UKRAINERUSSIAWAR. Nuovo scambio di prigionieri USA – Russia. G20 Mosca invia Maxim Reshetnikov. Zelensky rinvia viaggio in Germania per via degli attacchi. NOTAM russo su Kapustin Yar, in arrivo altri missili su Kiev

Trump ha accettato una proposta del suo inviato speciale per l’Europa orientale, John Cole, volta ad allentare le sanzioni anti-russe in cambio del rilascio di alcuni prigionieri da parte della Russia: The Atlantic, definendo il piano un “quid pro quo”.

In Europa i ministri della Difesa dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sul trasferimento all’Ucraina di ulteriori missili Patriot attinti dalle scorte esistenti; lo ha dichiarato Kallas, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri. Sempre l’Unione europea ha imposto sanzioni a dieci persone in seguito all’esclusione del partito Yabloko dalle elezioni per la Duma di Stato. Nello specifico, le restrizioni riguardano tre giudici della Corte Suprema e un funzionario della Procura Generale “coinvolti nella decisione di vietare al partito di partecipare alle elezioni”, nonché i giudici che hanno presieduto i procedimenti relativi a Lev Shlosberg (designato come agente straniero) e Maxim Kruglov.

Nella giornata del 29 settembre in Estonia una fabbrica che produceva droni anche per l’Ucraina è stata incendiata. L’incidente ha coinvolto una struttura dell’azienda della difesa Milrem Robotics a Tallinn. Tre sospettati sono già stati fermati in Lettonia e consegnati all’Estonia.

I servizi di intelligence tedeschi hanno intensificato la sorveglianza sull’ambasciata russa a Berlino, BILD. Negli ultimi giorni, veicoli dei servizi di sicurezza hanno stazionato regolarmente all’esterno della sede diplomatica ed elicotteri hanno sorvolato frequentemente l’area.

Berlino ha annunciato ufficialmente l’inasprimento dei controlli di frontiera per i cittadini russi all’inizio di settembre – contestualmente alla chiusura del Consolato Generale russo a Bonn e del centro culturale “Casa Russa” – in seguito alle accuse di un presunto complotto orchestrato da Mosca per attaccare l’aeroporto di Lipsia-Halle. La Russia respinge tali accuse.

Nella giornata del 29 di settembre, il Ministro della Difesa ucraino ha annullato la visita in Germania e Norvegia a causa degli attacchi russi. Secondo l’AFP, durante il viaggio all’estero, il capo del dicastero, Yevhen Khmara, aveva programmato di discutere degli aiuti finanziari a Kiev con il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. La situazione delle finanze statali rimane difficile. Secondo il Primo Ministro Koretskyi, l’Ucraina sta sospendendo i finanziamenti per nuovi progetti di costruzione, ristrutturazioni, grandi riparazioni, parchi e lavori di pavimentazione stradale. “Innanzitutto, stiamo finanziando la difesa, le pensioni e i pagamenti sociali, oltre agli stipendi di insegnanti, medici e altri dipendenti del settore pubblico.”

Secondo Reuters, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Corea del Nord prevede di inviare altri 10.000 soldati in Russia e che circa 8.000 soldati nordcoreani stanno attualmente combattendo in Ucraina. Sempre in materia di Difesa, il comandante in capo delle Forze armate ucraine (AFU), Drapatyi, ha avviato una verifica degli ufficiali dello Stato Maggiore e intende mantenere in servizio solo coloro che possiedono esperienza di combattimento, secondo quanto riportato dai media ucraini. Entro il 2 ottobre dovranno essere forniti i dati relativi agli ufficiali dello Stato Maggiore e ai generali privi di esperienza pratica di combattimento dal 2022 a oggi. È previsto il trasferimento di alcuni di loro presso unità combattenti e la loro sostituzione, all’interno dello Stato Maggiore, con ufficiali dotati di recente esperienza di combattimento.

Maxim Reshetnikov guiderà la delegazione russa alla riunione dei ministri del commercio del G20, in programma da domani al 1° ottobre a Milwaukee (USA); lo ha annunciato il Ministero dello Sviluppo Economico russo.

