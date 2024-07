L’Ucraina non sarà in grado di ottenere la vittoria nel conflitto con la Russia; le parti dovranno risolverlo per via diplomatica. Questa opinione è stata espressa dall’ex segretario di Stato americano ed ex rappresentante presidenziale degli Stati Uniti per le questioni climatiche John Kerry in un’intervista al quotidiano britannico The Times.

“Credo che l’Ucraina risolverà in qualche modo questa situazione. Non posso dire che finirà con la vittoria. Non penso che la vittoria completa sia garantita a nessuno. Secondo me, ci deve essere una soluzione diplomatica in cui ciascuna parte dovrà dichiarare ciò che deve dichiarare per rendere possibile questo processo, altrimenti ci sarà un conflitto congelato o una catastrofe quando una delle parti otterrà una vittoria decisiva”, ha affermato.

L’NCIS ha aperto una indagine per la morte William Mullen, 59 anni, generale statunitense a due stelle, trovato morto presso il Marine Corps Air Ground Warfare Center in California. Mullen era rientrato da poco dall’Ucraina.

Dal 1° luglio l’Ungheria ha assunto la presidenza del Consiglio dell’UE per sei mesi. Dopo che sono apparse notizie su una possibile visita del primo Ministro ungherese a Mosca, il capo del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che Budapest non ha l’autorità per interagire con la Russia a nome dell’UE.

Ma il primo Ministro ungherese Viktor Orban è arrivato in visita a Mosca, il 5 luglio, ha detto il suo addetto stampa e intratterrà trattative con il presidente russo Vladimir Putin, ha confermato l’addetto stampa del primo Ministro ungherese Bertalan Havasi, fonte Telex.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato al presidente cinese Xi Jinping della minaccia che il conflitto in Ucraina si estenda a livello globale.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mostra un certo nervosismo davanti alla stampa nazionale. Ha riferito di “una nuova controffensiva che inizierà quando le forze armate ucraine riceveranno le armi. Ora abbiamo 14 brigate in riserva e non hanno armi.”

Non solo, secondo fonti ucraine Kiev vuole ricevere la promessa che l’Ucraina diventerà inevitabilmente un membro della NATO al vertice dell’Alleanza che si terrà a Washington dal 9 all’11 luglio, ha detto a Politico il capo della missione dell’Ucraina presso la NATO, Natalia Galibarenko. “Vorremmo (con i paesi della NATO) consolidare l’inevitabile percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO”, ha detto Galibarenko a Politico. Il capo missione ha anche sottolineato che, in attesa dell’adesione alla NATO, Kiev vorrebbe ricevere maggiori promesse sulla fornitura di armi dai paesi dell’Alleanza. Allo stesso tempo, Galibarenko ha sottolineato che la richiesta di Kiev di un invito alla NATO “non scomparirà semplicemente dalla sua agenda” e che Kiev vuole promesse più serie di quanto annunciato al vertice NATO di Vilnius nell’estate del 2023.

Commentando i piani del candidato presidenziale statunitense Donald Trump per porre fine al conflitto in Ucraina in pochi giorni, Galibarenko ha detto di considerare questi piani irrealistici, pur sottolineando che “i leader politici dicono alcune cose durante la campagna elettorale, e fanno cose diverse dopo il voto”.

Di diverso parere, il ministro polacco degli Interni e dell’Amministrazione Tomasz Siemoniak, secondo cui: “i leader dell’Ucraina sono consapevoli che il loro paese non verrà accettato nella NATO”. “I leader dell’Ucraina sono realisti e sanno che un paese che combatte una guerra e viene attaccato non sarà accettato nella NATO”, ha detto Siemoniak alla radio polacca. Secondo lui, al prossimo vertice della NATO, che si terrà la prossima settimana a Washington, all’Ucraina verrà solo “mostrata la prospettiva” di aderire all’Alleanza.

L’Agenda del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin negli ultimi giorni ha mostrato più interventi in materia di Ucraina. La Russia sta facendo pressioni sia al fronte che politicamente. Tra le dichiarazioni di Putin: “Puoi rivolgerti alla Verkhovna Rada dell’Ucraina, ma data l’usurpazione del potere da parte dell’élite al potere, è inutile. La leadership dell’Ucraina è al potere illegalmente. Un cessate il fuoco senza raggiungere accordi sull’Ucraina è impossibile”.

E ancora ha detto alla stampa: “Non si può consentire all’Ucraina di approfittare del cessate il fuoco per continuare il conflitto armato”. Putin ha confermato che la Federazione Russa è pronta a rispondere in modo speculare se i missili americani a medio e corto raggio verranno schierati in qualsiasi regione del mondo: “La Russia, da un punto di vista industriale, è pronta per iniziare la produzione di missili a corto e medio raggio”. Putin ha rimarcato infine che: “Per un cessate il fuoco, l’Ucraina deve accettare misure di smilitarizzazione che sarebbero irreversibili e accettabili per la Federazione Russa “.

