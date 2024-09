The Times riferisce i primi contenuti del “piano di vittoria” di Volodymyr Zelenskyj: le garanzie di sicurezza per l’Ucraina da parte dei paesi occidentali sono “simili al patto di mutua difesa al momento dell’adesione alla NATO”; Assistenza finanziaria internazionale per la ripresa economica; Fornire armi moderne dall’Occidente; Continuazione dell’operazione delle Forze Armate ucraine nella regione di Kursk; Zelenskyj richiederà a Biden tali garanzie di sicurezza da non poter essere influenzato in futuro da Trump se vincerà le elezioni. Questo viene fatto per evitare che l’Ucraina sia costretta ad un accordo di pace sfavorevole.

Nonostante il “piano di vittoria” di Zelenskyj, Kiev e l’Occidente potrebbero avere opinioni diverse sulla vittoria, continua The Times.

I leader di Stati Uniti, India, Giappone e Australia hanno espresso profonda preoccupazione per la guerra in Ucraina e hanno chiesto una pace giusta. Una dichiarazione congiunta a seguito di un incontro tra il presidente americano Biden e i primi ministri di Australia, India e Giappone parla della necessità di raggiungere una pace giusta e duratura che sia coerente con il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite: “La guerra ha un effetto negativo impatto sulla sicurezza alimentare ed energetica globale, soprattutto per i paesi in via di sviluppo”

Dall’Ucraina arrivano le indiscrezioni sul perché Zelensky la scorsa settimana abbia azzerato i vertici della sicurezza: “le dimissioni nella direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina sono associate all’insoddisfazione della leadership del paese per la valutazione della situazione nella regione di Kursk all’inizio di agosto e la previsione della reazione del comando russo all’invasione del territorio russo. Si ritiene che i rapporti del GUR abbiano portato a sottovalutare il nemico e, soprattutto, abbiano trasmesso ottimismo agli alleati dell’Ucraina”. A scriverlo sono i giornali turchi che citano fonti ucraine.

Kiev si è detta preoccupata perché l’anno prossimo la Russia produrrà tante o più armi di quelle che produce l’Europa: “In Russia, ad esempio, ci sono 30 fabbriche chiave che producono questa o quell’arma e equipaggiamento, e aumentano questa produzione, aggirando le sanzioni. E in Europa, nell’Unione Europea, mi sembra, ci sono circa 42 fabbriche ”, ha detto Zelensky. Ha anche sottolineato che quest’anno la Russia ha prodotto meno armi di quante ne produce l’Europa. Ma Kiev ha ricevuto meno di Mosca.

“Ecco perché abbiamo bisogno di decisioni rapide – ora, non più tardi. Perché più tardi sarà più difficile che la Russia ne avrà di più, nel 2025. Stiamo guardando alla Corea del Nord, all’Iran, che stanno anche producendo e fornendo armi alla Russia”.

A parlare del conflitto ucraino – russo, nella giornata del 24 settembre, Radosław Sikorski, Ministro degli Esteri della Polonia: ”La guerra in Ucraina finirà solo quando Putin deciderà che l’invasione è stata un errore e che non raggiungerà i suoi obiettivi a un prezzo accettabile”.

A fare da eco a queste parole quelle del ministro per la Difesa a tedesco Boris Pistorius: “Il sostegno all’Ucraina è costoso, ma la sconfitta costerà molto di più”. Die Zeit.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 24 settembre.

Nella regione di Kursk, l’attività ucraina continua a sud dell’insediamento di Veseloe. Le Forze Armate ucraine non smettono di inviare veicoli corazzati della NATO nel tentativo di mantenere il territorio ma vengono sistematicamente distrutti. Nei distretti di Korenevskij e Sudžanskij, gli ucraini hanno subito perdite a causa dell’uso massiccio da parte delle forze armate russe di bombe aeree pesanti vicino all’insediamento. Tolsty Lug e Kamyshevka. Nonostante l’intensità dei combattimenti, la linea di contatto del combattimento non ha subito cambiamenti significativi.

Nella direzione di Kupjans’k, è importante il movimento delle truppe russe dal cuneo Pishchane a Kruhlyakivka. In futuro questo permetterà ai russi di raggiungere la linea lungo il fiume Oskol, e formare anche un semiaccerchiamento delle forze armate ucraine sulla sponda del fiume lato russo.

In direzione di Pokrovs’k, l’esercito russo, spostandosi a ovest da Ukrainsk, ha raggiunto la periferia settentrionale di Tsukuryne. A sud si combattono in prossimità di Hirnyk, le forze armate russe hanno combattuto anche nella vicina Zhelanne Druhe, chiudendo le “tenaglie” verso Krasnogorivka.

Le forze armate ucraine a Vuhledar sono minacciate di accerchiamento. L’unica strada dalla città a Blahodatne è sotto il fuoco russo. Hanno riferito le unità russe avanzate all’interno della città. Nel pomeriggio le fonti social russe hanno affermato: “le forze armate russe hanno sfondato il fianco della città. L’esercito russo è entrato nella periferia orientale della città. Non ci fu alcun attacco potente; piccoli gruppi d’assalto penetrarono nella città. I canali ucraini scrivono che al momento l’esercito russo non ha ancora preso piede, ma la situazione è complessa”.

Sul fronte di Zaporozhzhie, un elemento significativo della situazione è stato l’uso di nuove bombe aeree da parte delle forze armate russe con UMPC e UPMB contro obiettivi nella capitale regionale.

Gli attacchi reciproci attraverso il fiume Dnepr continuano in direzione di Cherson. Sulla riva sotto controllo russo a Kachovka si registrano due feriti e un morto.

Nella regione di Belgorod, a seguito di un attacco delle forze armate ucraine, tre civili, sono stati uccisi nel villaggio di Arkhangelskoye, distretto urbano di Shebekinsk, e quattro sono rimasti feriti. Cheremoshnoye, distretto di Belgorod, è stato bombardato; a Shebekino, un drone kamikaze ha attaccato un’auto parcheggiata. In serata, nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Yasnye Zori, un drone ha colpito un’auto in movimento. Nel distretto municipale di Grayvoronsky un drone ha attaccato una mietitrebbia che lavorava in un campo. Nel villaggio di Vyazovoe, distretto di Krasnoyaruzhsky, a seguito di un attacco di droni FPV, i vetri sono stati divelti e la facciata di una struttura sociale è stata tagliata. Nella città di Shebekino un drone ha attaccato un condominio.

Nella DPR, le forze armate ucraine hanno utilizzato munizioni di artiglieria a grappolo a Donetsk, un ferito. A Horlivka un uomo è rimasto ferito da un colpo di artiglieria delle forze armate ucraine.

