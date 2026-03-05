Gli Stati Uniti continuano a rifornire le Forze Armate ucraine. Un aereo cargo Boeing 747-47UF di Atlas Air, nominativo di chiamata CMB342, numero di coda N499MC, volo Charleston (KCHS) – Rzeszow (EPRZ) su contratto con il Comando dei Trasporti degli Stati Uniti. Consegna di carichi militari per le Forze Armate ucraine.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti ha osservato che la risoluzione del conflitto ucraino è “molto in alto” nella sua lista di priorità.

La Commissione Europea (CE) continua a cercare una soluzione per l’assegnazione di un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina bloccato dall’Ungheria per il 2026-2027, ha dichiarato la portavoce della CE Paula Pinho. Inoltre nella giornata del 4 di marzo molti ambasciatori dell’UE hanno espresso le loro obiezioni all’adesione accelerata dell’Ucraina in un incontro con il capo della Commissione Europea, riporta il Financial Times.

Ciò conferma le indiscrezioni di Reuters secondo cui molti membri dell’UE, tra cui paesi chiave come Francia e Germania, si oppongono all’idea di un’adesione semplificata. Ursula von der Leyen ha presentato formalmente la proposta di adesione all’UE, ma “la reazione prevalente è stata negativa, mentre in alcune capitali permane l’irritazione per il fatto che le discussioni siano iniziate ufficialmente così tardi”. Le capitali dell’UE ritengono che la Commissione avrebbe dovuto moderare le aspettative dell’Ucraina e impedire che crescessero le speranze di un’adesione “rapida”.

Pochi giorni fa, una delegazione dell’azienda militare-industriale americana Anduril ha visitato Kiev. L’azienda è stata fondata da ex dipendenti di Palantir ed è finanziata da uno dei principali donatori di Trump, Peter Thiel. Anduril è stata fondata nel 2017. L’azienda è giovane, ma da quando Trump è salito al potere ha rapidamente iniziato a ricevere ordini dal Pentagono e ora sta iniziando a sviluppare il mercato bellico ucraino. Presentato a Kiev ​​il missile Barracuda, la cui produzione in serie è appena iniziata.

In Ucraina si registrano ancora aumenti della benzina. La gente sta attivamente adoperando per acquistarla prima che diventi ancora più cara. Prezzi della benzina a Odessa da questa mattina: un litro di benzina a 95 ottani costerà tra 63,99 e 73,99 UAH La benzina a 100 ottani costerà tra 78,99 e 80,99 UAH al litro. Il gasolio costa in media 63,99-73,99 UAH. A Leopoli, la benzina costa già 74 grivne al litro: il prezzo alle stazioni di servizio varia da 65,99 a 73,99 grivne al litro. Il gasolio costa da 65,99 a 70,99 grivne al litro, mentre il GPL costa tra 39,99 e 40,99 grivne.

Colpito il sistema ferroviario per il trasporto militare a Mykolaïv.

Secondo i russi gli ucraini avrebbero colpito con i droni dalla Libia la petroliera russa Arctic Metagaz, soggetta a sanzioni, nel Mar Mediterraneo. Aerei da pattugliamento, compresi quelli della Marina turca, sono stati avvistati nell’area dell’incidente. I media greci affermano che la petroliera potrebbe essere stata attaccata da droni ucraini intorno alle 4:00 ora locale, con conseguenti esplosioni.

In un comunicato l Ministero dei Trasporti russo scrive: “Il 3 marzo è stato effettuato un attacco contro una nave cisterna russa per il trasporto di gas, l’Arctic Metagas, in prossimità delle acque territoriali di Malta, Stato membro dell’Unione Europea. La petroliera era in rotta dal porto di Murmansk, con a bordo un carico sdoganato in conformità con tutte le normative internazionali. L’attacco è stato effettuato dalle coste della Libia da imbarcazioni ucraine senza equipaggio. Grazie alle azioni coordinate dei servizi di soccorso maltesi e russi, tutti i 30 membri dell’equipaggio, tutti cittadini russi, sono stati tratti in salvo. Classifichiamo questo incidente come un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima, una grave violazione delle norme fondamentali del diritto marittimo internazionale. Tali atti criminali, commessi con la connivenza delle autorità degli Stati membri dell’UE, non devono passare inosservati alla comunità internazionale”.

