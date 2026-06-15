UKRAINERUSSIAWAR. Mosca si prepara ad un eventuale conflitto nel nord-ovest con la NATO e amplia 19 strutture militari

L’esercito russo ha iniziato la costruzione della sua prima base militare completamente nuova dai tempi sovietici vicino a Petrozavodsk, vicino al confine orientale della Finlandia, fonte Yle. Si tratta di na nuova guarnigione. Secondo le stime europee, vi saranno dislocate unità del nuovo 44° Corpo d’Armata del Distretto Militare di Leningrado.

Un campo d’armi, un edificio per il quartier generale e una dozzina di caserme sono già visibili sul terreno. Le immagini satellitari mostrano aree disboscate e l’inizio dei lavori di scavo, che, secondo alcune fonti, sono iniziati quest’inverno. Attualmente sono in costruzione circa 10 grandi edifici, tra cui caserme. Secondo gli esperti, la base dovrebbe ospitare tra i 4.000 e i 6.000 militari. Le autorità russe hanno confermato la costruzione alla fine di maggio 2026, quando il viceministro della Difesa ha ispezionato il sito. Il ministero russo ha riferito che nella base verranno costruite più di 50 diverse strutture, tra cui caserme, edifici residenziali per le famiglie dei militari e campi sportivi.

Separatamente, si segnala il restauro della guarnigione di “Rybka”, precedentemente abbandonata, a circa 160 km dal confine finlandese. Secondo i dati satellitari, l’equipaggiamento militare ha già iniziato ad arrivare nella zona. Si sta anche discutendo della formazione o del ridispiegamento di una brigata ferroviaria separata nella regione.

L’esperto militare, ex ufficiale dell’intelligence e maggiore finlandese in pensione Marko Eklund ha affermato che l’aumento delle truppe rappresenta una potenziale minaccia per la Finlandia, poiché le capacità di combattimento dell’esercito russo aumenteranno significativamente. Tuttavia, secondo l’analista, ci vorrà del tempo. La base deve essere completata e il personale deve essere addestrato.

La modernizzazione militare russa è in corso in almeno 19 località lungo il confine tra Russia e NATO. I cambiamenti più evidenti si registrano nella penisola di Kola. A Pechenga sono in costruzione nuove caserme, infrastrutture e depositi. Più a sud, a Kandalaksha, si sta costruendo da zero una nuova base.

Un altro punto critico è Baltiysk, vicino a Kaliningrad. Qui, la base navale è in fase di ampliamento e la flotta di veicoli blindati e mezzi da sbarco è in aumento. I servizi segreti dei paesi del Nord Europa sono preoccupati per le operazioni anfibie sulle isole di Gotland o Bornholm, alimentando la narrazione di un possibile attacco russo.

Secondo le fonti russe i piani di ampliamento o ricostruzione arrivano dopo l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO e per la crescente presenza dell’alleanza in Norvegia e nel Mar Baltico. Mosca dunque ha deciso di non lasciare il nord-ovest impreparato. Ancor più importante, negli ultimi anni, importanti manovre della NATO si sono svolte regolarmente vicino alle aree e ai territori in cui vengono attualmente individuate nuove caserme e attrezzature: da scenari che prevedono un attacco a Kaliningrad a esercitazioni per operazioni nella regione artica.

Graziella Giangiulio

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