UKRAINERUSSIAWAR. La Russia alza la tensione ai confini con l’Ucraina e mette sotto pressione Kiev: distrutto il settore metallurgico. Kiev bombarda con UAV ad ala fissa le regioni russe

Il generale Alexus Grynkewich, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa, ha dichiarato che la NATO sta intensificando la condivisione di informazioni di intelligence in risposta all’aumento degli attacchi ibridi da parte della Russia. Il presidente Donald Trump a latere della sessione dei lavori alla Nazioni Unite ha dichiarato alla stampa: ”Spero che nel prossimo futuro — forse addirittura prima dell’arrivo dell’inverno — Russia e Ucraina raggiungano un accordo”.

Nel frattempo si apprende che gli Stati Uniti non hanno incluso i missili per i sistemi di difesa aerea Patriot nel pacchetto di aiuti militari destinato all’Ucraina, nonostante le richieste di Kiev per ulteriori forniture di tali armi, Reuters.

Il 26 settembre la Polonia ha evacuato d’urgenza due valichi di frontiera con l’Ucraina: Zosin e Dorohusk. Il Primo Ministro Tusk ha dichiarato che la decisione è legata agli attacchi dei droni russi. In materia di Patriot, la Polonia ha proposto di ospitare sul proprio territorio la produzione su licenza dei sistemi Patriot destinati all’Ucraina, RMF24. Il Ministero della Difesa polacco ha dichiarato che sarebbe sicuro collocare tali impianti produttivi all’interno del Paese, mentre un impianto analogo in Ucraina rischierebbe di essere distrutto durante la fase di costruzione.

Secondo il The New York Times, “L’Ucraina sta entrando nella fase più difficile della guerra: l’economia è al collasso e i cittadini sono a corto di denaro”. L’Ucraina e i suoi partner occidentali non sono finora riusciti a reperire i 27 miliardi di dollari necessari per coprire il deficit del bilancio militare, lo ha riferito il Primo Ministro del Paese, Serhiy Koretsky. Il Primo Ministro ha aggiunto che alcuni partner occidentali dell’Ucraina sono disposti a stanziare fondi solo per la spesa sociale. Da diversi anni l’Ucraina elabora bilanci caratterizzati da deficit record. Kiev riconosce che il Paese ha ormai esaurito le proprie risorse e che reperire fondi diventa ogni volta più difficile. Koretsky ha inoltre dichiarato che esiste il rischio di perdere l’accesso a Internet in Ucraina; pertanto, lo Stato si sta preparando allo scenario peggiore. Ricordiamo che nelle ultime settimane Mosca ha attaccato tra le altre, l’industria metallurgica ucraina, i data center, oltre a siti di produzione di droni.

Kiev ha ottenuto però una nuova fornitura di missili per il sistema Patriot, afferma Volodymyr Zelenskyy. La Francia ha fornito all’Ucraina missili aria-aria MICA e munizioni da 30 mm per i caccia Mirage 2000, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa francese. Sempre il presidente ucraino, Zlensky ha dichiarato che: “Gli Stati Uniti terranno un nuovo ciclo di colloqui con Russia e Ucraina sulla fine della guerra entro 10 giorni”. “Putin non mostra alcuna disponibilità a muoversi verso una conclusione diplomatica del conflitto”. “Egitto, India, Turchia e rappresentanti del Medio Oriente hanno proposto all’Ucraina delle opzioni per sbloccare il trasporto marittimo”.

Riguardo all’efficacia della difesa aerea ucraina contro i droni (UAV) russi a propulsione a getto: Zelensky ha confermato che i sistemi di difesa abbattono attualmente circa il 55% di tali bersagli, sebbene si tratti di una media nazionale. Secondo le fonti ucraine i sistemi di difesa ucraino non vanno oltre il 25%.

