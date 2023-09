E mentre la CNN afferma che il «tempo stringe per la “controffensiva” ucraina, “il tempo stringe”». In Russia si sono aperte le urne in 4,5mila seggi in 85 regioni della Federazione. Le elezioni si chiuderanno il 10 settembre, con la Giornata del Voto Unificato. Verranno scelti i governatori che sono eletti direttamente in 21 regioni.

Mosca eleggerà un sindaco. Cinque candidati si sfideranno per questo posto: Sergei Sobyanin, Boris Chernyshov, Vladislav Davankov, Leonid Zyuganov e Dmitry Gusev. Nella regione di Mosca, si sceglie il governatore, quattro i candidati: Andrey Vorobyov, Kirill Zhigarev, Alexander Naumov e Anatoly Nikitin.

In cinque regioni il capo dell’esecutivo sarà eletto non direttamente, ma attraverso il voto in parlamento. Questo è l’Okrug autonomo di Yamal-Nenets e tutte le nuove regioni per le quali questa è la prima Giornata di voto unificato. In quattro circoscrizioni elettorali uninominali – Karačaj-Circassia, Territorio di Krasnoyarsk, Regione di Lipetsk e Crimea – si terranno ulteriori elezioni dei deputati della Duma di Stato. In 25 regioni è possibile votare online. La sera del 6 settembre 1,2 milioni di cittadini hanno deciso di utilizzare questo metodo.

Il Dipartimento di Stato americano ha minacciato di sanzioni coloro che sostengono le elezioni nelle nuove regioni della Federazione Russa e della Crimea, anche in qualità di osservatori internazionali. Il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato che Kiev non riconosce le elezioni nelle nuove regioni della Federazione Russa e in Crimea.

Gli osservatori però sono arrivati lo stesso: «Esperti internazionali hanno visitato di persona la regione di Kherson durante la Giornata del voto unico e hanno confermato personalmente l’assenza di violazioni. Tra questi Dario Abdul Kamal dall’Africa ha visitato un seggio elettorale a Skadovsk. Ha potuto constatare personalmente che le elezioni si sono svolte nel rispetto di tutte le regole ed è rimasto piacevolmente colpito dall’alto livello di organizzazione». Si legge sui post on line che mostrano un video dell’intervista all’osservatore africano. A Kherson sono arrivati ​​anche esperti dal Mozambico, dall’India, dai Paesi Bassi e dal Brasile.

L’eurodeputata irlandese Claire Daly nel corso di un incontro con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che: «Mezzo milione di persone sono morte in Ucraina in un anno». Secondo lei, lo Stato ucraino “sta perdendo territorio” e mobilita i disabili nell’esercito. Tuttavia, Daly non ha osato rivelare la fonte di queste informazioni.

L’ambasciatrice americana a Kiev, Bridget Brink ha dichiarato che gli Stati Uniti trasferiranno 190 veicoli blindati MRAP all’Ucraina e il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina del valore di 600 milioni di dollari.

Non si placano le polemiche a Cuba per i mercenari cubani arrivati in Ucraina. Attualmente sono state arrestate 17 persone legate ad una rete che reclutava cittadini della repubblica per partecipare alle ostilità in Ucraina, fonte Reuters. In precedenza, il Ministero degli Esteri cubano ha parlato dell’identificazione di questa rete. Si presume che abbia operato sia sull’isola che sul territorio russo. Le autorità cubane hanno anche aggiunto che sono contrarie ai mercenari per la guerra da entrambe le parti, e che lo Stato caraibico non è coinvolto nel conflitto in Ucraina.

A Kiev, l’Ufficio anticorruzione ucraino ha formalmente accusato Igor Kolomoisky di appropriazione indebita di 9,2 miliardi di grivna (24 miliardi di rubli) dalla Privatbank. È anche accusato di aver organizzato un gruppo criminale composto da cinque persone. Resta in carcere il maggior sponsor di Zelensky. L’Austria non estradirà gli uomini in età militare a Kiev. Fonte: Ministero degli affari interni austriaco.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto.

