UKRAINERUSSIAWAR. Guerra dei droni: operativo il sistema di difesa russo Zubr negli impianti energetici. In Ucraina alleanza Skyfall – Airbus

Dopo la legge firmata dal presidente della federazione russa Vladimir Putin, che liberava le aziende civili dall’impegno militare per la difesa dei siti, si apprende dalla social sfera russa che il sistema antiaereo russo Zubr è entrato in servizio attivo per proteggere le strutture amministrative e gli impianti di carburante ed energia del paese.

Si tratta di un sistema di difesa aerea a corto raggio progettato per contrastare i droni. Un rapporto della TASS afferma che lo Zubr ha distrutto già decine di droni ucraini. Il sistema Zubr è stato sviluppato dalla holding High Precision Systems (Rostec).

Strutturalmente, lo Shilka Zubr è una piattaforma mobile composta da:

▪️Quattro moduli di combattimento con una mitragliatrice PKT

▪️Un centro di controllo e un radar (in grado di rilevare bersagli a una distanza fino a 1,5 km)

▪️Funzionamento automatizzato: il sistema può acquisire automaticamente i bersagli da tracciare e il compito dell’operatore si limita a decidere se ingaggiare il combattimento.

Secondo Bekkhan Ozdoyev, Direttore Industriale del Cluster Armamenti di Rostec intervistato dalla TASS: “La sua efficacia è molto elevata: nessun drone che entra nel raggio d’azione dello Zubr ha praticamente alcuna possibilità di sfuggire. Questo è stato confermato in combattimento.”

Il compito più importante ora è quello di distribuire i sistemi in massa alle truppe e guadagnare tempo per sviluppare un approccio globale alla costruzione di un sistema di difesa aerea a più

In Ucraina i media hanno invece diffuso la notizia che SkyFall e Airbus creano un’alleanza strategica per la difesa. Le parti hanno firmato un Memorandum d’Intesa durante l’ILA Berlin Air Show, la più grande fiera aerospaziale europea. L’alleanza strategica è stata siglata alla presenza del Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Una delle aree chiave di cooperazione sarà l’integrazione degli intercettori P1-SUN (che hanno già distrutto circa 10.000 droni russi di vario tipo) con il sistema di comando e controllo Air C2 di Airbus.

Graziella Giangiulio

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