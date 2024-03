ARABIA SAUDITA. La Vision 2030 di MBS: ambiente, finanza e mediazione nei conflitti

Continua il piano di Mohammed bin Salman (MBS), principe ereditario saudita di fare dell’Arabia Saudita un paese con una economia diversificata e che non dipenda più dal petrolio. Entro il 2030, l’Arabia Saudita prevede di investire più di 1,6 miliardi di dollari in progetti ambientali ha affermato il vice ministro dell’Ambiente, dell’acqua e dell’agricoltura dell’Arabia Saudita, Mansour bin Hilal Al Mushaiti intervenendo a un forum a Riyadh.

Hilal Al Mushaiti, ha affermato che la leadership del Regno saudita (KSA) ha stabilito che il settore svolge un ruolo fondamentale nell’iniziativa di diversificazione economica Vision 2030 perché influisce sulla salute pubblica e sull’economia generale. qualità della vita nel Regno. Tra i progetti ambientali del Regno c’è la Saudi Arabia Green Initiative, lanciata nel 2021 dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Dalla sua apertura, sono state attivate 77 iniziative su tre obiettivi, tra cui la riduzione delle emissioni, l’ecologizzazione e la protezione del territorio e del mare.

Un altro aspetto importante settore su cui il KSA ha investito è la finanza: il Fondo sovrano saudita prevede di emettere una nuova ondata di sukuk in dollari. PIF ha nominato Goldman Sachs, HSBC e Standard Chartered, che agiranno congiuntamente come coordinatori globali per l’emissione di sukuk, per incontrare potenziali investitori e determinare la dimensione ottimale dell’emissione.

Nell’ottobre dello scorso anno, l’emissione di un sukuk a sette anni ha fruttato al fondo 3,5 miliardi di dollari.Il PIF sta cercando di trarre vantaggio dall’elevata domanda di debito sorta sullo sfondo di tassi di interesse più elevati da parte delle banche centrali.

Infine Mohammed bin Salman si è ritagliato il ruolo di mediatore internazionale. Il 27 febbraio incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo Zelensky, gli obiettivi principali dell’incontro erano i seguenti: prospettive di pace, scambio di prigionieri di guerra e possibile partecipazione del regno ai lavori di ricostruzione.

Durante l’incontro, MBS ha confermato che l’Arabia Saudita sostiene tutti gli sforzi per risolvere la crisi, oltre a contribuire a ridurre le conseguenze umanitarie della guerra. In particolare la parte saudita aveva già inviato il 10° pacchetto di aiuti umanitari all’Ucraina. Il secondo aereo con aiuti umanitari (80 tonnellate) per l’Ucraina. Lunedì 26 febbraio la delegazione russa guidata dal presidente della Duma di Stato della Federazione Russa Vyacheslav Volodin è stata ricevuta a Riad. Il ruolo di mediatore per lo scambio di prigionieri dunque è quanto mai veritiero. L’Arabia Saudita, durante questo conflitto, ha più volte agito da mediatore nei precedenti scambi di prigionieri tra le parti.

Tommaso Dal Passo