Mosca ha chiuso lo spazio aereo sopra il poligono di prova di Kapustin Yar dal 28 settembre al 3 ottobre; è stato emesso un NOTAM. Ciò potrebbe essere collegato a esercitazioni militari o al lancio di missili balistici da combattimento. Le restrizioni saranno in vigore quotidianamente dalle 09:00 alle 19:00 (ora di Mosca). Al momento non vi sono informazioni ufficiali riguardo allo scopo della chiusura dello spazio aereo.

In materia di negoziati l’inviato speciale del Presidente russo, Dmitriev, ha tenuto ieri “colloqui costruttivi a Washington” riguardo alla fine della guerra in Ucraina. Si è discusso anche di possibili accordi nel settore energetico tra Stati Uniti e Russia per il periodo post-bellico. Dmitriev aveva già incontrato Witkoff e Kushner a New York la scorsa settimana.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha sollevato Saveliev dall’incarico di Vice Primo Ministro della Federazione Russa in seguito alla sua elezione a deputato della Duma di Stato. Secondo fonti stampa russe l’attuale responsabile del Ministero dei Trasporti, Andrey Nikitin, sostituirà Savelyev nell’incarico. Tra i candidati presi in considerazione per la carica di Ministro dei Trasporti figurano il Primo Vice Ministro dei Trasporti Konstantin Pashkov e Anatoly Meshcheryakov, Direttore del Dipartimento Trasporti del Governo.

Lavrov, Sobyanin, Lvova-Belova e Poddubny hanno rinunciato ai loro seggi alla Duma per il partito Russia Unita; lo ha reso noto la Commissione Elettorale Centrale. Anche Kostyuk, Yakushev, Pasler, Khabirov, Fedorishchev, Minnikhanov, Shuvaev, Khinshtein, Vorobyov, Aksyonov e Trutnev hanno rinunciato ai propri seggi alla Duma per Russia Unita.

“Le recenti elezioni hanno confermato la legittimità di tutti gli organi di governo in Russia”, ha affermato Vladimir Putin. Il Presidente russo ha sottolineato l’enorme sforzo richiesto per lo svolgimento delle elezioni a tutti i livelli. Ha ringraziato la presidente della Commissione Elettorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, e tutto il personale delle commissioni elettorali per aver organizzato le elezioni secondo standard elevatissimi. Vladimir Putin ha inoltre dichiarato che “sono stati compiuti tentativi dall’estero per creare difficoltà durante le elezioni russe”. “Garantire la sicurezza è stato una priorità durante le recenti elezioni”, ha affermato la presidente della CEC, Ella Pamfilova.

Le autorità russe stanno preparando un documento per prorogare di un altro mese — fino alla fine di ottobre — il divieto di esportazione di gasolio da parte dei produttori; lo ha riferito alla TASS una fonte del settore. Putin ha prorogato fino al 1° aprile 2027 (secondo il decreto) l’autorizzazione per gli acquirenti stranieri ad acquistare gas russo in rubli, estendendo la possibilità oltre la sola Gazprombank.

Putin infine ha aumentato l’organico autorizzato delle Forze Armate russe; il relativo decreto è stato pubblicato. L’organico totale è ora fissato a 2.441.630 unità, di cui 1.550.500 militari in servizio. Putin ha nominato Andrey Fadyukhin Atamano dell’Armata cosacca centrale. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sollecitato una revisione della dottrina militare russa, commentando la proposta della Polonia di ospitare sul proprio territorio impianti per la produzione di missili Patriot.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 29 settembre. La giornata del 28 settembre è stata caratterizzata da un numero ridotto di UAV ucraini durante le ore diurne: tra le 08:00 e le 20:00 (ora di Mosca), le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto solo 14 droni ucraini ad ala fissa sopra le regioni di Belgorod, Brjansk, Voronež, Kursk e Orël, la Repubblica di Crimea e il Mar Nero.

Le forze armate russe hanno lanciato una nuova serie di attacchi a lungo raggio sul territorio ucraino durante la notte. Gli ucraini segnalano esplosioni a Kiev, Charkiv e Kirovograd. A Kiev, l’allarme aereo è stato accompagnato da diverse serie di esplosioni; i canali ucraini hanno riferito dell’impiego di armi balistiche e del continuo movimento di UAV d’attacco.