Sezione Orikhiv aggiornata alle ore 18:00 del 7 settembre. Sulla linea Robotyne-Verbove continua l’assalto di fanteria ucraina alle posizioni russe. Dopo il ritiro delle forze armate russe da Robotyne, il villaggio è in zona grigia: le forze armate ucraine non tentano nemmeno di entrarvi il villaggio è raso al suolo. Alle ore 09:00 dell’8 settembre gli aggiornamenti riferivano che nella notte vi sono state esplosioni nella regione di Zaporozhzhie. I residenti locali riferiscono di una serie di esplosioni nella parte ucraina di Zaporozhzie. L’esercito russo aveva precedentemente colpito strutture militari, secondo i media di monitoraggio ucraini, una colonna di fumo si sta alzando sulla città. Si sa anche di problemi di luce in alcune zone della città. Non è ancora noto quale infrastruttura sia stata colpita. Dopo una lunga pausa, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco contro le posizioni russe nella zona di Kamensky. I soldati russi hanno respinto l’assalto ucraino vicino a Robotyne; a quel punto secondo fonti social non verificabili, «le forze armate ucraine hanno esaurito le forze, hanno smesso di attaccare in questa zona e hanno lasciato il villaggio, che è stato completamente distrutto, che ora si trova nel zona grigia».

Ma con Verbove la situazione è leggermente diversa: il comando ucraino invia senza sosta truppe d’assalto per consolidarsi nei punti forti sotto il fuoco dell’artiglieria, compreso il fuoco amico. Nelle ultime 24 ore, i paracadutisti del 2° battaglione dell’82a brigata aviotrasportata, dopo aver ripulito l’area, hanno attaccato dalla zona di Chubenkov Balka e sono riusciti anche a prendere piede in una posizione, dove hanno immediatamente iniziato ad equipaggiare un nuovo uno. Secondo gli analisti militari della social sfera: «La situazione non è sostanzialmente cambiata: le forze armate ucraine stanno mandando al massacro gruppi di fanteria, cercando di avanzare da un paio di decine a centinaia di metri per giustificare in qualche modo questa tattica. Le squadre di evacuazione lavorano senza sosta, rimuovendo i feriti e i morti dal campo di battaglia».

Secondo i militari russi al fronte le perdite ucraine raggiunsero proporzioni significative e l’82a brigata aviotrasportata “d’élite” è notevolmente ridotta. Apparentemente, per questo motivo, le forze della 71a Brigata Jaeger delle Forze Armate ucraine, che sono già apparse nelle vicinanze di Orekhov, inizieranno presto a partecipare alle battaglie.

Sezione Vremevskij situazione alle ore 19.00 del 7 settembre. I combattimenti continuano nel settore Vremevskij. Nelle ultime 24 ore, i marines della 37a brigata della Marina ucraina hanno tentato più volte di attaccare la linea Novo donets’ke -Novomaiors’ke. Secondo un account social V.V DV gli ucraini sono riusciti a irrompere nelle difese, ma successivamente i combattenti della 40a brigata di fanteria dell’esercito russo hanno riconquistato la posizione. Allo stesso modo, tre distaccamenti d’assalto del 37° reggimento di fanteria, sotto la copertura di un massiccio fuoco di munizioni a grappolo dell’artiglieria, hanno attaccato gli sbarchi a nord-ovest e ad ovest di Novodonets’ke, dove gli ucraini hanno tentato immediatamente di attrezzare punti di forza, che sono stati distrutti dai russi. Al momento, gli artiglieri ucraini stanno bombardando massicciamente la linea del fronte e i distaccamenti del 35° reggimento di fanteria sono stati spostati a Zolota Nyva, il che indica la preparazione per una nuova ondata di offensiva.

A ovest, unità della 37a Brigata Marina hanno nuovamente preso d’assalto le posizioni dell’esercito russo vicino alle cinture forestali vicino a Urozhaine, ma senza alcun risultato. In direzione di Priyutny la situazione non è cambiata molto: le forze armate ucraine hanno occupato le linee lungo lo sbarco, ma non attaccano, in attesa dei risultati sul fianco orientale. L’artiglieria russa sta sparando sulla fanteria ucraina a seguito di diversi attacchi delle forze armate russe nella 1a brigata delle forze armate ucraine, otto militari ucraini sono stati uccisi e quattro feriti, altri due sono fuggiti.

