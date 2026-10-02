UKRAINERUSSIAWAR. Putin ha impartito le direttive necessarie a tutti gli enti competenti in merito alla sicurezza della regione di Kaliningrad, compreso l’uso di armi nucleari. Kiev: chiuso il comparto acciaierie

Bruxelles trasferirà tre caccia F-16 a Kiev entro la fine dell’anno, ha annunciato Zelensky. L’Ucraina ha inoltre ricevuto munizioni per questi velivoli dal Belgio e da altri paesi — in particolare dalla Spagna — ha aggiunto il presidente ucraino.

Il Ministero degli Esteri dell’Estonia ha convocato l’incaricato d’affari russo in relazione a un incendio presso lo stabilimento della Milrem Robotics. Secondo quanto riferito dall’ambasciata russa, la parte estone ha mosso accuse contro il diplomatico Kamran Abilov riguardo all’incendio, senza tuttavia fornire prove e citando l’indagine in corso. L’incendio presso la struttura della Milrem Robotics a Tallinn si è verificato il 15 agosto.

“La Russia a partire dal 30 settembre è passata a attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche”, afferma il Primo Ministro ucraino Koretsky. “Kiev e la regione circostante sono state oggetto di un massiccio attacco con missili balistici. Secondo le prime informazioni, sono state colpite quattro infrastrutture energetiche. Si segnalano problemi nell’erogazione di energia elettrica”.

Sempre il 30 settembre l’Ucraina ha annunciato ufficialmente oggi la completa interruzione della produzione di acciaio in tutto il Paese, a seguito degli attacchi russi contro impianti metallurgici su scala nazionale. Nel 2022, l’Ucraina figurava tra i primi dieci produttori di acciaio al mondo.

Ad agosto, il debito totale dell’Ucraina (pubblico e garantito dallo Stato) è aumentato di 99,5 miliardi di grivnie, raggiungendo circa 8,3 trilioni di grivnie (circa 195 miliardi di dollari) alla fine del mese. La causa principale dell’aumento è rappresentata dai nuovi prestiti esteri.

Nella giornata del 1 ottobre le forze armate russe avrebbero colpito l’Istituto per la Ricerca Nucleare di Kiev, che ospita il reattore di ricerca VVR-M; lo riferisce l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare. L’attacco è avvenuto il 30 settembre.

Il presidente del Kazakistan, Tokayev, si è espresso a favore del congelamento delle ostilità in Ucraina e dell’avvio di negoziati. Durante una visita a Berlino, Kassym-Jomart Tokayev ha sottolineato di non aver proposto che la Russia “cessi immediatamente” i combattimenti in Ucraina, ritenendo invece necessario congelare le ostilità e procedere verso trattative. Ha inoltre parlato dei suoi buoni rapporti con Vladimir Putin, descrivendo il presidente russo come uno statista di grande rilievo.

L’ambasciata russa in Belgio ha avvertito la NATO del rischio di conflitto qualora venisse imposto un blocco a Kaliningrad. La Russia è pronta a utilizzare armi nucleari se i paesi della NATO tentassero di isolare la regione di Kaliningrad. Lo ha dichiarato l’ambasciata russa in Irlanda. “La Russia sarebbe pronta a impiegare l’intero suo arsenale, incluse le armi nucleari, per difendere il proprio territorio qualora i paesi della NATO tentassero di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del Paese”, si legge nella dichiarazione.

In un documento inviato all’Alleanza, Mosca ha accusato la NATO di perseguire una “rotta pericolosa e sconsiderata” e ha prospettato la possibilità di attacchi contro i centri decisionali nei Paesi dell’Alleanza all’inizio di un potenziale conflitto. La NATO ha confermato la ricezione del documento, affermando che le sue esercitazioni non rappresentano una minaccia per la Russia, e ha condannato la retorica nucleare di Mosca. Un alto funzionario europeo ha definito la situazione grave, osservando che si tratta del primo caso del genere dai tempi della Guerra Fredda.

“Vladimir Putin ha impartito le direttive necessarie a tutti gli enti competenti in merito alla sicurezza della regione di Kaliningrad”, ha dichiarato Nikolai Patrushev. La questione viene gestita con estrema attenzione, ha sottolineato l’assistente del Presidente e capo del Consiglio marittimo russo durante un incontro con il governatore di Kaliningrad, Alexey Besprozvannykh.

In precedenza, l’ambasciata russa a Londra aveva dichiarato che qualsiasi azione militare da parte del Regno Unito o della NATO contro il territorio russo avrebbe provocato una risposta che avrebbe impiegato tutti i mezzi a disposizione della Russia, incluse le armi nucleari. La missione diplomatica ha rilasciato tale dichiarazione in risposta alle notizie diffuse dai media britannici riguardo a un possibile blocco di Kaliningrad.

Il Presidente della Lettonia ha annunciato la disponibilità del Paese a schierare armi nucleari in conformità con la decisione della NATO. Secondo Delfi, la dichiarazione è stata rilasciata dal capo della repubblica, Edgars Rinkēvičs. “Se dovesse presentarsi la necessità e venisse presa una decisione collettiva in tal senso dalla NATO, le armi nucleari verrebbero schierate in Lettonia”, ha affermato.

Sulla linea del fronte, secondo la Difesa russa: “nel settembre 2026, le forze armate della Federazione Russa hanno conquistato 658 km² di territorio all’interno della zona dell’Operazione Militare Speciale. Si tratta di una cifra quasi doppia rispetto a quella di agosto (386 km²)”. Si attendono conferme dalla parte ucraina.