Proseguono gli attacchi intensi con droni nella regione di Brjansk. Complessivamente, 28 vagoni ferroviari sono deragliati a seguito di tali azioni.

Nel distretto di Sumy, le forze russe segnalano avanzamenti delle unità russe. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nei pressi di Kyyanytsya e Khotin’, nel distretto di Sumy. L’abitato di Ulanove, nel distretto di Šostka, è stato preso dai russi. I russi mantengono l’iniziativa a Tovstodubove. Nel distretto di Krasnopillya sono in corso combattimenti vicino a Stepok. Aviazione, artiglieria ed equipaggi di UAV hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Khotin’, Kyyanytsya, Mala Rybytsya, Velyka Rybytsya e Tovstodubove. La pressione russa viene mantenuta simultaneamente su tre settori distinti, impedendo alle forze ucraine di concentrare le riserve esclusivamente sugli accessi a Sumy.

Nella regione di Kursk, le forze ucraine hanno proseguito gli attacchi con UAV. Nel distretto di Glushkovo si registra un ferito.

Nella regione di Belgorod i droni FPV prendono di mira trasporti e infrastrutture nelle aree di confine, mentre UAV a lungo raggio tentano di penetrare più in profondità nella regione.

Sulla direttrice di Charkiv, i combattimenti più intensi proseguono nel settore nord-orientale della regione. Secondo le forze armate russe, le unità russe sono avanzate nei pressi di Alisivka e Vysoka Yaruha, nel distretto di Lyptsi. In direzione di Velykyj Burluk, truppe russe in avvicinamento a Kreidyanka e Kolodyazne. Nel settore di Vovčans’k, le forze russe hanno riferito che un gruppo corazzato ucraino, hanno tentato un controattacco. Sono stati effettuati attacchi nelle aree di Charkiv, Khatnje, Ivashchyne, Kostjantynivka, Buhaivka, Slobozhanske, Rublene, Shestakove, Varvarivka, Nesterne e Ternova. La pressione sta aumentando simultaneamente su diversi settori nel nord-est della regione.

Nella Donec’k, i combattimenti proseguono in direzione di Dobropillja ampio uso di UAV negli attacchi.

Nel Luhans’k, un civile è rimasto ucciso e altri tre sono rimasti feriti in attacchi condotti da UAV ucraini nelle ultime 24 ore.

La situazione volge a favore degli ucraini in direzione di Liman. Le forze armate ucraine stanno intensificando i contrattacchi e tentando di respingere le unità russe oltre il fiume Zherebets. L’obiettivo attuale per i russi non è avanzare verso Liman, bensì stabilizzare il fronte e mantenere le posizioni residue a ovest del fiume. Questo, per i russi, rimane uno dei settori più critici del fronte.

In direzione di Kupjans’k, proseguono i combattimenti all’interno dell’area urbana e nelle sue immediate vicinanze. Non si registrano variazioni significative e confermate della linea di contatto nelle ultime 24 ore.

Nel settore di Družkivka, le forze armate russe hanno lanciato una serie di contrattacchi nel tentativo di stabilizzare la linea del fronte a sud di Družkivka. Rapporti dal campo segnalano attacchi infruttuosi della fanteria ucraina attraverso Oleksijevo-Druzhkivka, nel tentativo di riconquistare posizioni all’interno dell’abitato stesso, nonché nei pressi di Kurtivka. Oleksijevo-Druzhkivka e Kurtivka rimangono zone di combattimento attivo.

Nel settore di Zaporižžja le forze russe mantengono la pressione sul settore settentrionale. Le informazioni provenienti dall’area indicano che le unità russe sono avanzate a ovest di Zorivka. Proseguono combattimenti per Stepnohirs’k e nel settore di Orichiv; a est di Orichiv, le unità russe esercitano pressione lungo la linea Malaya Tokmachka–Chervona Krynytsya. L’obiettivo rimane invariato: disperdere le riserve ucriane su più settori e impedire la costituzione di una difesa stabile attorno a Orichiv.

Graziella Giangiulio

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