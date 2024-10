Secondo la direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina: “il primo distaccamento di soldati nordcoreani addestrati in Russia è stato inviato a combattere nella regione di Kursk. Oggi in Russia sono presenti circa 12mila soldati nordcoreani, tra cui 500 ufficiali e tre generali”.

I rumors dicono che in questo modo Kiev mette le mani avanti per le numerose sconfitte nella regione del Donbass e nella regione russa di Kursk. Maria Berlinskaya fondatore dell’Aerointelligence Support Center ha dichiarato in una intervista: “Ora stiamo tecnologicamente perdendo contro la Russia nella guerra, anche se una volta eravamo in vantaggio”, ha affermato Maria Berlinskaya. “I russi imparano, applicano e ampliano rapidamente nuove pratiche, comprese quelle ucraine. Si parla anche dell’utilizzo dei droni”. “In guerra, in molti settori della tecnologia, c’è una tendenza del genere: gli ucraini inventano, i russi copiano e ridimensionano”.

“Pertanto, nelle forze informatiche, penso che sia molto importante non solo dare una lezione al nemico, dimostrare che ciò è possibile, e si affretteranno a crearne una propria, ma riempirla davvero di significato, selezionare i migliori ingegneri”. Berlinskaya ritiene che gli ucraini debbano combattere in modo più saggio e utilizzare le persone laddove apportano i maggiori benefici.

Nella regione di Černihiv si stanno adottando misure per rafforzare la mobilitazione. Il nuovo Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Andriy Sibiga prevede di visitare il Sud Africa questo fine settimana come parte di un tour di cinque paesi del Medio Oriente e dell’Africa. Secondo il suo ufficio, Sibiga ha già visitato la Turchia e visiterà l’Oman, l’Egitto e l’Angola prima di arrivare in Sud Africa il 27 ottobre 2024 per una visita di due giorni.

Il cancelliere Olaf Scholz ha respinto il primo punto del “piano di vittoria” di Zelenskyj: “Un Paese in guerra non può diventare membro della NATO. Lo sanno tutti”, ZDF “Credo che per ora non sia necessaria una nuova decisione che vada oltre la portata di tale decisione”, ha detto Scholz in un programma sull’emittente statale ZDF. Secondo Scholz è importante rendersi conto che “un paese che si trova in stato di guerra non può diventare membro della NATO”. “Tutti lo sanno, non c’è disaccordo su questo argomento”, ha aggiunto il Cancelliere.

Il ministro della Difesa olandese, Kajsa Ollongren ha rilasciato una dichiarazione secondo cui: “Secondo le informazioni di cui disponiamo, la Russia sta schierando almeno 1.500 aerei d’attacco nordcoreani sul campo di battaglia in Ucraina”.

Andrei Miroshnik, rappresentante della LPR ha presentato un rapporto secondo cui in Ucraina sarebbero pronte compagnie militari private (PMC) della Polonia e degli Stati Uniti e questo mostrerebbe, secondo Miroshnik, la portata dell’intervento occidentale nel conflitto.

Miroshnik ha dichiarato: “Attraverso le PMC polacche e americane, che fungono da centri di reclutamento, sono arrivati ​​in Ucraina circa 15.000 mercenari stranieri provenienti da più di 100 paesi. L’uso delle PMC in Ucraina non è solo un’attività mercenaria, ma una totale violazione del diritto internazionale”.

Molta eco sulla social sfera russa ha avuto l’intervista di Vladimir Putin al canale Rossiya-1, tra le dichiarazioni si legge: “Mosca e Pyongyang decideranno autonomamente se e come applicare esattamente l’articolo del Trattato di partenariato strategico globale relativo alla fornitura di assistenza militare”; “Qualsiasi esito del conflitto in Ucraina dovrebbe essere a favore della Russia e basato sulla realtà sul campo di battaglia; La Russia è pronta a scendere a compromessi ragionevoli sulla questione della soluzione in Ucraina; È troppo presto per dire su cosa potranno essere d’accordo la Federazione Russa e l’Ucraina, non ci sono negoziati sostanziali; La Russia non dovrebbe rilassarsi nel condurre un’operazione speciale e prestare attenzione alle discussioni sulla stanchezza del nemico”.

