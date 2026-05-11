GRECIA. Atene lancia l’allarme: in Libia ci sono 550mila migranti pronti a venire sulle coste UE 

Il ministro greco per le migrazioni, Thanos Plevris, ha avvertito che circa 550.000 migranti e rifugiati sono attualmente in attesa in Libia di un’opportunità per attraversare il Mediterraneo e raggiungere l’Europa. In un’intervista televisiva, Plevris ha precisato che la cifra è una stima delle autorità greche, sottolineando come la Libia sia un importante snodo di partenza per le reti di trafficanti di esseri umani.

Ha inoltre affermato che Atene sta collaborando strettamente con Frontex, l’agenzia europea per la gestione delle frontiere, e con le autorità libiche per contrastare le operazioni di traffico di esseri umani, individuare tempestivamente le imbarcazioni e impedire le partenze dalle coste libiche, riporta Brussels SIgnal.

“Coloro che non hanno diritto all’asilo saranno trattenuti”, ha dichiarato al canale televisivo greco Voria. “Ora, quando è probabile che a qualcuno venga negato l’asilo, non viene concesso lo status di libero, ma quello di detenuto, in modo che, in caso di rifiuto della domanda di asilo, possa essere rimpatriato”. Ha poi aggiunto: “Non c’è motivo per cui la Grecia debba aprire i suoi confini e accogliere le persone”, pur precisando che “opererà nel rispetto del quadro giuridico, ma farà anche tutto il possibile per proteggere i confini”. L’avvertimento giunge in un momento di notevole cambiamento nei flussi migratori irregolari verso la Grecia.

Mentre gli arrivi attraverso la rotta dell’Egeo orientale dalla Turchia sarebbero diminuiti significativamente e in alcuni periodi di circa il 70%, gli attraversamenti dalla Libia orientale verso l’isola greca meridionale di Creta sono aumentati drasticamente negli ultimi anni. Creta è diventata il principale punto di ingresso in Grecia per i migranti irregolari provenienti dalla Libia, con segnalazioni di diverse centinaia di arrivi in ​​un solo giorno all’inizio di maggio 2026.A

Le operazioni della guardia costiera greca si sono intensificate, includendo salvataggi e intercettazioni di imbarcazioni sovraffollate che intraprendono il pericoloso viaggio di più giorni.

Le stime indipendenti sul numero totale di migranti in Libia variano. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha precedentemente riportato cifre superiori a 800.000-900.000 migranti nel paese nel 2025, molti provenienti dall’Africa subsahariana, dal Sudan, dall’Egitto e da altre nazioni, sebbene non tutti intendano necessariamente proseguire immediatamente il viaggio verso l’Europa.

Plevris ha ribadito la necessità di un approccio fermo alla migrazione irregolare. Ha affermato che le persone che non hanno diritto all’asilo saranno detenute e, ove possibile, rimpatriate, e che la Grecia non ha alcuna intenzione di aprire le proprie frontiere. Negli ultimi mesi, il governo greco ha introdotto una legislazione più rigorosa, che prevede sanzioni più severe per i richiedenti asilo respinti e misure per accelerare i rimpatri.

La Grecia continua a coordinarsi con i partner dell’UE e con le autorità libiche, su entrambi i fronti del panorama politico diviso del Paese. I recenti incontri diplomatici, compresi i colloqui tra i ministri degli Esteri greco e libico, si sono concentrati sul controllo dei flussi migratori, oltre ad altre questioni bilaterali.

La rotta libica è da tempo motivo di preoccupazione per gli Stati dell’UE meridionale, in particolare Italia, Malta e Grecia. Le reti di trafficanti sfruttano l’instabilità in Libia, dove i migranti spesso si trovano ad affrontare condizioni difficili, tra cui casi di abusi nei centri di detenzione.

Gli sforzi europei hanno incluso il sostegno alle operazioni della guardia costiera libica, sebbene le organizzazioni per i diritti umani continuino a esprimere preoccupazione per le condizioni e i rimpatri. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), lo scorso anno nel Mediterraneo orientale si sono registrati 107 decessi.

Maddalena Ingrao

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