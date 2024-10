ISRAELHAMASWAR. La Guerra dei numeri tra Israele e Hezbollah rivela i piani di Tel Aviv

In una dichiarazione rilasciata dall’esercito israeliano alla fine della terza settimana dell’operazione di terra di legge: “Uccisi fino a 1.200 membri di Hezbollah dall’attacco con il cercapersone”.

La riduzione della capacità missilistica di Hezbollah al 30%; la sconfitta di Hezbollah in tutti i villaggi di confine. La negazione a Hezbollah della capacità di rinforzare i villaggi di confine e di contrattaccare.

Tuttavia, IDF affermava di avere ancora bisogno di qualche settimana per mettere completamente in sicurezza i villaggi di confine (terminare la bonifica e le demolizioni). Sostenendo che stanno solo lavorando per eliminare la capacità diretta di Hezbollah di organizzare un’invasione in Galilea. Che quando i villaggi di confine saranno bonificati, saranno in grado di consentire ai coloni di tornare a nord. La guerra finirà quando i coloni saranno tornati a casa tra poche settimane.

Fonti vicine a Hezbollah, riportano che il Partito di Dio il 21 ottobre ha risposto a queste affermazioni in maniera puntuale: “Per quanto riguarda il bilancio, l’esercito israeliano afferma di aver ucciso più di 2.000 membri di Hezbollah. Il bilancio corretto è vicino a circa 1.000 dall’8 ottobre. Questo include i più di 600 morti riconosciuti da Hezbollah e la guerra in corso da allora. Il bilancio delle vittime confermato visivamente è di circa 900, molti non ancora annunciati perché sono aumentati all’interno dei villaggi di confine”.

E continuano: “Per quanto riguarda la schiera di razzi di Hezbollah, questa è una nota importante. È sicuramente vero che Hezbollah ha perso molte scorte di razzi e lanciarazzi durante questa guerra e prima durante quelle massicce ondate di attacchi alle valli. Tuttavia, non è chiaro quanto sia vero che siano stati ridotti al 30% rispetto a prima della guerra. È chiaro che Hezbollah sta mantenendo un tasso di lancio di razzi stabile vicino alla guerra del 2006, il che è chiaramente un brutto segno. Allora non c’era Iron Dome, oggi c’è e c’è un buon supporto aereo ravvicinato. Tuttavia, mantengono questo ritmo perché sanno che la guerra non sarà breve e hanno bisogno di sparare a questo ritmo per molto tempo? Lo sapremo tra qualche mese. La valutazione dell’IDF è solo una speculazione”.

Infine: “Hezbollah sconfitto nei villaggi di confine? Più interessante rilevare che Hezbollah è persino durato 3 settimane in questi villaggi di confine che non sono ancora abbastanza sicuri. L’IDF si vanta di aver preso una striscia di confine di villaggi che ha attaccato per un anno e di aver utilizzato l’aeronautica e lo sforzo bellico più avanzati con 5 divisioni contro poche centinaia che lavorano in gruppi di 2-4 nella zona di confine? Non hanno ancora preso nemmeno un po’ di città. In 21 giorni Hezbollah ha ripulito la periferia di Qusayr e la città di Qusayr. L’IDF si è fatta strada verso una vittoria nelle piccole città su questo confine. Sì, sono perdite dolorose, sì, molti grandi uomini sono stati uccisi, ma la situazione è prevedibile. Hanno combattuto per 3 settimane e non hanno ancora finito”.

E poi le stesse fonti fanno un paragone storico: “Se avete controllato il lasso di tempo della guerra del 2006, è chiaro che le IDF non hanno dedicato così tanto tempo, sforzi e potere ai singoli villaggi e hanno dato priorità all’avanzata. Questo li ha esposti sia ad attacchi che a vulnerabilità, ed è per questo che la resistenza è sopravvissuta più a lungo lì perché le IDF non hanno ripulito le case delle città in una volta sola. Non sono stati così efficaci e concentrati”.

“Più dura è la battaglia per le IDF, più avanzano. È vero che stanno distruggendo dall’aria tutti i villaggi arretrati e cercano di eliminarli prima che li raggiungano, la battaglia è ancora più dura per loro. Linee logistiche più lunghe, visuale migliore, più persone, ecc”. “E sì, chiaramente le IDF non stanno permettendo a Hezbollah di rinforzare i villaggi di confine, tutto il sud è una killzone”.

“Per ora, è vero che stanno limitando l’invasione via terra a 3 km, alla prima linea di villaggi. Non stanno ancora tenendo d’occhio villaggi più profondi di così. Niente Bint Jbeil, niente Khiyam, niente Naqoura, ecc. Hanno concentrato tutte quelle forze su quei villaggi di confine e si stanno avvicinando ai loro obiettivi lì. I loro successi tattici”.

Le fonti libanesi chiosano: “Tuttavia gli attacchi aerei non sono quelli che servono per un’invasione via terra limitata del sud. Hanno attaccato il Libano come se stessero marciando su Beirut domani, causando danni immaginabili ovunque in Libano da sud a Beqaa. Beh, è ​​vero che non marceranno su Beirut, ma volevano danneggiare i libanesi a Beirut e a Beqaa. Questa guerra è stata un’opportunità per andare a prendere ovunque volessero attaccare ma non hanno potuto negli ultimi 18 anni prima di essere scoraggiati”.

“Quindi qual è il loro piano finale? L’obiettivo attuale della guerra non è sconfiggere Hezbollah. L’obiettivo attuale della guerra è riportare a casa i coloni, ma questo obiettivo era facilmente raggiungibile ponendo fine alla guerra a Gaza. Ma no, l’obiettivo è distruggere Gaza e spopolare tutto il suo nord, e attraverso questo attaccare il Libano per danneggiare gravemente Hezbollah da un esercito a una piccola milizia debole”.

“E attraverso questo, garantire una nuova occupazione di una striscia di confine in Libano e garantire che la guerra non finisca assicurandosi la capacità di attaccare costantemente il Libano (da sud a nord) per garantire che Hezbollah non possa mai ricostruirsi come era. Alias ​​caos senza fine. Continueranno a colpire, a tentare di raggiungere questo obiettivo. Per loro, stanno effettivamente assediando il Libano, niente nuove armi. Questa è la loro supposizione”.

In questo piano rientra anche distruggere i depositi di munizioni in Siria.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

