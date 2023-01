RUSSIA. Mosca e Teheran puntano sull’India per bypassare le sanzioni

La Russia e l’Iran stanno lavorando a un nuovo corridoio marittimo che esclude l’Europa e le sue sanzioni e cercano di collaborare con l’India, che si è tenuta a distanza dalla campagna di isolamento guidata dall’Occidente contro i due Paesi.

Il piano è una risposta alla spinta degli Stati Uniti per il “friendshoring”, uno sforzo per delocalizzare le catene di approvvigionamento verso alleati e Paesi amici, riporta Nikkei.

È in corso la costruzione di 3.300 chilometri di ferrovie in tutto l’Iran e 560 chilometri di nuovi binari dovrebbero entrare in funzione entro marzo. Il completamento di tutti questi progetti aumenterebbe la rete ferroviaria del Paese del 20%.

Sono in costruzione anche circa 6.000 km di autostrade, di cui 1.000 km dovrebbero essere completati entro marzo. Un’autostrada a quattro corsie che collega il Mar Caspio al Golfo Persico è stata inaugurata nel 2022.

L’Iran cerca di sfruttare il suo potenziale come hub di trasporto tra Asia, Russia ed Europa. Mosca, Nuova Delhi e Teheran hanno firmato nel 2002 un accordo che definisce i piani per il Corridoio internazionale di trasporto Nord-Sud, che collegherebbe l’India e la Russia attraverso l’Iran e l’Azerbaigian, aggirando il Canale di Suez.

Per la Russia, il corridoio fornirebbe un importante canale di esportazione verso l’Asia meridionale senza dover passare per l’Europa, che sta lavorando per tagliare Mosca dal punto di vista economico dopo l’invasione dell’Ucraina. Quando il presidente russo Vladimir Putin ha visitato l’Iran a luglio, lui e l’omologo Ebrahim Raisi hanno concordato sulla necessità di completare il collegamento ferroviario Rasht-Astara nel nord dell’Iran, parte del percorso proposto.

Isolati da gran parte del resto del mondo a causa delle sanzioni occidentali, la Russia e l’Iran hanno instaurato legami economici più stretti tra loro.

Il ministero del Petrolio iraniano ha dichiarato a settembre che importerà 9 milioni di metri cubi di gas naturale russo al giorno attraverso l’Azerbaigian. La compagnia petrolifera nazionale iraniana e il gigante energetico russo di proprietà statale Gazprom hanno firmato l’anno scorso un memorandum d’intesa sulla cooperazione energetica per un valore di 40 miliardi di dollari.

Una questione chiave sarà conquistare Nuova Delhi, un attore strategicamente importante nei rapporti con Russia e Cina. Un diplomatico iraniano ha visitato l’India a novembre per discutere dello sviluppo del porto di Chabahar, nel sud dell’Iran, che collegherebbe l’India al resto del corridoio.

Teheran e Mosca sostengono che la rotta porterebbe benefici a Nuova Delhi dal punto di vista politico ed economico. Aprirebbe la possibilità di incrementare gli scambi commerciali con l’Asia centrale, ricca di risorse, attraverso l’Iran, e favorirebbe l’obiettivo dell’India di sviluppare alternative al collegamento Belt and Road tra la Cina e il porto pakistano di Gwadar, a cui Nuova Delhi si è opposta.

Antonio Albanese