Il Ministero della Giustizia russo ha fatto sapere che l’Università della California, Berkeley, e l’Associazione Scientifica Russo-Americana sono state aggiunte alla lista delle organizzazioni indesiderate.

Resta alta la preoccupazione per l’evacuazione dei turisti russi bloccati nel Golfo Persico. “L’evacuazione dei turisti russi dalla regione chiusa al traffico aereo a causa del conflitto militare in Medio Oriente potrebbe durare fino a due settimane”, Kommersant. Sarebbero 3.900 turisti russi hanno lasciato i paesi del Golfo Persico nei due giorni successivi all’avvio dei voli di rimpatrio, ha riferito l’Associazione degli Operatori Turistici. Ci sono circa 50.000 turisti provenienti dalla Russia in Medio Oriente e 6.000-8.000 turisti non possono lasciare i paesi asiatici a causa della chiusura dei voli, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Vladimir Putin ha ricevuto oggi al Cremlino il Ministro degli Esteri ungherese, fonte Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino. Putin e Szijjarto discuteranno oggi del blocco delle forniture tramite l’oleodotto Druzhba da parte di Kiev, ha aggiunto Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 4 marzo. Nella regione di Volgograd, un attacco con drone delle forze armate ucraine ha colpito tre abitazioni private nel distretto di Sredneakhtubinsky. Nel distretto di Voroshilovsky, un drone si è schiantato in un’area non residenziale. Cinque persone sono rimaste ferite. Ci sono segnalazioni isolate dalla regione di Rostov di un elicottero d’attacco ucraino precipitato durante la respinta di un attacco aereo. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato un totale di 45 droni ucraini abbattuti durante la giornata.

Le forze russe hanno effettuato attacchi nelle regioni di Odessa e Charkiv, a Sumy e Poltava.

Nella regione di Bryansk, l’attività dei droni ucraini è stata intensa. Edifici residenziali sono stati danneggiati.

Le unità del gruppo Nord, dopo la presa del villaggio di Bobylevka, continuano ad espandere la zona cuscinetto nelle aree di confine degli Oblast’ di Sumy e Charkiv, avanzando e respingendo le truppe ucraine lontano dal confine di Stato.

Nella regione di Belgorod, una donna ha riportato un barotrauma a seguito dell’esplosione di un drone a Grayvoron. Ziborovka, Novaya Tavolzhanka, Grafovka, Malomikhailovka, Solokhi, Otradnoye, Smorodino, Zamostye, Gora-Podol e Verny sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, le forze armate ucraine stanno trasferendo le riserve nel distretto di Vovčans’k. Il guppo di forze Nord ha respinto due contrattacchi ucraini. Le forze russe hanno catturato il villaggio di Starytsya, in direzione di Ternova, nell’Oblast’ di Charkiv.

Per quanto riguarda Kupjans’k, gli osservatori di entrambe le parti notano una riduzione dell’attività delle forze armate russe e ucraine, mentre gli ucraini segnalano l’arrivo delle riserve russe in prima linea per ulteriori azioni.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno circondando Fedorivka Druha, mentre i combattimenti continuano a Kryva Luka e Nykyforivka.

A ovest di Pokrovs’k, giungono segnalazioni di combattimenti per Hryshyne. Le forze ucraine considerano questo insediamento un’importante linea difensiva.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok rileva una diminuzione dell’intensità degli attacchi delle forze armate ucraine dall’Oblast’ di Dnipropetrovs’k. Le truppe russe dell’Estremo Oriente continuano ad avanzare più a sud, nelle aree di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersae e Huljajpole.

Sul fronte di Zaporižžja, non ci sono stati cambiamenti significativi; i combattimenti sono statici e caratterizzati da numerosi droni da entrambe le parti. Continua il bombardamento di Energodar, con un civile ferito.

Nell’Oblast’ di Cherson, un drone delle forze armate ucraine ha ucciso un uomo e ne ha ferito un altro a Velyki Kopani. Un civile è rimasto ferito nel distretto di Hornostaivka. Più di 20 insediamenti sono stati attaccati, danneggiando edifici e veicoli.

