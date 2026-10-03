UKRAINERUSSIAWAR. Patriot per Kiev da Tokyo. Putin dal Valdai: La lettera del Ministero degli Esteri non fa alcun riferimento all’uso di armi nucleari. Attacchi russi colpiscono ponti nelle regioni ucraine

L’Ucraina riceverà fondi dall’UE per coprire le esigenze di bilancio e quelle militari fino alla fine del 2026. Lo hanno annunciato la Commissione Europea e l’Ucraina in una dichiarazione congiunta. Kiev e Bruxelles hanno concordato le misure per l’erogazione tempestiva dei fondi. Le parti hanno inoltre concordato di accelerare lo stanziamento di 45 miliardi di euro all’Ucraina per il 2027 nell’ambito del programma di prestiti a sostegno dell’Ucraina, Ukraine Support Loan. I fondi saranno erogati a condizione che l’Ucraina soddisfi i requisiti stabiliti.

Allo stesso tempo, l’UE si è rifiutata di accelerare l’erogazione di prestiti all’Ucraina, che aveva richiesto ulteriori 27 miliardi di euro per coprire il deficit del proprio bilancio militare; lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti. “L’UE sta superando la questione del deficit ucraino di 27 miliardi di dollari, affermando che tutte le necessità sono state soddisfatte”, riporta la testata.

Nel frattempo la Turchia e l’ONU stanno organizzando nuovi colloqui su una tregua tra Ucraina e Russia riguardante il Mar Nero, previsti per l’inizio di ottobre. L’iniziativa si concentra sulla sicurezza della navigazione commerciale, sulla protezione delle infrastrutture portuali ed energetiche e sul mantenimento delle forniture di grano. Anche Stati Uniti, nazioni europee, India ed Egitto potrebbero essere coinvolti nei negoziati. Gli incontri sono previsti per la prima metà di ottobre. Le parti mirano a coordinare gli sforzi per garantire la sicurezza delle spedizioni di grano, in un contesto di forte aumento dei prezzi alimentari globali. La fonte di Bloomberg ha segnalato che a fare da mediatori sono rappresentanti della ONG svizzera “Centre for Humanitarian Dialogue”.

Da Kiev cominciano ad arrivare i primi bilanci dei danni dalla guerra che ancora in corso: stimati oltre 600 miliardi di dollari. Secondo l’emittente radiofonica InfoRadio, questa dichiarazione è stata rilasciata dall’ambasciatore ucraino in Ungheria, Fedir Shandor.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato nuovi attacchi contro obiettivi in ​​Russia: “Nelle ultime 24 ore, le Forze di Difesa hanno colpito impianti petroliferi nelle regioni di Samara e Volgograd. Sono state registrate operazioni riuscite anche nel Mar Nero e contro aeroporti nemici, raffinerie di petrolio, impianti industriali, un centro missilistico-spaziale e depositi di munizioni delle forze di occupazione nelle regioni di Voronež, Nižnij Novgorod, Volgograd, Samara e Krasnodar”.

Il Giappone prevede di valutare il trasferimento di missili Patriot all’Ucraina. Il Paese intende riprendere le discussioni sulla fornitura o sulla vendita di armi — inclusi missili intercettori — all’Ucraina. Lo ha dichiarato a RBC-Ukraine il parlamentare giapponese ed ex Ministro della Difesa Itsunori Onodera durante la sua visita a Kiev. Secondo Onodera, le discussioni interne al governo sui prossimi passi saranno avviate sotto la guida del Primo Ministro Sanae Takaichi. Ha inoltre sottolineato che il rapporto di fiducia tra Tokyo e Kiev si sta rafforzando e che, al termine della visita in corso, si terranno le opportune consultazioni con il governo.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha commentato la questione delle armi nucleari e questione di Kaliningrad: “La Russia non prevede di utilizzare armi nucleari contro l’Europa. I documenti dottrinali russi stabiliscono chiaramente le condizioni per l’uso di armi nucleari, principalmente la difesa dell’integrità territoriale”.

