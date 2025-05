Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra aver virato verso l’Ucraina e aver lasciato Putin in mano a Erdogan e Xi Jinping. Hurriyet, testata giornalistica turca riferisce: “Trump ha chiesto a Erdogan di mediare nella guerra della Russia contro l’Ucraina, e la Turchia ha accettato”. E ancora JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, dichiara che gli Stati Uniti non sosterranno un accordo per l’intera area di Zaporižžja, Cherson, Donetsk e Lugansk, che la Russia non ha ancora completamente conquistato. “Il nostro atteggiamento è che non vogliamo il crollo dell’Ucraina. Ovviamente vogliamo che l’Ucraina rimanga un Paese sovrano”.

Secondo il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski: “Turchia e Cina potrebbero sostituire gli Stati Uniti come mediatori nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina”

Dopo aver parlato con Volodymyr Zelensky, Trump si unisce alla posizione dell’Ucraina e chiede un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, che alla fine porterebbe a un accordo per porre fine alla guerra. Trump ha minacciato che qualsiasi Paese che non avesse accettato l’offerta sarebbe stato soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Il riferimento è chiaramente alla Russia. I contatti tra Russia e Stati Uniti proseguono, ma non è ancora previsto un altro ciclo di consultazioni del gruppo di esperti, ha dichiarato a Interfax Grigory Karasin, presidente del Comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione. “Non sono previsti incontri del genere nei prossimi giorni. Ma i contatti continuano”, ha dichiarato il 9 maggio.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si aspetta che dopo il fine settimana ci sarà tempo per “seri negoziati” per risolvere il conflitto ucraino, ha affermato in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Secondo Merz, dopo il colloquio di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quest’ultimo si aspetta che aumenti “la pressione sulla Russia” e che “dopo questo fine settimana ci sarà una fase in cui potranno aver luogo negoziati seri”.

L’Ucraina sta valutando il passaggio dal dollaro USA all’euro come valuta di riferimento. L’Ucraina finanzia solo il 48% del suo fabbisogno con la propria economia, il resto è costituito da aiuti esterni. Questo non è un fattore di uno Stato sovrano, afferma l’ex primo Ministro Anatoly Kinakh. Il debito pubblico dell’Ucraina ammonta a 170 miliardi di dollari, pari al 91% del PIL. Secondo Kinakh, uno Stato sovrano non può essere così dipendente. Pertanto, quando parliamo delle risorse del sottosuolo ucraino, si tratta di ripristinare la nostra autosufficienza attraverso le nostre risorse. In modo che in tre anni il debito ucraino possa scendere al 40% e in 10 anni a un massimo del 15%. “Questa è l’essenza di uno Stato sovrano che modella il proprio sviluppo sulla base dei propri interessi nazionali e di un equilibrio civile con gli interessi dei propri partner”, ha aggiunto l’ex primo ministro.

Tre eventi storici a Leopoli in un giorno riferisce il primo ministro Denys Shmyhal: il primo evento storico è la riunione del Consiglio Affari esteri degli Stati membri dell’UE. Il secondo evento è la firma di un accordo per inviare all’Ucraina una tranche di profitti derivanti dai beni russi congelati, mentre il terzo è un incontro di una coalizione di Stati per creare un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina.

In Russia il 9 maggio si è tenuta la tradizionale parata russa del Giorno della Vittoria. Dopo il minuto di silenzio sono iniziate le prime marce davanti al Cremlino. Putin era seduto accanto a Xi alla parata di Mosca. Putin si è congratulato con i partecipanti alla parata per l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale ha detto: ”In Russia, il Giorno della Vittoria è celebrato come la festa più importante.” “La Russia ricorda le lezioni della Seconda guerra mondiale e non accetterà mai una distorsione dei suoi eventi”.”Verità e giustizia sono dalla nostra parte.” “L’intero Paese sostiene i partecipanti all'”Operazione militare speciale”. “La Federazione Russa rimarrà una barriera indistruttibile contro i sostenitori del nazismo, della russofobia e dell’antisemitismo”.