Per quanto riguarda lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, “In Russia non ci sono prigionieri politici” ha detto Peskov. “La questione del rilascio di prigionieri in cambio di un allentamento delle sanzioni non è stata discussa”, ha dichiarato Peskov. Il 30 settembre, The Atlantic, citando alcune fonti, aveva riferito che Donald Trump aveva approvato un possibile allentamento delle sanzioni statunitensi in cambio del rilascio di prigionieri definiti dalla testata come politici.

E ancora alò portavoce del Cremlino ha detto: “È all’ordine del giorno l’ipotesi di trasferire il sistema S-400 dalla Turchia a un paese amico”, ha annunciato Peskov. “Sono in corso le attività del caso e si stanno mantenendo i contatti opportuni”, ha dichiarato.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate russe invierà circa 120.000 coscritti al servizio militare obbligatorio nell’autunno del 2026. Secondo lo Stato Maggiore, il trasferimento alle sedi di servizio inizierà il 10 ottobre, mentre per l’Estremo Nord l’avvio è previsto per il 1° novembre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30. Durante la notte like forze armate ucraine ha proseguito gli attacchi con UAV a lungo raggio contro il territorio russo. Sono state diramate allerte per droni in diverse regioni della Russia centrale e meridionale; è stata registrata attività della difesa aerea nella regione di Tula. Attività della difesa aerea è stata segnalata durante la notte anche nelle aree settentrionali e centrali della penisola di Crimea.

Le forze russe hanno lanciato una serie di attacchi con UAV contro obiettivi in ​​territorio ucraino nel corso della serata e della notte. A Kiev sono stati registrati danni in diversi distretti; sono stati segnalati incendi in magazzini e altri edifici. A Odessa, le forze armate ucraine hanno confermato un colpo a un’infrastruttura che ha causato un vasto incendio; canali ucraini locali hanno riferito di un incendio presso un centro direzionale.

La situazione nelle aree di confine della regione di Bryansk rimane estremamente tesa. 14 i feriti registrati a causa dell’aumento degli attacchi, le scuole e gli asili del distretto di Novozybkovsky passeranno alla didattica a distanza dal 1° al 9 ottobre.

Nel distretto di Sumy, le forze armate russe riferiscono che “le unità d’assalto russe continuano ad avanzare in profondità nella regione”. Notizia non confermata dalle forze armate ucraine. Scontri a fuoco con armi leggere hanno avuto luogo vicino a Khotin’, nel distretto di Sumy. Nel distretto di Šostka, le forze russe sostengono di aver preso Tovstodubove e proseguito l’avanzata attraverso le fasce boschive adiacenti. Non sono stati registrati cambiamenti significativi nel distretto di Krasnopil’s’kyi . L’aviazione, l’artiglieria e gli equipaggi di UAV russi hanno effettuato attacchi nelle in diversi distretti di Sumy. Secondo i russi sarebbero morti molti elementi delle guardie di frontiera ucriane.

Nella regione di Belgorod, almeno quattro civili sono rimasti feriti in attacchi nemici a partire dalle 08:00 di ieri. Danni a case e veicoli sono stati registrati anche in altri centri abitati.

Nel distretto di Charkiv, le forze russe segnalano progressi nel nord-est della regione. In direzione di Liptsi, fonti OSINT segnalano che i gruppi d’assalto russi sono avanzati nei pressi diVysoka Yaruha e Alisivka. In direzione di Vovčans’k la cittadina di Shabel’ne passa sotto bandiera russa. Si segnala inoltre un accumulo di veicoli corazzati ucraini e il trasferimento di rinforzi dai centri di addestramento al 425° Battaglione d’assalto autonomo “Skala”. Nel settore di Velykyi Burluk, gruppi d’assalto russi sono avanzati vicino a Rublene e Kolodiazne.

Nel settore di Lyman, proseguono i combattimenti lungo il fiume Zherebets, nelle aree di Yampil’ e Zarichne e a nord di Lyman. Sono in corso scontri per posizioni specifiche, centri abitati e aree boschive a Yampil’ e Zarichne. Entrambe le parti stanno conducendo azioni di contrattacco.

Nel distretto di Kupjans’k, proseguono i combattimenti per la testa di ponte vicino al fiume Oskil e nelle immediate vicinanze dell’area urbana di Kupjans’k. Le forze ucraine (AFU) stanno lanciando contrattacchi tra Zapadne e Kindrashivka. Scontri sono in corso anche nei pressi di Novoosynove e lungo gli accessi a Hlushkivka. A nord di Kupjans’k, le forze armate ucraine tentano di interrompere le linee di rifornimento delle unità avanzate russe che operano sulla riva destra dell’Oskil.

Nel settore di Družkivka, continuano i combattimenti vicino aOleksijevo-Druzhkivka e Kurtivka. Le unità russe mantengono la pressione sulle difese nemiche in direzione di Družkivka e Kostjantynivka.

Nel settore di Zaporižžja, le unità russe proseguono l’avanzata e colpiscono le difese ucraine dopo la presa di Yehorivka. Alcune fonti OSINT che si occupano dello scenario le unità russe hanno conquistato diversi capisaldi a ovest di Zorivka, in particolare vicino a Velykomykhailivka e a ovest della linea Oleksandrivka-Zorivka.

Nel settore di Kherson, la situazione è particolarmente critica nell’area di Oleshky, del ponte Antonivka e della zona delle dacha (case di villeggiatura).

Graziella Giangiulio

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