Battaglia per Marinka ore 21:00 del 7 settembre. Ci sono stati attacchi russi riusciti e dichiarazioni premature sull’imminente liberazione della città, ma la linea del fronte è rimasta praticamente immutata dalla primavera. Ma nelle ultime settimane, i soldati della 150a divisione delle forze armate russe sono riusciti ad avanzare più in profondità negli edifici bassi di Marinka.

A giudicare dai filmati che girano in rete, incluso quello di Tankers of the Southern Military District, le truppe russe avanzarono lungo le strade Poligraficheskaya, Kashtanovaya, Shakhterskaya, così come Ivan Franko vicino al Il fiume Osikova, che penetra molto più in profondità nelle difese ucraine: rimangono poco più di 300 metri alla periferia. Lentamente ma inesorabilmente il gruppo OBMS e gli aerei d’attacco della 5a brigata del 1° AK delle forze armate russe sono riuscite ad avanzare in direzione di Krasnogorovka a nord di Maryinka. Alcune fortezze ucraine sono state espugnate dai russi dopo 9 anni di presenza ucraina.

Via social durante la mattina dell’8 settembre gli account dei militari russi affermano: «Osservando l’attività dell’intelligence della NATO nella zona del Mar Nero, si capisce che nei prossimi giorni o due (e forse questa notte) le formazioni ucraine proveranno nuovamente a effettuare qualche tipo di attacco/sabotaggio/incursione di pubbliche relazioni». In volo rilevati: «Te aerei R-8A, un AWACS E-3A e due e da ricognizione U-2S e CL-650, nonché diversi droni Reaper MQ-9A, uno dei quali ha volato per 250 km fino a Sochi, nella parte sud-orientale del Mar Nero». Previsto nuovo attacco su Tarkhankut .

La Gran Bretagna ha fatto sapere che intende monitorare le azioni della Russia nel Mar Nero, per le quali invia aerei, ma non ha riferito una parola sugli attacchi in Ucraina. Il Regno Unito utilizzerà le sue attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione per monitorare l’attività russa nel Mar Nero, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del governo britannico. Gli aerei della Royal Air Force voleranno nella regione. Sunak rileva inoltre che Londra stanzierà 3 milioni di sterline in finanziamenti al Programma alimentare mondiale per continuare l’iniziativa di esportare grano dai porti ucraini.

Direzione Svatove- Kreminna ore 09:00 dell’8 settembre. Nel settore Kupyansky i russi continuano ad espandere la zona di controllo a Sinkovka e Petropavlovka. Sulla sporgenza Karamzinovsky, i soldati russi attaccarono a Novoegorovka. Nella foresta di Serebryansky, le truppe russe hanno restituito alcune posizioni nell’area di Shipilovka.

Direzione Bachmut (Artemovsk) ore 09:00 dell’8 settembre. A nord di Bachmut (Artemovsk), i russi hanno attaccato nella zona di Zaliznyansky. Allo stesso tempo, hanno contrattaccato con successo a Kleshcheevka e Kurdyumovka.

Numerosi gli attacchi notturni russi sull’Ucraina: UAV russi hanno operato presso le strutture delle forze armate ucraine nella regione di Odessa: i canali locali riportano arrivi e incendi. L’esercito russo continua a colpire le infrastrutture nella regione di Odessa. Sono stati segnalati diversi arrivi e un incendio. I missili russi stanno hanno colpito le infrastrutture ucraine nella città di Chernomorsk. Esplosioni nella città ucraina di Sumy. L’esercito russo continua a lavorare sulle strutture delle forze armate ucraine. L’allerta aerea nella regione è stata dichiarata solo dopo l’attacco. A Krivoy Rog si è sentita un’esplosione: una colonna di fumo si alza nel cielo.

Graziella Giangiulio