Mentre a rispondere all’allarme lanciato in Occidente sull’uso delle armi nucleari e la questione Kaliningrad ci ha pensato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin dal palco della sessione del Valdai: “La lettera del Ministero degli Esteri non fa alcun riferimento all’uso di armi nucleari”. “Si aspettavano questo tipo di risposta da noi; ora la estrapoleranno dal contesto e la strumentalizzeranno, insistendo sulla narrazione secondo cui la Russia minaccia di usare armi nucleari”. Ma “Se si dovesse arrivare a un attacco diretto alla Federazione Russa — a Kaliningrad — si porrebbe immediatamente la questione dell’impiego di tutto l’armamento a nostra disposizione. Se la NATO non pianifica azioni contro la Russia, l’alleanza non ha motivo di preoccuparsi”, ha sottolineato il portavoce della presidenza russa.

E ancora Putin dal Valdai: “Il mondo ha raggiunto un punto di svolta decisivo nel suo sviluppo. Le tecnologie offrono una moltitudine di opportunità per l’umanità, ma rappresentano anche una grave minaccia. È molto probabile che i conflitti proseguano. Attualmente esistono critiche fondate nei confronti dell’ONU; l’organizzazione è governata in modo meno collegiale e democratico rispetto a quanto originariamente previsto. Gli esperti – ha continuato Putin – esprimono sempre più spesso la preoccupazione che la diffusione dell’IA possa portare alla spersonalizzazione e a un ‘denominatore comune’ per tutti. Le istituzioni internazionali create dopo il 1945 non rispecchiano la situazione globale del secondo quarto del XXI secolo. Nella politica globale si sta infrangendo ogni tabù concepibile e inconcepibile”.

Putin poi è tornato sul conflitto in Ucraina: “Non è stata la Russia a iniziare la guerra; la guerra è stata scatenata contro di essa. La Russia è stata deliberatamente posta in una situazione in cui è stata costretta a difendersi con le armi in pugno. Se vogliamo vivere — e tutti vogliono vivere — allora viviamo in armonia e cerchiamo insieme i modi per riuscirci. Dovremo vivere in un mondo estremamente instabile. Non dobbiamo trasformarci in un museo di grandezze passate; dobbiamo stare al passo con i tempi e, idealmente, anticiparli. Voglio avvertire che il momento in cui non si potrà più cambiare nulla potrebbe arrivare inaspettatamente per tutti. Dobbiamo comprendere le conseguenze del progresso, inclusi i risultati raggiunti in ambito militare. Gli esseri umani possiedono un senso, un’intuizione e la capacità di prendere decisioni non scontate, che tuttavia si rivelano salvifiche. Non facciamoci illusioni: le guerre sono sempre esistite, esistono tuttora e — molto probabilmente — i conflitti armati continueranno a verificarsi; è parte integrante dell’umanità. Le forze armate russe si sono sempre attenute all’inviolabilità delle regole belliche e non hanno mai attaccato per prime, deliberatamente, infrastrutture civili”.

Poi il Presidente ha parlato del contesto russo nel mondo: “La nostra casa è l’Eurasia; molto, sulla scena internazionale, dipende da come riusciremo a organizzare e sviluppare l’Eurasia”. “La Russia non pone precondizioni per il ripristino delle relazioni con l’Europa nel suo complesso o con singoli paesi”. Putin ha definito “una menzogna e una provocazione” le affermazioni riguardanti la nazionalizzazione dei beni delle aziende europee in Russia. Il Presidente ha sottolineato che la Federazione Russa “non sta prendendo, rubando o nazionalizzando nulla. Le aziende europee riavranno i propri beni nella Federazione Russa in uno scenario favorevole, ha dichiarato Putin Il mondo non può essere “bipolare”, ma solo multipolare”.

