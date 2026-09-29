ISRAELIRANWAR. Trump respinge il piano di Teheran, la Marian iraniana deposita nuove mine nello stretto di Hormuz. Libano sotto attacco; Hezbollah, Qassem: non consegneremo le #armi

A partire dal 24 settembre sono in corso colloqui tra Stati Uniti e Iran su un piano provvisorio per aprire lo Stretto di Hormuz e revocare il blocco statunitense. Il Presidente Donald Trump, secondo funzionari statunitensi, ha respinto in toto la proposta dell’Iran e ha riferito ai suoi collaboratori di aspettarsi una ripresa dei bombardamenti sull’Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. La proposta iraniana prevedeva l’apertura dello Stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul programma nucleare in cambio della revoca, da parte degli Stati Uniti, del blocco sui porti iraniani e di un allentamento della pressione economica.

Il Presidente Trump, inoltre, interpellato sull’incidente avvenuto oggi alla RAF Fairford nel Regno Unito (da dove sono partiti gli attacchi contro l’Iran e ieri sono stati fermati cinque uomini con il sospetto di reati legati a esplosivi e terrorismo) ha detto: «È stato fantastico. La collaborazione con la Gran Bretagna ha portato a un lavoro eccezionale. Li tenevamo sotto indagine. Volevano arrecare gravi danni alla nostra base. Collaborare con i britannici è andata benissimo. Forse è stata Scotland Yard, non saprei, abbiamo lavorato con molti di loro: li tenevamo d’occhio da tempo e li abbiamo presi».

Il 26 settembre il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incaricato il governo di preparare un ricorso alla Corte Penale Internazionale (CPI) contro il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, secondo quanto riferito da i24News. La decisione fa seguito alla dichiarazione di Erdoğan riguardo alla sua intenzione di richiedere un mandato d’arresto per Netanyahu tramite l’Interpol. Secondo l’emittente, Israele potrebbe rivolgersi alla CPI direttamente o tramite un paese terzo. Va notato che né Israele né la Turchia riconoscono la giurisdizione della Corte. La CPI ha emesso un mandato d’arresto per Netanyahu il 21 novembre 2024, con l’accusa di presunti crimini di guerra nella Striscia di Gaza.

Il 28 settembre Israele ha revocato lo status diplomatico ai diplomatici olandesi presso l’Ufficio di rappresentanza dei Paesi Bassi a Ramallah, dopo che il governo olandese ha vietato le importazioni dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerati illegali secondo il diritto internazionale. Israele ha ordinato ai diplomatici di restituire i documenti diplomatici rilasciati da Israele entro sette giorni, intensificando le ritorsioni contro i paesi che adottano misure mirate agli insediamenti illegali. Il Ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ha dichiarato che le sanzioni derivano dall’obbligo dei Paesi Bassi di “non contribuire alla situazione illegale degli insediamenti illegali”.

Il 28 settembre in un discorso in diretta TV, il Segretario Generale di Hezbollah, lo sceicco Naim Qassem, ha dichiarato che respinge il disarmo di Hezbollah: “Il Libano senza una resistenza cesserà di esistere”. Domenica sera, Sharren Haskel membro della Knesset “israeliana” ed ex vice ministro degli Esteri – ha tenuto un evento elettorale nel villaggio druso di Ein Qiniyye, situato sulle Alture del Golan occupate da Israele, in vista delle imminenti elezioni legislative

Nel frattempo il Iraq sono scoppiate le proteste contro le sanzioni statuiti sul divorerò di far volare gli aerei iraniani. L’ex Primo Ministro iracheno, Adil Abdul-Mahdi: “Chiudere gli aeroporti iracheni al nostro vicino, alleato e amico è un grave errore una rinuncia alla sovranità nazionale e un sacrificio dei nostri interessi nazionali e del nostro futuro. È meglio riconsiderare la decisione piuttosto che insistere su un errore”.

Nulla di fatto dal Consiglio di Emergenza a Riad per i firmatari del patto di La Mecca sulla questione Yemenita. Il Ministero della Difesa saudita ha diffuso le foto della riunione d’emergenza dei capi di stato maggiore dell’Alleanza per la Difesa della Mecca. Le scuole di Riad nel frattempo passano alla didattica a distanza a causa degli attacchi degli Houthi. Preoccupazioni manifestate dal Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif: “Lo Stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb sono arterie dell’economia globale. Devono rimanere aperte, collegando le nazioni, non diventare punti nevralgici di scontro. Queste acque devono portare la promessa di prosperità, non i pericoli della guerra”. Il Primo Ministro del Pakistan Shehbaz Sharif sull’Arabia Saudita: “Condanniamo ancora una volta con la massima fermezza i recenti deplorevoli attacchi degli Houthi contro il Regno dell’Arabia Saudita”.

Il Qatar proroga di un ulteriore mese la dichiarazione di forza maggiore sulle spedizioni di gas naturale liquefatto verso l’Asia e l’Europa. Netanyahu si è recato segretamente negli Emirati Arabi Uniti domenica, secondo l’emittente israeliana N12. Ha viaggiato su un jet privato e ha trascorso una giornata ad Abu Dhabi.

