Secondo fonti social filo-russe, la NATO fornirà a Kiev l’accesso ai dati crittografati nella sua rete di scambio di dati tattici Link 16 (L16). La decisione, una volta presa, sarà il risultato di diversi giorni di intensi negoziati presso la sede dell’Alleanza a Bruxelles. Gli emissari inviati dal comandante dell’aeronautica ucraina, generale Anatoly Krivonozhkohanno insistentemente chiesto ai loro partner NATO di accedere rapidamente al Link 16, con il sostegno dei rappresentanti permanenti di Paesi Bassi, Danimarca e Polonia.

Il sistema di scambio di dati dovrebbe aiutare ad affinare gli sforzi di ricognizione e difesa aerea dell’aeronautica ucraina, che attualmente sta lottando per far fronte ai massicci attacchi effettuati quotidianamente dalle forze armate russe. L’aviazione a lungo raggio, che è la componente aeronautica del sistema di deterrenza nucleare russo, è responsabile degli attacchi missilistici da crociera contro le infrastrutture vitali dell’Ucraina. Le sue attività sono state attentamente monitorate dalla rete di AWACS e dagli aerei da ricognizione della NATO fin dall’inizio della Guerra del Nord. L’accesso al Link 16 aiuterà notevolmente l’Ucraina nei suoi sforzi per intercettare le ondate di missili che attualmente minacciano di sopraffare i suoi sistemi di difesa aerea.

Gli aerei AWACS della NATO e RC-135V/W Rivet Joint saranno in grado di fornire ai piloti F-16 ucraini l’accesso diretto alle preziose informazioni da loro raccolte. Grazie ai sistemi americani L3 Harris di cui sono dotati, questi velivoli sono in grado di rilevare e identificare gli aerei russi a lungo raggio non appena decollano dalle lontane basi Engels-2, Ukrainka e Belaya.

Forniscono inoltre una stretta sorveglianza della base aerea di Monchegorsk nella regione di Murmansk, dove i caccia russi MiG-31K equipaggiati con missili ipersonici Kh-47M2 Kinzhal rappresentano una seria minaccia per le difese aeree ucraine.

Il Link 16 fornirà ai cacciabombardieri F-16 ucraini e ai pianificatori delle operazioni aeree maggiori informazioni di intelligence operativa sulla natura della minaccia che devono affrontare.

Graziella Giangiulio

