attacchi di FPV e artiglieria Ucraina.

In direzione di Sumy, il gruppo di fForze Sever segnala successi tattici nei distretti di Sumy e Hlukhivs’kyi district, con aviazione e artiglieria russe attive.

Continuano glia attacchi di droni ucraini regione di Belgorod. Sette i feriti in diverse località.

Nel settore di Charkiv, il Gruppo di forze Nord segnala pesanti combattimenti nel villaggio di Vovchans’ki Khutory, dove le forze russe hanno sgomberato diverse case. Nel Distretto di Velykyj Burluk, gli aerei d’attacco russo continuano a ripulire le aree boschive. La missione del gruppo di forze Nord è quella di respingere le forze ucraine dal confine della regione di Belgorod.

Dal settore di Kupjans’k, i rapporti indicano che le forze armate ucraine hanno schierato MLRS americani HIMARS per colpire le posizioni russe. La situazione in città e più a sud, in direzione Kup’yans’k-Vuzlovyi, rimane invariata. Gli ucraini registrano l’arrivo delle riserve delle forze armate russe.

In direzione Slov”jans’k, sono in corso combattimenti nelle vicinanze di Fedorivka Druha, nella zona di Pryvillya (sulla strada principale per Slavyansk, a 14 km di distanza). Le mappe mostrano le direzioni per Tykhonivka e Malynivka, ma è necessario attraversare un canale d’acqua lungo il percorso.

A ovest di Pokrovs’k, le forze ucraine stanno riconoscendo i successi russi a Hryshyne, temendo ulteriori sviluppi nel saliente di Distretto di Dobropillja. Vicino a Hryshyne, le forze armate russe stanno avanzando lungo il fianco destro, dove sono atterrati in precedenza numerosi FAB. Gruppi d’assalto ucraini hanno tentato due attacchi nel settore settentrionale da Oleksandrivka e Dobropasovo

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva nelle aree dei villaggi di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnia Tersa e Huljajpole.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano lungo le linee precedenti, vicino a Mahdalynivka, Zapasne e Stepnohirs’k. Le forze armate ucraine continuano a colpire obiettivi civili nelle aree di prima linea.

Nell’Oblast’ di Cherson, due civili sono stati feriti nel porto di Zaliznyi a seguito di un attacco ucraino. Numerosi insediamenti sono stati sottoposti a bombardamenti e attacchi aerei. Le forze armate russe rispondono con attacchi lungo il Dnepr.

Graziella Giangiulio

