BOLIVIA. Nessun passaporto agli iraniani

Il 16 aprile le autorità boliviane hanno smentito le accuse del ministro della Sicurezza argentino Patricia Bullrich secondo cui sarebbero stati rilasciati passaporti ad agenti iraniani in seguito all’accordo di difesa tra La Paz e Teheran in base al quale Buenos Aires ha aumentato la sua prontezza militare nelle zone di confine dopo essersi schierata con Israele nella guerra. conflitto in corso in Medio Oriente.

Il governo del presidente Javier Milei ha abbassato il livello di allerta da “arancione” a “moderato” in altre parti del paese, ma ha sottolineato che le sue forze rimarranno attente al confine boliviano “perché c’è stato un memorandum firmato da Bolivia e Iran”, in base al quale Le forze d’élite iraniane sono di stanza nel paese sudamericano, ha detto Bullrich, riporta MercoPress.

Ha anche sottolineato che i controlli alle frontiere prenderebbero di mira i non spagnoli con passaporti boliviani dopo che molti di questi documenti sarebbero stati distribuiti come parte dell’accordo tra La Paz e Teheran.

In risposta, la Direzione della Migrazione della Bolivia ha negato queste accuse e ha annunciato che sarebbero stati richiesti chiarimenti a Bullrich attraverso i consueti canali diplomatici. “Neghiamo l’accusa che i passaporti boliviani vengano concessi a cittadini iraniani (…) La Direzione Generale della Migrazione chiederà chiarimenti sul caso, rispettando i canali regolari che esistono tra i due paesi”, ha affermato l’agenzia in un comunicato mentre insistendo sul fatto che “ha procedure rigorose e misure di alta sicurezza per la concessione e il controllo nell’emissione dei passaporti attuali, che vengono rilasciati solo ai cittadini boliviani che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge”. Tra il 2023 e il 2024 sono stati rilasciati circa 210.000 passaporti ai cittadini boliviani in possesso dei requisiti e nessuno ai cittadini di qualsiasi altra nazionalità, ha sottolineato anche la Direzione.

Bullrich ha anche sottolineato che le forze d’élite iraniane erano di stanza nel vicino paese sudamericano. “Quel patto ha consentito la presenza nel territorio di membri iraniani delle forze Quds, che sono forze combattenti e integrano le forze armate dell’Iran”, ha spiegato.

Inoltre, il portavoce presidenziale argentino Manuel Adorni ha affermato che “si stanno prendendo le misure necessarie” per avere un maggiore controllo alla frontiera” con la Bolivia, le cui buone relazioni con l’Iran si teme possano consentire l’insediamento di un trampolino di lancio del terrorismo internazionale sul suolo sudamericano. . Allo stesso tempo, Israele ha accusato la Bolivia di “arrendersi al terrorismo” dopo aver interrotto tutti i rapporti diplomatici.

Anche la comunità ebraica in Argentina, la più grande dell’America Latina e la quinta nel mondo, insisteva sul fatto che l’Iran aveva buoni rapporti anche con il Nicaragua e il Venezuela.

La Guardia rivoluzionaria iraniana ha confermato che l’attacco di sabato contro il territorio israeliano era una rappresaglia per il bombardamento da parte di Tel Aviv del suo consolato a Damasco il 1° aprile, che ha provocato l’uccisione di 7 membri della Guardia rivoluzionaria iraniana.

Maddalena Ingrao