L’amministrazione presidenziale sudcoreana chiede una spiegazione ufficiale e delle scuse all’Ucraina, dopo che Zelensky ha dichiarato, durante il suo discorso all’Assemblea Generale dell’ONU, che l’Ucraina aveva consegnato alla Corea del Sud due prigionieri di guerra nordcoreani catturati mentre prestavano servizio nell’esercito russo durante il conflitto. L’amministrazione del presidente Lee Jae-myung ha affermato che la successiva smentita dell’Ucraina — secondo cui non esisteva alcun accordo di riservatezza — era errata e che l’incidente ha minato la fiducia tra i due governi.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, conferma che “presto potrebbero svolgersi colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, anche se non vi sono ancora dettagli specifici”.Nel frattempo si segnala che l’inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, è in Russia dal 28 al 30 settembre. Come dichiarato dal cardinale Matteo Zuppi all’agenzia TASS, il Pontefice segue personalmente la sua missione riguardante l’Ucraina. Nel corso del prossimo viaggio, l’inviato speciale spera di discutere di “come superare alcune difficoltà” che le parti in causa si trovano ad affrontare. Zuppi ha inoltre riferito all’agenzia che la visita in Russia del capo della diplomazia vaticana, Gallagher, funge da punto di riferimento per la comunità internazionale e “potrebbe facilitare l’avvio di un processo negoziale”.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa a partire dal 26 settembre ja sollevato tre ambasciatori dal loro incarico: Alexey Meshkov dall’incarico di ambasciatore della Russia in Francia, contestualmente, a Monaco ed è attualmente nominato senatore in rappresentanza della regione di Tver. Il diplomatico ricopriva la carica dal 2017; sollevato dall’incarico l’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey Kelin e infineil 28 settembre Vladimir Putin ha sollevato Sergey Kozlov dall’incarico di Ambasciatore della Russia in Arabia Saudita. Il portavoce del Cremlino, Peskov ha fatto sapere che “la Russia non avrà fretta di nominare ambasciatori nel Regno Unito e in Francia, dato l’attuale stato delle relazioni”.

Il 26 settembre Vladimir Putin durante il suo intervento al Forum Internazionale delle Culture Unite di San Pietroburgo ha dichiarato: “È stata Kiev stessa a dare il via agli attacchi contro le infrastrutture civili russe. Ora deve “sentirne la risposta””. “La Russia era pronta a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni, ma l’Ucraina ha tentato di colpire Mosca e ha attaccato i seggi elettorali”, ha dichiarato Putin. E ancora: “La Russia ha riparato i danni causati dagli attacchi di Kiev”. “Kiev non ha modo di contrastare i droni “Geran”. La risposta della Russia agli attacchi di Kiev è stata così dura che Kiev ha chiesto una tregua”. “Kiev deve percepire la risposta russa agli attacchi alle infrastrutture e capire che le provocazioni e l’escalation della situazione non le gioveranno”. “La Russia non si sta preparando a una guerra con l’Europa; non vi sono motivi né basi per farlo. Tutte le proposte per una soluzione pacifica sono “sul tavolo”, ma la Russia deve ancora valutare cosa sia nel suo interesse”. “La mia partecipazione al vertice APEC dipenderà dalla situazione interna alla Russia”, ha chiosato Putin

Sergey Lavrov sta tenendo un incontro con il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU. Secondo la TASS, si tratta del primo incontro di persona tra i ministri degli Esteri dei due Paesi negli ultimi quattro anni e mezzo. L’ultimo colloquio a questo livello risaliva al gennaio 2022, quando Annalena Baerbock ricopriva la carica di Ministro degli Esteri tedesco. Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, l’incontro è stato organizzato su iniziativa della parte tedesca. Tuttavia, prima dei colloqui, i rappresentanti tedeschi hanno richiesto di limitare l’accesso ai media e di non effettuare registrazioni audio delle dichiarazioni di apertura. L’Europa sta facendo di tutto per far fallire la prospettiva di colloqui di pace sull’Ucraina, ha dichiarato Sergey Lavrov. Intervenendo all’81ª sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU, il Ministro degli Esteri russo ha osservato che gli Stati Uniti, tra gli altri, hanno interesse a una soluzione, eppure i Paesi europei stanno ostacolando i negoziati. “Non è emerso nulla di nuovo dall’incontro con il Ministro degli Esteri tedesco”, ha dichiarato Sergey Lavrov. “La Russia resta pronta a tornare agli accordi di Anchorage”. Infine: “La Russia dispone di diversi canali di comunicazione riservati con i paesi dell’UE, ma Mosca non li rende pubblici”, ha chiosato Lavrov.