Secondo il presidente russo: “Nessun altro possiede il tipo di capacità di attacco di cui dispone la Federazione Russa. L’Ucraina non può esistere in modo indipendente; sta perdendo elementi della propria statualità. Lo status di neutralità dell’Ucraina rimane tra gli obiettivi fissati dalla Russia. Sosteniamo la libertà di navigazione e ci opponiamo a qualsiasi restrizione; le regole esistenti devono essere rispettate. In risposta a comportamenti aggressivi, la Russia è pronta ad adottare misure reciproche in qualsiasi parte degli oceani del mondo. Gli attacchi dell’Ucraina alle raffinerie di petrolio russe hanno causato la perdita di circa l’1% del PIL russo, ma in seguito agli attacchi di rappresaglia della Russia, l’Ucraina non ha più un’industria siderurgica. La Russia dispone di sufficiente gasolio, ma questo non raggiungerà i mercati globali a causa delle sanzioni” Putin ha definito assurda l’attuale proposta di sospendere gli attacchi alle navi in ​​cambio della cessazione degli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. “Siamo contrari a qualsiasi aggressione; sosteniamo la risoluzione pacifica di ogni questione” Putin è aperto a un incontro trilaterale) con Xi Jinping e Trump, ma “serve un’agenda”. “La Russia è pronta a cambiare approccio se dovesse rendersi conto di aver sbagliato” ha dichiarato Putin. Il Presidente ha sottolineato che l’Occidente ha sbagliato a credere di poter sconfiggere la Russia e che “solo un idiota insisterebbe in un errore”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 2 ottobre. Durante la notte, le forze ucraine hanno proseguito gli attacchi con UAV a lungo raggio contro il territorio russo. Nella regione di Volgograd, l’obiettivo dell’incursione è stato un’infrastruttura industriale. Nel distretto Krasnoarmeysky di Volgograd, è scoppiato un incendio in un condominio in via Udmurtskaya; una persona è stata ricoverata in ospedale e l’incendio è stato circoscritto. In Crimea sono persistite interruzioni di corrente a seguito di un attacco alle infrastrutture energetiche. Krymenergo ha segnalato danni alla rete e alle apparecchiature, causando blackout in alcuni centri abitati. Disagi sono stati registrati a Sinferopoli, Džankoj e nel distretto di Džankoj, Kerč, Jalta e nel distretto di Bachčisaraj; nel distretto Krasnogvardeysky è stato introdotto un regime di erogazione dell’energia elettrica a turni.

Le forze armate russe hanno continuato a effettuare attacchi a lungo raggio contro il territorio ucraino. La sera del 1° ottobre, le forze ucraine hanno confermato danni a un impianto di produzione nella comunità di Kostopil, nella regione di Rivne. L’Aeronautica ucraina ha rilevato UAV a propulsione a getto nella regione e fonti locali hanno riferito dell’impiego di droni “Geran-5”. Durante la notte, sono giunte notizie dell’avvicinamento di un altro UAV a getto verso Kostopil e di un nuovo colpo contro lo stesso impianto. Gli attacchi su Kiev sono proseguiti per tutta la serata e la notte. Il nemico ha confermato un nuovo colpo al Ponte Meridionale (Yuzhnyy Most) sul Dnep. Fonti ucraine hanno inoltre riferito di almeno due colpi alla sottostazione elettrica “Kyivska” da 750 kV vicino a Nalyvaikivka, un impianto che collega la centrale nucleare di Rivne al nodo energetico di Kiev. Nella notte sono state udite esplosioni anche a Charkiv, Dnipropetrovs’k e Sumy.

Gli attacchi con droni nella regione di Bryansk sono proseguiti per tutta la giornata. Due i feriti, molti i mezzi danneggiati. Anche la vita quotidiana nelle zone di confine è cambiata in modo significativo: dal 1° ottobre, 71 scuole e sette istituti di formazione professionale nei distretti di Klimovsky, Pogarsky, Sevsky, Suzemsky e Trubchevsky, nonché nei distretti urbani di Novozybkovsky e Starodubsky, sono passati alla didattica a distanza.

Nel settore di Sumy, le forze russe segnalano combattimenti offensivi in ​​corso su tutto il fronte. Le forze ucraine stanno rafforzando le difese di Sumy. L’aviazione, l’artiglieria e le unità di droni russe hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Koren’ok, Boyaro-Lezhachi, Osoivka, Sloboda Vol’naya. Nel distretto di Sumy, gruppi d’assalto russi sono avanzati vicino a Khotin’; nel distretto di Šostka proseguono le operazioni di bonifica nelle fasce boschive vicino alla località di Tovstodubove; nel distretto di Krasnopillya sono stati impiegati sistemi TOS “Solntsepek”. Nella regione di Chernihiv, attacchi aerei russi contro punti di schieramento ucraini.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ucciso e almeno altri quattro sono stati feriti in attacchi ucraini avvenuti da ieri mattina.

Sul fronte di Charkiv le forze russe asseriscono che la loro avanzata complessiva è stimata fino a 1.000 metri, si attendono conferme ucraine. I russi fanno uso costante di attaccherei e di droni.

Nel Donec’k le forze ucraine hanno condotto 14 attacchi armati nelle ultime 24 ore. Due civili sono rimasti feriti e sono stati danneggiati due edifici residenziali e due infrastrutture civili.

Nel Luhans’k le forze ucraine hanno impiegato droni per attaccare cinque municipalità. Almeno un ferito.

Graziella Giangiulio

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