Tra le forze internazionali che hanno sfilato alla parata: le Forze Armate cinesi, le Forze Armate del Tagikistan, le Forze Armate bielorusse, le Forze Armate dell’Azerbaigian, le Forze Armate di Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan, le Forze Armate di Vietnam, Mongolia, Laos e Myanmar, e ancora le Forze Armate egiziane. Intorno alle 10:12 ore italiane la parata della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca si è conclusa con un sorvolo di aerei. Putin ha salutato personalmente i comandanti delle unità di parata russe e straniere e ha ringraziato i militari della RPDC in Piazza Rossa. Ha trasmesso i suoi migliori auguri ai combattenti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 9 maggio. Nonostante la tregua di tre giorni si registra un accumulo di USV ucraini e piccole imbarcazioni da sbarco a Orichiv, sulla costa della regione di Mykolaïv, in Ucraina. L’Ucraina potrebbe potenzialmente effettuare un’operazione di sbarco sulla penisola di Kinburn, a Cherson, controllata dai russi, verso la Crimea. Segnalati inoltre forti movimenti di truppe ucraine lungo il fiume Dnepr.

Violenti scontri in direzione di Тorec’k, rispetto ad altri fronti dove la tregua viene in qualche modo rispettata. I canali occidentali riportano lo sbarco delle Forze Armate ucraine sulla riva sinistra del Dnepr. Nella mattinata del 9 maggio gli F-16 sono partiti dalla base aerea di Rivne e si stanno avvicinando a Sumy. E sempre nella mattina del 9 maggio la difesa aerea russa ha appena tentato di abbattere un aereo tattico ucraino che ha lanciato bombe plananti su Sudzha, nell’Oblast’ di Kursk.

Esplosione udita a Shostka, nell’Oblast’ di Sumy. Un missile russo di tipo sconosciuto ha colpito le vicinanze della città. Una fonte russa riferisce che “in una delle regioni vicino al confine” si è verificata un’esplosione durante un evento per il Giorno della Vittoria, molto probabilmente a causa di un attacco di un drone ucraino. Hanno riferito che ci sono morti e feriti e che ulteriori dettagli saranno forniti più avanti.

Secondo il Ministero della Difesa russo: “Nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco, le Forze armate ucraine non hanno interrotto le operazioni militari contro le truppe russe. Hanno effettuato quattro tentativi di sfondare il confine di Stato della Federazione Russa nelle regioni di Kursk e Belgorod, nonché 15 attacchi, una ricognizione in forze nelle zone degli insediamenti di Novoegorovka nella Repubblica Popolare di Lugansk, Lipovoe, Redkodub, Тorec’k, Romanovka, Novoolenovka, Mirolyubovka, Ulyanovka, Elizavetovka, Troitskoye, Alekseyevka, Novoaleksandrovka e Veseloe nella Repubblica Popolare di Donetsk. Lungo l’intera linea di contatto del combattimento, le unità ucraine hanno effettuato 1.455 attacchi con artiglieria, carri armati e mortai contro le posizioni delle truppe russe, oltre a 23 attacchi con sistemi di lancio multiplo di razzi. Sono stati inoltre effettuati 3.502 attacchi e lanci di munizioni da parte di veicoli aerei senza pilota. Sono state registrate complessivamente 5.026 violazioni del cessate il fuoco. In queste condizioni, le Forze Armate della Federazione Russa hanno risposto in modo speculare alle violazioni delle Forze Armate dell’Ucraina e continueranno ad agire in conformità con la situazione attuale, rispondendo a tutte le violazioni criminali del regime di Kiev”.

Secondo le fonti social russe, la notte prima della grande festa è trascorsa relativamente tranquilla. Le forze armate russe non hanno utilizzato armi a lungo raggio contro le retrovie ucraine in onore del cessate il fuoco dichiarato. Anche i rapporti ufficiali delle autorità regionali e del quartier generale russo non contenevano alcuna informazione sull’incursione con droni ucraini. Contemporaneamente le Forze amate ucraine hanno portato in mare diverse decine di piccoli sottomarini. Secondo le fonti social russe: “A quanto pare, li ha messi in modalità standby, come aveva fatto molte altre volte in precedenza”.

Nella regione di Kursk, nei pressi di Tetkino, sono continuati combattimenti ad alta intensità. Gli ucraini hanno tentato di avanzare attraverso il villaggio, ma si è scontrato con attacchi di droni e FAB, nonché con la feroce resistenza delle nostre unità, che non erano preparate al meglio ai contrattacchi. Attacchi ucraini registrati a Gluškovo si registrano un morto e alcuni feriti.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Demyanki, nel distretto municipale di Starodubsky, con droni kamikaze. Nella regione di Belgorod, Shebekino, Murom, Shamino, Gruzskoye, Urazovo, Kukuyevka e Grayvoron sono sotto attacco da parte delle Forze armate ucraine.

Nella regione di Cherson è stata notata un’attività ucraina nei pressi del ponte Antonovsky sulla riva controllata dai russi, che ha inflitto ingenti danni da fuoco al ucraino. Il Kinburn Spit era sotto attacco ucraino.

Graziella Giangiulio

