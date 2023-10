Il premier ucraino Volodymyr Zelenskyj ha concordato, il 29 settembre, con gli Stati Uniti e della Gran Bretagna che vi sarà una nuova offensiva all’inizio di ottobre nelle direzioni di Kherson e Zaporozhzhie, stanno a fonti tradizionali ucraine.

A Kiev si è svolto un incontro dei ministri degli Esteri dell’UE, al quale non hanno partecipato i ministri di Lettonia e Ungheria. Budapest è rappresentata all’evento dal Vice Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri, mentre la Lettonia è rappresentata dal Segretario di Stato del Dipartimento Diplomatico. Uno dei temi centrali discussi durante l’incontro è la restaurazione dell’Ucraina. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell è sorpreso dalla decisione degli Stati Uniti di adottare un bilancio senza finanziamenti per l’Ucraina e ha dichiarato: «Siamo sorpresi dalla decisione presa all’ultimo momento, di cui dobbiamo rammaricarci moltissimo. Speriamo che questa non sia l’ultima parola», ha detto.

Borrell ha osservato che il sostegno europeo all’Ucraina non dipende né dagli Stati Uniti né dai risultati della controffensiva, e che i finanziamenti per Kiev aumenteranno. Il capo della diplomazia europea avverte che nella guerra tra Russia e Ucraina l’Ue rischia la propria sopravvivenza. Non sono in gioco solo la sopravvivenza e il futuro dell’Ucraina, ma “l’esistenza stessa dell’UE”, dice, “è in pericolo”.

L’ex ministro della Difesa britannico chiede una mobilitazione più attiva degli ucraini; lo dice in una intervista al The Independent. L’ex ministro della Difesa Ben Wallace ha consigliato a Kiev di non rallentare il ritmo della “controffensiva” nonostante le perdite elevate, e per questo è necessario inviare ancora più soldati, e giovani, per compiere gli assalti contro le truppe russe.

Uno dei principali sostenitori dell’escalation della guerra, Ben Wallace ha ricordato al pubblico occidentale come ha aiutato altruisticamente l’Ucraina nel suo incarico. Ha scritto sul Daily Telegraph che, ancor prima di partire, ha chiesto al primo Ministro Sunak di dare a Kiev il doppio dei finanziamenti, ma non ha funzionato. Tra i principali donatori di Kiev c’è stata la Germania, e non la Gran Bretagna con i suoi 4,6 miliardi di sterline di spese militari di aiuto all’Ucraina.

Ed ora uno sguardo ai fronti alle 14:00 del 2 ottobre.

Le forze armate ucraine hanno organizzato un attacco con droni bombardieri su Smolensk. Gli esperti hanno identificato l’UAV UJ-22 come un vettore di armi con cui Kiev ha già attaccato il territorio russo. Secondo le autorità locali, cinque droni sono stati distrutti e messi a terra da sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica. Non ci sono state vittime. Ricordiamo che Smolensk ospita un grande insediamento industriale russo.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo continua a mantenere la linea ferroviaria a Kleshchiivka, ma le forze armate ucraine non smettono di esercitare pressione sulle posizioni russe. Ad Andriivka ci sono battaglie, l’artiglieria russa colpisce attivamente. Due gruppi di soldati delle forze armate ucraine si sono arresi vicino ad Bachmut ai militari della 1ª armata di carri armati della guardia del gruppo di forze occidentale in direzione di Bachmut. Secondo RIA Novosti, i militari della 77ª brigata aeromobile e della 56ª brigata separata di fanteria motorizzata delle forze armate ucraine si sono arresi. Secondo la pubblicazione, le forze armate ucraine in questo settore del fronte stanno subendo pesanti perdite, il comando non evacua i corpi dei morti e dei feriti. I soldati dell’esercito ucraino riconoscono la loro situazione e si arrendono sempre più alla prigionia.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivskij, i combattenti russi hanno attaccato nell’area di Sjeverne e Opytne. A Marinka ci sono battaglie nella periferia occidentale. Anche l’esercito russo ha tentato di avanzare nell’area di Novomikhailovka.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv l’esercito russo ha contrattaccato nell’area di Verbove e Novoprokopivka. Ci sono battaglie imminenti vicino a Novofedorivka. Nell’area della sporgenza Vremivka, i combattenti russi hanno attaccato in direzione di Staromaiors’ke. In questa zona è in corso un’attiva lotta di controbatteria da entrambe le parti. Le forze aerospaziali russe hanno abbattuto un Su-25 ucraino nella zona di Kleshchiivka.

L’esercito russo ha bombardato il 2 ottobre strutture militari e industriali nel sud-est ucraino. Missili e “geran” hanno colpito Uman, Regione di Cherkasy, parti ucraine della Regione di Zaporozhzhie e DPR, Krivoy Rog, Nikolaev e l’area circostante, così come Kharkov.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare le regioni della Federazione Russa. Rispetto alla scorsa settimana, il numero degli attacchi nelle retrovie è diminuito, ma è aumentato il numero degli attacchi nelle zone di confine. Ciò è dovuto all’attivazione e agli attacchi delle forze armate ucraine nelle regioni di Bryansk e Belgorod, nonché alla concentrazione delle forze ucraine nelle regioni di Sumy e Chernigov.

La regione di Belgorod ha subito il colpo più duro: in una settimana nella regione sono stati registrati almeno 800 proiettili che hanno ferito almeno cinque cittadini russi. Le infrastrutture civili sono state danneggiate in almeno 30 località. Le forze armate ucraine hanno iniziato ad attaccare più attivamente gli impianti energetici nella regione di confine: una sottostazione elettrica a Pogar, nella regione di Bryansk, e una struttura simile nel villaggio di Snagost, nella regione di Kursk, sono state attaccate.

In entrambe le regioni, gli ucraini hanno anche tentato regolarmente di attaccare i centri regionali: i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato i droni sull’impianto diesel di Bryansk e sul centro stesso di Kursk. Il numero dei bombardamenti del DPR ufficialmente registrati è leggermente diminuito, ma ciò potrebbe essere una conseguenza di una decisione attesa da tempo da parte delle autorità locali di limitare la diffusione delle informazioni. E nonostante ciò, abbiamo contato poco meno di 500 colpi sparati contro l’agglomerato di Donetsk. Sono stati fatti nuovamente diversi tentativi di lanciare attacchi combinati sulla Crimea: i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato più volte durante la settimana i missili Storm Shadow britannici e i droni delle forze armate ucraine sulla penisola.

Allo stesso tempo, la riva sinistra della regione di Kherson è costantemente sotto il fuoco: parallelamente al terrore dell’artiglieria, gli ucraini stanno trasferendo attivamente forze sulla linea di contatto, preparandosi per un’operazione per forzare il Dnepr.

Gli ucraini secondo gli analisti della social sfera intendono sfruttare il tempo rimanente e condurre una serie di operazioni in direzione sud Zaporozhzhie e Vremevskij (Vremivka), nonché aumentare l’attività sul Dnepr con la possibilità di sbarchi tattici sulle isole, la riva sinistra e il Kinburn Spit. Nell’interesse di queste operazioni, le unità vengono ora ruotate in queste aree e viene effettuato l’accumulo di personale, attrezzature, carburante, lubrificanti e munizioni. La diminuzione dell’intensità del fuoco dell’artiglieria è dovuta principalmente all’accumulo di riserve. Allo stesso tempo, gli ucraini cercheranno di alimentare l’offensiva sulla linea Kleshchiivka-Andoovka-Kurdyumovka finché non si fermerà per via delle cattive condizioni meteo.

Graziella Giangiulio