Arrivati i dati finali della tornata elettorale in Russia: distribuzione dei seggi alla Duma di Stato: Russia Unita — 349; KPRF — 37; LDPR — 23; Nuova Gente — 19; Russia Giusta — 17. L’affluenza alle urne per le elezioni della Duma di Stato è stata del 59,80%, con 67.448.094 votanti, ha riferito Pamfilova. Oltre 7 milioni di persone hanno partecipato al voto elettronico. I membri della Commissione elettorale centrale russa hanno firmato il protocollo che certifica i risultati delle elezioni per i deputati della Duma di Stato della nona legislatura. La prima seduta della nona Duma di Stato si terrà il 30 settembre alle ore 10:00. Il Presidente ha firmato il relativo decreto, come annunciato dal Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornato alle ore 15:30. Durante la notte, l’Ucraina ha proseguito gli attacchi contro le regioni russe utilizzando UAV ad ala fissa. In precedenza, tra le 08:00 e le 20:00 del 27 settembre, il Ministero della Difesa russo aveva riferito la distruzione di 43 UAV sopra le regioni di Kursk, Belgorod, Orël, Brjansk e Rostov, nonché sulla Crimea e sul Mar Nero. A seguito dei massicci raid dei giorni scorsi, le forze ucraine mantengono un ampio raggio d’azione per i suoi droni a lungo raggio, impiegando sempre più spesso modelli a propulsione a getto.

Le forze russe hanno continuato i massicci attacchi sul territorio ucraino per tutta la serata e la notte. Le forze ucraine hanno segnalato un attacco prolungato condotto da UAV d’attacco; l’ondata principale serale ha preso di mira Kiev e la regione di Kiev. A Kiev si sono registrati un prolungato allarme aereo, una serie di esplosioni e incendi. Fonti ucraine hanno inoltre segnalato il movimento di UAV attraverso le regioni di Odessa, Poltava e altre aree; al mattino sono stati riferiti attacchi nelle regioni di Odessa, Kirovograd e Charkiv. Colpite infrastrutture portuali e civili. La pressione sulle retrovie ucraine prosegue senza praticamente alcuna pausa tra le singole ondate di attacchi.

Nel distretto di Sumy, le forze armate russe parlano dell’avanzata di gruppi d’assalto russi in diverse aree simultaneamente. Nel distretto di Sumy si è registrata un’avanzata nei pressi di Mala Rybytsya e Khotin’. Nel distretto di Šostka viene segnalata un’avanzata vicino a Ulanove, mentre proseguono i combattimenti nei pressi di Tovstodubove. Nel distretto di Krasnopillia, le unità russe stanno avanzando vicino a Stepok. Aviazione, artiglieria e UAV hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Kyyanytsya, Khotin’, Vil’na Sloboda e Tur’ya. La pressione viene esercitata simultaneamente sui distretti di Sumy, Šostka e Krasnopillia.

Nella regione di Belgorod, nell’arco della giornata precedente sono stati registrati 117 attacchi con UAV e 10 bombardamenti di artiglieria. Un civile è rimasto ucciso e sette persone sono rimaste ferite. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 106 droni. Numerosi attacchi hanno colpito la zona di confine.

In direzione di Charkiv, il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver assunto il controllo di Khripunovskii. Secondo le forze armate russe, nel distretto di Liptsi, le unità russe sono avanzate nei pressi di Alisivka e Nova Kozacha. In direzione di Velykyj Burluk è stata segnalata un’avanzata attraverso le fasce alberate vicino a Kolodyazne.

Nel Luhansk attacchi con UAV ucraini hanno preso nuovamente di mira trasporti e infrastrutture civili.

Zona grigia in direzione Liman. Secondo le notizie dal fronte, le forze ucraine stanno tentando di respingere le unità russe oltre il fiume Zherebets e sono in corso scontri lungo il corso d’acqua. Gruppi ucraini rimangono attivi nell’area di Yampil’ e negli approcci a Liman. Al momento non si registra una avanzata russa in quest’area; è in corso una lotta per stabilizzare la linea e consolidare posizioni specifiche da entrambe le parti.

Proseguono i combattimenti in direzione di Kupjans’k, in particolare attorno all’area urbana di Kupjans’k. Le forze ucraine stanno tentando di sloggiare piccoli gruppi russi da posizioni specifiche e di interrompere le loro linee di rifornimento. I combattimenti sono entrati in una fase intensa, incentrata sul mantenimento e sull’espansione dei salienti già stabiliti; la semplice penetrazione di gruppi d’assalto nelle aree urbane non garantisce un controllo stabile senza un successivo consolidamento.

Nel settore di Družkivka, le unità russe continuano a esercitare pressione tra Kostjantynivka e Družkivka. L’area vicino ad Oleksijevo-Druzhkivka rimane critica, le forze russe tentano di ampliare la manovra di accerchiamento e di mettere sotto sforzo le difese ucriane.

Nel settore di Zaporižžja, l’iniziativa rimane ai russi. Proseguono i combattimenti per Stepnohirs’k e Orichiv.

Nel settore di Kherson, non si registrano variazioni significative lungo la linea di contatto.

Graziella Giangiulio

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