Critiche anche a Erdogan; secondo Putin: “La volontà politica di Erdogan aiuta le relazioni tra Russia e Turchia, e ciò che la ostacola è “ben noto””. Infine il presidente russo ritiene inutile al momento parlare con gli Stati Uniti: “È impossibile parlare di instaurare un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti prima che lì si svolgano le elezioni”.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev rispondendo alle domande sulla mobilitazione in Russia ha dichiarato: “Nei primi mesi del 2024 circa 190mila russi hanno firmato contratti per il servizio militare. L’obiettivo per il reclutamento di contratti e volontari nel 2024 è stato raggiunto, la media giornaliera è di circa mille persone”.

Infine una nota che constata quanto russa oramai sia l’area del Donbass. L’amministratore delegato di VTB, Andrey Kostin, ha aperto il primo ufficio della banca a Lugansk Allo stesso tempo, in città è stata aperta un’altra filiale VTB ed entro la fine dell’anno la banca inizierà a servire i clienti a Mariupol e Donetsk.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14: 00 del 5 luglio.

Account locali riportano di nuove esplosioni udite a Mirgorod, nella regione di Poltava in Ucraina. A confermare la notizia anche l’agenzia di stampa Ucraina Strana.

L’esercito ucraino ha annunciato il 5 luglio che le sue forze sono costrette a ritirarsi da una parte della città di Časiv Jar. Le truppe ucraine sono state ritirate anche dal settore del villaggio di Pivnichne vicino a Тorec’k fonti ucraine. Le truppe russe continuano la loro offensiva in direzione di Тorec’k, mentre le truppe ucraine si ritirano nei grattacieli a ovest di Pivnichne.

Il 4 luglio le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro i magazzini a Odessa e Ilyichevsk. Un’esplosione è avvenuta anche nei pressi dell’aeroporto di Odessa. Detonazioni secondarie sono state segnalate localmente.

In Crimea, a causa della minaccia missilistica, un ponte è stato bloccato più volte di notte e sono stati segnalati obiettivi aerei abbattuti nell’area di Berdyansk, nella regione di Zaporozhzhie. Di notte, la difesa aerea russa ha funzionato nella regione di Rostov, 10 UAV delle forze armate ucraine sono stati abbattuti. Nel territorio di Krasnodar ci sono state vittime a seguito di un attacco UAV a Primorsko-Akhtarsk. 6 persone sono state ricoverate in ospedale, il funzionamento della sottostazione elettrica che rifornisce gran parte della città è stato interrotto.

In direzione di Charkiv, le forze armate ucraine hanno intrapreso azioni separate nell’area dell’insediamento di Lyptsi e Tykhe. Le intercettazioni radio delle comunicazioni delle forze armate ucraine postate on line indicano la mancanza di personale addestrato tra le unità delle forze armate ucraine nella direzione.

In direzione Torec’k (Dzerzhinsky), le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo vicino all’insediamento. Druzhba e Pivnichne.

Nella parte orientale di Časiv Jar (microdistretto di Kanal), i resti delle unità delle forze armate ucraine sono stati eliminati. Le forze armate ucraine occupano posizioni difensive a ovest del canale Seversky Donetsk – Donbass.

A ovest di Avdiivka, le forze armate russe stanno sviluppando in modo decisivo il loro successo dopo aver occupato un punto forte vicino al villaggio. Sokil in direzione del villaggio di Voskhod. Lungo tutto il fronte si svolgono battaglie ad alta intensità.

A sud di Marinka, le truppe russe hanno raggiunto la periferia di Konstantinivka, a ovest di Paraskoviivka. La battaglia per l’importante hub logistico ucraino continua. A Krasnogorivka, intanto, le forze armate russe continuano l’assalto alla parte settentrionale della città.

Il Fronte Zaporozhzhie segnala negli ultimi giorni un’intensificazione delle azioni offensive da parte delle Forze Armate russe nella zona di Robotyne e Nesteryanka. Anche in questo settore del fronte i droni ucraini rappresentano un vero e proprio grattacapo per le forze armate russe.

In direzione di Cherson, le forze armate russe stanno combattendo nella zona insulare. Le forze armate ucraine hanno teso imboscate e ne hanno inviate altre. Le forze armate ucraine controlla no con sicurezza l’area dall’alto grazie alla sua multipla superiorità nei droni.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno sparato contro molti insediamenti. Sul tratto autostradale Borisovka-Baisury un drone ha lanciato un ordigno esplosivo su due auto: quattro i feriti.

L’intensità degli attacchi ucraini nella regione di Kursk non diminuisce. A Tyotkino, nel distretto di Glushkovsky, un elicottero ucraino ha lanciato un ordigno esplosivo su un edificio residenziale e un residente locale è stato ferito da schegge di vetro rotte. Il nemico sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture di approvvigionamento energetico e le imprese agricole.

A seguito degli attacchi ucraini a Horlivka e Donetsk nella DPR con l’artiglieria di fabbricazione NATO, si registrano un morto e tre feriti.

Graziella Giangiulio