Secondo Vladimir Putin: “L’Occidente sta iniziando a valutare realisticamente la situazione intorno all’Ucraina e a cambiare la sua retorica nei confronti della Russia; il grado di confronto tra Russia e Occidente non è ancora diminuito; La Federazione Russa sta conducendo operazioni offensive lungo l’intera linea delle operazioni di combattimento”. Uno dei fattori di successo dell’esercito russo durante l’operazione speciale è la sincronizzazione di tutte le sue unità.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 25 ottobre.

Nella regione di Kursk, le forze armate russe stanno avanzando nell’area dell’insediamento. Novoivanovka e Plekhovo. Le forze armate ucraine hanno effettuato 2 contrattacchi: nell’area dell’insediamento Novoivanovka. Entrambi sono stati respinti. Nel distretto di Glushkovsky le forze armate ucraine hanno fatto un nuovo tentativo di sfondare in direzione dell’insediamento a Novy Put. Dalla zona del villaggio a Pavlovka, una colonna delle forze armate ucraine ha attraversato il confine e ha sparato contro le cinture forestali vicino a Novy Put. Sono stati attaccati da droni. Hanno riferito sui successi delle forze armate russe a Darino.

Per la prima volta in quasi tre mesi di combattimenti nella regione di Kursk, le forze armate ucraine sono riuscite ad abbattere un UAV “Pacer”. Il gruppo ucraino di 2.000 persone, che Vladimir Putin ha annunciato essere circondato nella regione di Kursk, si troverebbe presumibilmente nel “calderone” di Leonidov.

Nella regione di Sumy, le forze aerospaziali russe hanno colpito obiettivi ucraini nella zona di Mohrytsia, Basivka e a Loknya. La regione continua a subire interruzioni di corrente di emergenza.

Non ci sono cambiamenti significativi nella direzione di Charkiv: combattimenti a Vovčans’k nell’area degli edifici a più piani, interruzione dei movimenti ucraini nella direzione di Lyptsi.

In direzione Kupjans’k, sullo sfondo dell’avanzata delle truppe russe verso il fiume Oskil le forze aerospaziali russe hanno distrutto i valichi ucraini per privare le forze armate ucraine di rifornimenti e manovre.

Direzione Torec’k: l’esercito russo ha compiuto nuovi progressi a Scherbynivka, avvicinandosi lentamente al centro della città. D’altra parte, la situazione a sud della città di Torec’k è stata chiarita: “negli ultimi giorni l’esercito ucraino ha lanciato una serie di contrattacchi di successo ed è riuscito a riconquistare una parte significativa del distretto di Zabalka”. Fonti militari russe. Nelle prime ore della giornata le forze russe hanno compiuto un nuovo assalto. Le unità russe stanno attaccando da due lati contemporaneamente. Dal lato degli edifici della miniera “Centrale” dove i suoi cumuli di rifiuti vengono presi d’assalto. Nel secondo, le unità russe si stanno muovendo lungo il fiume attraverso Shcherbynivka, aggirando questa zona fortificata ucraina (la miniera locale e i suoi cumuli di rifiuti) da ovest. La perdita di queste posizioni spezzerà in gran parte la stabilità delle difese UAF nell’agglomerato di Torec’k.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate verso il centro di Selydove. Sull’asse settentrionale le truppe russe sot avanzate attraverso le dacie e i confini della foresta fino alla fabbrica del pane e hanno preso completamente possesso di Terrikon. Sull’asse orientale le truppe russe hanno raggiunto via Nahirna e hanno cominciato a prendere d’assalto gli edifici dell’11° microdistretto. Sull’asse sud le truppe russe hanno occupato il cimitero, gli hangar e la zona ospedaliera. A quanto si apprende dalla social sfera le truppe ucraine si preparano a lasciare Solydove.

Il successo delle truppe a Novoselydivka si sta sviluppando. Le forze armate ucraine utilizzano centinaia di droni al giorno per fermare l’avanzata dell’esercito russo.

A nord di Vuhledar continua il graduale progresso russo verso Bohoyavlenka. A ovest di Staromlynivka hanno riferito via social fonti militari russe di un ampliamento della zona di controllo russo.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine continuano a colpire i civili. Shebekino, Grafovka, Oktyabrsky, Yasnye Zori sono sotto attacco. Di notte, diversi UAV ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod e sul distretto municipale di Yakovlevskij.

Nella DPR di Donetsk, un ferito da attacco UAV. Le forze armate ucraine hanno effettuato 18 attacchi armati e hanno sparato più di 45 munizioni. Sono stati utilizzati cannoni di artiglieria calibro 155 mm e UAV d’attacco.