In un’intervista a Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che la Guida Suprema Mojtaba Khamenei gode di ottima salute. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha smentito le notizie pubblicate da Axios e Al Jazeera riguardo a un nuovo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran, affermando che tali notizie mirano principalmente a influenzare i prezzi del petrolio e la stabilità del mercato. La fonte ha inoltre respinto l’affermazione di Al Jazeera secondo cui l’Iran starebbe inviando specialisti tecnici a New York per partecipare ai negoziati, liquidando le notizie come false. “Teheran concorda sulla necessità di tornare agli accordi raggiunti a Islamabad e di rispettare gli impegni assunti”. “Non permetteremo che lo Stretto di Hormuz venga utilizzato per il trasporto di armi americane”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 28 settembre.Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, 115 navi sono state dirottate da quando è ripreso il blocco delle imbarcazioni dirette verso i porti iraniani o in partenza da essi. L’Iran continua ad attaccare navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Le forze armate statunitensi stanno utilizzando laser ad alta potenza nello Stretto di Hormuz per abbattere droni e missili da crociera iraniani. La portaerei “Theodore Roosevelt” è salpata ieri dalla base di San Diego diretta in Medio Oriente per una missione di dispiegamento; è probabile che sostituisca la portaerei “George Washington”.

Il comandante delle forze di terra dell’IDF, il generale Nadav Lotan, ha prorogato il divieto di utilizzo di piccoli droni da ricognizione e attacco, una misura introdotta in seguito a un tragico incidente avvenuto la scorsa settimana nella Striscia di Gaza. Lotan ha esaminato l’accaduto: “l’incidente risale a giovedì, quando un drone FPV è decollato da una base militare nel nord della Striscia di Gaza per poi schiantarsi ed esplodere mentre gli operatori tentavano di recuperarlo. Nell’esplosione hanno perso la vita due sergenti. Dopo l’incidente, tutti i droni di questo tipo erano stati temporaneamente messi a terra per 48 ore; tale periodo è stato ora prorogato fino al 4 ottobre “a titolo precauzionale”.

Il 28 settembre i residenti segnalano esplosioni a Irbid, nella Giordania nord-occidentale. La causa non è ancora chiara; potrebbe trattarsi di attività di intercettazione, dell’arrivo di missili balistici iraniani o di boati sonici causati da caccia statunitensi o israeliani.

Canale 12 di Israele ha fatto sapere che: “Le stime indicano che Hamas dispone ancora di 30.000 combattenti. Inoltre, continua a produrre razzi e a mantenere i tunnel all’interno della Striscia di Gaza”. Le forze d israeliane aprono il fuoco nell’area di Al-Salatin, a ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute di Gaza: “Il numero totale di persone giunte negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore: 4 morti; 19 feriti”.

Le forze dell’esercito israeliano hanno condotto una serie di operazioni in diverse aree della Cisgiordania il 26 mattina presto, tra cui incursioni in zone residenziali, perquisizioni di abitazioni palestinesi e l’arresto di una ragazza palestinese. Le forze israeliane sono entrate in case palestinesi e hanno effettuato perquisizioni in alcune zone del governatorato di Jenin, inclusi i villaggi di Arabuna, Deir Abu Da’if e Misilya. Operazioni analoghe sono state segnalate anche in altre aree della Cisgiordania, tra cui l’insediamento di Zita a nord di Tulkarm, Beit Liqya a sud-ovest di Ramallah, il campo di Al-Amari ad Al-Bireh e il campo di Qalandia a nord di Gerusalemme. Nell’area a nord di Hebron, le forze israeliane hanno arrestato “Hala Ismail Adi”. Secondo alcune notizie, l’arresto sarebbe collegato a un attacco notturno compiuto da coloni israeliani contro la cittadina di Beit Ummar. Contemporaneamente, l’esercito israeliano ha emesso ordini per il sequestro di alcuni terreni appartenenti al villaggio di Al-Funduq, a est di Qalqilya. Le autorità israeliane hanno motivato l’azione affermando che tali terreni ricadono all’interno di aree di interesse archeologico. Nella giornata del 28 israeliani rubano olive dai terreni della località di Sinjil, a nord di Ramallah.

Il 28 settembre pesante bombardamento israeliano nel sud del Libano. I villaggi libanesi sono avvolti da una densa coltre di fumo dopo che i bombardamenti israeliani hanno ridotto le abitazioni in macerie. Secondo quanto riferito, oltre 100 proiettili israeliani hanno colpito i villaggi del sud del Libano nel giro di soli 30 minuti.Le unità del reggimento del genio dell’esercito libanese ha smantellato una telecamera di sorveglianza israeliana, dotata di sistema di alimentazione solare, che era stata installata dalle forze di occupazione israeliane in giornata alla periferia di Wadi Zibqine, nel Libano meridionale.

In Siria secondo quanto riferito, alcune fazioni all’interno delle Forze Democratiche Siriane (SDF) stanno scavando tunnel nell’area della città di Ayn al-Arab e nei distretti limitrofi.

