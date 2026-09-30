ISRAELIRANWAR. Israele: coloni assaltano i villaggi in Cisgiordania. Croce Rossa: “Chiediamo la fine delle violenze”. Yemen – Arabia Saudita continuano gli scontri. Libano, Siria, Gaza sotto attacco IDF

Un funzionario statunitense ha riferito a Barak Ravid di Axios che il Presidente Trump è pronto a offrire all’Iran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di alcuni asset in cambio di misure concrete riguardanti il ​​suo programma nucleare. Il parlamento iraniano esaminerà di contro e con con urgenza un disegno di legge sul ritiro del Paese dal TNP. L’assemblea legislativa della Repubblica Islamica esaminerà con procedura d’urgenza una proposta di ritiro dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Lo ha annunciato il vicepresidente del parlamento, Ali Nikzad, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars. Secondo Nikzad, il disegno di legge sarà esaminato lo stesso giorno in cui verrà presentato in parlamento. I parlamentari intendono inoltre valutare le potenziali conseguenze internazionali di una tale mossa.

Il 29 mattina la valuta iraniana è crollata a un nuovo minimo storico. Il tasso di cambio si attestava a circa 2,5 milioni di rial iraniani per dollaro statunitense. Ciò rappresenta un calo di quasi il 9% rispetto ai valori registrati l’altra sera. In un solo mese, la valuta iraniana ha perso il 25% del suo valore rispetto al dollaro.

Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha dichiarato che: “L’Iran ha minacciato di attaccare i nostri interessi in tutto il mondo e prendiamo queste minacce molto seriamente”. “Ci saranno conseguenze se gli interessi americani verranno attaccati”. Secondo il Segretario di Stato USA: “Coloro che prendono le decisioni in Iran sono i religiosi estremisti che nutrono una visione catastrofica del futuro. Credono che sia loro dovere religioso innescare la scintilla della fine del mondo e della distruzione. Persone del genere non possono possedere armi nucleari”.

L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) afferma invece che le tecnologie israeliane rafforzano le capacità militari statunitensi e che l’alleanza tra Stati Uniti e Israele è fondamentale per la sicurezza americana. Lo Shin Bet, l’agenzia di sicurezza interna di Israele, intende intraprendere azioni legali contro il Canale 12 per aver reso nota la visita segreta del Primo Ministro Benjamin Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti; lo ha annunciato l’ufficio del premier. Nel viaggio Netanyahu avrebbe incontrato anche Khalifa Haftar, libico, sicuramente si è parlato della questione Yemeneta e del Sudan.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ritornando sulla questione negoziati ha detto: “Abbiamo discusso alcune idee con i mediatori del Qatar riguardo all’attuazione delle condizioni poste dall’Iran. La risposta definitiva della parte americana sarà trasmessa a Teheran tramite i mediatori qatarioti; spero che ciò avvenga entro domani. L’Iran ha proposto una soluzione, qualora gli Stati Uniti desiderino raggiungere un accordo. Partirò tra poche ore alla volta di Teheran. I qatarioti sanno come recapitarci la risposta definitiva americana una volta ricevuta.

Kazem Gharibabadi, Vice Ministro degli Esteri iraniano per gli Affari legali e internazionali: “Ripetere false affermazioni sulle isole iraniane, anche dal podio dell’Assemblea Generale, non cambia in alcun modo la realtà. Abu Musa, Grande Tunb e Piccola Tunb sono parti inseparabili del nostro territorio. Le autorità degli Emirati dovrebbero attenersi ai principi di buon vicinato e alla realtà storica e giuridica della regione, invece di ripetere tali rivendicazioni”.

Saudi Aramco sta rapidamente attuando un’iniziativa su larga scala per istituire un sistema di supporto d’emergenza destinato agli appaltatori, al fine di rispondere ai continui attacchi contro le sue infrastrutture critiche per il petrolio e il gas.Tre soldati sono rimasti feriti dopo essere stati attaccati da coloni.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 29 settembre. Problemi interni di sicurezza persistono in Israele. Doron Kadosh, corrispondente della radio dell’esercito israeliano: “È sorprendente che oltre 100 coloni terroristi prendano d’assalto un villaggio palestinese con l’obiettivo di impedire a una famiglia palestinese di tornare a casa propria, appicchino il fuoco all’abitazione, feriscano tre soldati e attacchino le forze di sicurezza, eppure il portavoce dell’esercito israeliano non osi ancora usare il termine “terrorismo ebraico””. Allora come lo definisce……di cosa si tratta? “Aggressione al personale di sicurezza, atti di vandalismo e danni alla proprietà.”