Il 28 settembre le forze armate iraniane hanno effettuato diversi attacchi con droni e missili, attacchi contro le postazioni del Partito Democratico del Kurdistan (HDK), di orientamento separatista, nell’area di Koya (nella Regione del Kurdistan iracheno). In seguito all’attacco iniziale condotto con droni, a Koya sono state udite diverse esplosioni; sono inoltre giunte notizie del lancio di tre missili. Temporanea sospensione delle operazioni presso l’aeroporto di Erbil.

Il Gran Mufti dell’Arabia Saudita ha esortato le truppe saudite e della coalizione a essere pronte a “sacrificare la propria vita” nell’attacco allo Yemen, mentre la Francia annuncia l’invio di personale militare ed equipaggiamento di difesa in Arabia Saudita, nel momento in cui Riad affronta la crescente pressione delle forze armate yemenite. Il presidente del Consiglio presidenziale dello Yemen invita gli yemeniti a mobilitarsi e ad arruolarsi nelle forze armate. A partire dal 26 di settembre segnalazioni di esplosioni a Riyadh. In risposta il 28 settembre l’agenzia di stampa Tasnim riferisce che l’Arabia Saudita ha condotto una serie di attacchi contro obiettivi Houthi nella provincia di Saada, nello Yemen settentrionale, colpendo aree a est della città e villaggi nella zona di confine con l’Arabia Saudita.

In Yemen fonti militari legate agli Houthi hanno riferito che un tentativo delle forze governative yemenite di attaccare il Monte Numan è fallito e che l’assalto è stato respinto. Sono state segnalate perdite – tra morti e feriti – tra le fila delle forze governative, oltre alla distruzione di tre droni e diversi veicoli. Il 28 settembre gli Houthi hanno diffuso le immagini dei resti di un drone Karayel di fabbricazione turca — impiegato dall’Arabia Saudita — abbattuto sopra la provincia di Hajjah. On line nel frattempo rileggono i lamenti dei mercenari sauditi dopo che le forze armate yemenite hanno preso diverse aree sui fronti di Lahij e Taiz, in un clima di diffuso malcontento verso il regime saudita e la sua incapacità di impedire tale avanzata. La città di Al-Jawzah, nella parte centro-settentrionale della provincia di Lahij, è stata presa da Ansar Allah e l’avanzata prosegue. Si registra una avanzata sul fronte di Aghbara, nel distretto di Al-Mudhariba della provincia di Lahij. Dopo aver respinto i mercenari sauditi le forze armate yemenite assumono il controllo di Jabal al-Bazla e Al-Aghabra nella provincia di Lahi. Il movimento Ansar Allah sta compiendo progressi significativi verso le montagne di Jurdad, nel tentativo di assumere il controllo dell’area. Il 28 settembre le forze armate yemenite hanno lanciato missili balistici contro i mercenari sostenuti dall’Arabia Saudita.

Il 25 settembre segnalata un’esplosione nello Stretto di Hormuz a seguito di attacchi contro imbarcazioni che violavano le normative imposte dall’Iran. Il 27 settembre l’Iran ha annunciato il sequestro di un veicolo sottomarino autonomo statunitense nello Stretto di Hormuz. Nella notte del 27 settembre la Marina dell’IRGC ha iniziato a intensificare notevolmente le azioni contro le imbarcazioni che violano le regole iraniane nello Stretto di Hormuz. Missili da crociera antinave e droni sono stati lanciati contro diverse imbarcazioni. Contemporaneamente, motovedette d’attacco rapido della Marina dell’IRGC stanno ingaggiando petroliere ostili con razzi guidati, mitragliatrici Dushka e armi leggere. Secondo alcune fonti sono state colpite 11 imbarcazioni l’azione è stata condotta nell’ambito del nuovo piano operativo dell’Iran per lo Stretto di Hormuz.

All’alba del 27 settembre nello Stretto di Hormuz è stata effettuata un’operazione di posa di mine su larga scala utilizzando un nuovo metodo. Sempre il 27 settembre secondo UUV (veicolo sottomarino senza equipaggio) modello Remus 600, americano catturato nello Stretto di Hormuz dall’IRGC

Il 28 settembre si apprende da NBC che otto Marines statunitensi sono rimasti feriti quando un missile antinave iraniano ha colpito l’imbarcazione su cui si trovavano nello Stretto di Hormuz, il 14 settembre. Nessuno ha riportato ferite gravi e tutti sono successivamente rientrati in servizio.

Il comandante dell’esercito iraniano Amir Hatami: “La guerra offensiva è in una fase critica e cruciale. La guerra non è ancora finita. Abbiamo vinto, ma dobbiamo consolidare questa vittoria. Il nemico, avendo subito pesanti perdite, deve prepararsi a ulteriori attacchi da parte dei soldati iraniani”. Il vice comandante dell’esercito iraniano per il coordinamento, il contrammiraglio Habibollah Sayyari, ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane sotto il “pieno controllo” dell’Iran, respingendo le “esagerazioni e le affermazioni del nemico”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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