Un morto registrato a Gaza in via Salah al-Din, a est di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Ucciso dalle IDF il comandante della Brigata del nord della Striscia di Gaza delle Brigate Al-Qassam, Ezzedine Al-Bayk (Abu Hamza) “Ashmawi”, a seguito di un attacco aereo israeliano avvenuto all’alba contro un appartamento nel quartiere di Al-Nasr, nella zona occidentale di Gaza City. Un’insegnante è stata colpita e ferita dal fuoco dell’esercito israeliano a ovest di Khan Yunis, nel sud di Gaza. Secondo fonti palestinesi, il combattente delle Brigate Qassam Muhannad Abdul Bari Abu Foul è stato ucciso insieme al comandante delle Qassam Izz al-Din al-Bayk, di cui era assistente personale. Un bombardamento effettuato da un drone israeliano ha colpito un gruppo di palestinesi vicino alla clinica Al-Fakhoura, nel campo profughi di Jabalia (nord della Striscia di Gaza), uccidendo due palestinesi e ferendone altri sette, alcuni in modo grave.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa: “Chiediamo una protezione urgente per la popolazione in Cisgiordania e la fine dei ricorrenti atti di violenza”. I coloni continuano a devastare, incendiare sottrarre beni e incendiare le case dei palestinesi in Cisgiordania. Dei coloni hanno dato fuoco a diversi veicoli e a un’abitazione durante un attacco al villaggio di Al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. Sempre i coloni israeliani hanno aggredito e preso a calci un anziano palestinese mentre transita nella zona della Porta di Damasco, a Gerusalemme, all’alba di del 29settembre l’attacco è stato documentato durante una diretta su TikTok.



In Libano continua al distruzione delle case e edifici residenziali e il bombardamento sui civili. Le forze israeliane fanno esplodere le case di sfollati libanesi nella città di Al-Mansouri, nel Libano meridionale. L’esercito israeliano si prepara a condurre attacchi e operazioni di demolizione nel Libano meridionale. Diversi insediamenti di prima linea nel nord del Paese sono stati informati di ciò.

Secondo i media locali siriani vi sarebbe stata una rapida escalation israeliana nelle zone rurali di Quneitra e Daraa nell’arco di meno di 24 ore, inclusi arresti e incursioni.

Il quartier generale dell’esercito statunitense presso l’aeroporto di Baghdad è stato ufficialmente consegnato alle forze irachene. I leader della regione autonoma curda dell’Iraq hanno dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi renderebbe la loro regione vulnerabile agli attacchi dell’Iran.

Gli Stati Uniti si ritireranno dalle loro ultime basi in Iraq entro oggi. Nel Paese in cui 4.500 americani hanno perso la vita durante oltre due decenni di guerra, l’Iran e i suoi alleati celebrano questo ritiro come una vittoria, che conferisce loro piena libertà e consente di esercitare una significativa influenza.

Un attacco yemenita ha preso di mira l’area di Najran, in Arabia Saudita. I voli presso l’aeroporto internazionale di Abha sono stati sospesi in seguito all’attacco yemenita. Una fonte legata agli Houthi minaccia di colpire ponti in Arabia Saudita — inclusi quelli di Riad — dichiarando alla testata libanese Al-Akhbar che si tratterebbe di una “risposta giustificata” ai raid aerei sauditi contro ponti nello Yemen. Colpire i viadotti urbani di Riad segnerebbe un cambiamento di rotta: dagli attacchi a infrastrutture energetiche e militari si passerebbe a colpire le infrastrutture civili che garantiscono la mobilità all’interno della capitale.

Le autorità yemenite hanno annunciato una mobilitazione generale per combattere gli Houthi. Mentre quasi 16.000 persone sono state sfollate in Yemen nell’ultima settimana a causa del perdurare dell’instabilità lungo la costa occidentale e nel sud del Paese, secondo quanto riferito dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Aggressione saudita contro Al Hudaydah, nello Yemen. Aerei sauditi effettuano 4 raid aerei sul distretto di Sahar, nel governatorato yemenita di Saada. Aggressione saudita contro la provincia di Marib, nello Yeme L’emittente yemenita Al-Masirah ha riferito che aerei da guerra sauditi hanno effettuato due attacchi aerei contro una rete di comunicazione nell’area di al-Nakheel, nel distretto di al-Duraihimi (Hodeidah).

Gli Houthi hanno preso di mira raduni delle milizie saudite pero governo Aden a ovest di Ade. Attacco al governatorato di Hajjah. Missili yemeniti colpiscono una base militare delle forze filo-saudite a Khor Umaira, nel governatorato di Lahj. Il bilancio delle vittime e dei feriti a seguito dell’attacco missilistico contro una base delle forze filo-saudite a Khor Umaira è salito a 20 unità tra morti e feriti.

Nella mattinale 29 settembreuna nave è stata presa di mira nello Stretto di Hormuz. L’autorità marittima britannica conferma che un’imbarcazione è stata colpita da un proiettile e ha preso fuoco nello Stretto di Hormuz.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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