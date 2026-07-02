Il 27 giugno in Ucraina sono arrivati aerei della National Airlines provenienti dall’Aeroporto Internazionale di Taiwan Taoyuan a Rzeszów. Da appaltatore del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, micromotori per UAV, controllori di volo, microchip e chip per schede di controllo, acquistati tramite contratti diretti con fondi pubblici e volontari, per l’industria della difesa ucraina. Il drone intercettore Talion è entrato in servizio con le Forze Armate ucraine.

Un altro segno secondo la social sfera ucraina che oramai Trump ha fato la sua scelta e come detto da Donald Trump, al vertice del G7, è possibile che voglia rivedere l'”Accordo di Anchorage” sull’Ucraina. In Alaska Washington aveva accettato la richiesta di Mosca che il Donbass rimanesse sotto il controllo russo in qualsiasi accordo di pace.

In merito a Trump e Anchorage: “Se lo spirito di Anchorage è mai esistito, ora è indubbiamente morto”, afferma Andrij Sybiha ministro per gli Affari esteri ucraino. “Ai russi piace parlare dello ‘spirito di Anchorage’. Come per ogni spirito, nessuno sa veramente cosa sia. Ma i russi ci credono, e credono che anche tutti gli altri dovrebbero crederci” […] “Per la Russia, la lezione di Anchorage è che qualsiasi piano di pace elaborato senza l’Ucraina è destinato a diventare uno spirito e a scomparire”, ha osservato il Ministro degli Esteri ucraino. “Mosca dovrebbe smettere di credere negli spiriti e invece rispondere a una serie proposte dell’Ucraina per sedersi al tavolo delle trattative e porre fine alla guerra”, ha aggiunto.

Un altro sistema di difesa aerea IRIS-T è stato trasferito dalla Germania all’Ucraina. Da parte della NATO aumenta il “panico da attacco russo”. “La Russia sposta sistematicamente le sue linee rosse, mettendo alla prova la reazione della NATO”, ha detto il capo dell’intelligence polacca. “Il costo di tali provocazioni per Mosca è basso e l’Alleanza reagisce principalmente a livello politico, il che incoraggia un’ulteriore escalation”, ha osservato Pavel Shota

A frenare la propensione NATO per Kiev, la Slovacchia che si oppone agli aiuti multimiliardari della NATO all’Ucraina al vertice di Ankara del 7-8 luglio perché teme la “Terza Guerra Mondiale” e quindi li bloccherà.

La Turchia inoltre sarebbe pronta a convocare delegazioni da Russia e Ucraina per un nuovo ciclo di colloqui, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco. “Ankara auspica una rapida conclusione del conflitto ucraino attraverso il dialogo”, ha aggiunto Hakan Fidan.

La Procura Generale polacca ha presentato un ricorso chiedendo la restituzione dell’edificio che ospitava il Consolato Generale russo a Danzica, ha dichiarato a Fakt Wojciech Murawski, avvocato della Procura. Ha precisato che il ricorso è stato presentato il 12 giugno al Tribunale distrettuale di Danzica. In risposta al ricorso della Procura polacca, la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha affermato che tutte le questioni accumulate dovrebbero essere risolte tramite consultazioni.

In Ucraina ci sono circa 6.000 distributori di benzina, ma ci sono città dove non ne esiste nemmeno uno a causa dei bombardamenti, afferma l’esperto di carburanti ucraino Dmitry Loushkin “C’è la città di Trostyanets, dove non esiste un solo distributore di benzina, e ci sono le città di Charkiv e Zaporižžja, dove i distributori di benzina rischiano di essere distrutti ogni giorno”, afferma l’esperto. Loushkin ha anche osservato che i proprietari dei distributori di benzina non hanno contatti con le autorità: non hanno modo di acquistare carburante. e installare reti anti-drone, e il governo potrebbe semplificare il rilascio delle licenze per le stazioni di servizio mobili.

Più di 150 stazioni di servizio sono state distrutte in Ucraina negli ultimi due mesi, afferma l’ex ministro delle Infrastrutture Andriy Pyvovarsky. Secondo lui, anche i depositi di petrolio ucraini e altre infrastrutture per il carburante vengono attaccati quasi settimanalmente. Pyvovarsky osserva che presumibilmente non ci sono problemi di carburante nel paese “grazie a un mercato del carburante diversificato”. Tuttavia, questo porta a prezzi più alti.

Kiev avrà bisogno di quasi 146 miliardi di dollari di finanziamenti esterni nel periodo 2026-2029. Questa stima è contenuta nella Dichiarazione di Bilancio per il periodo 2027-2029, ha annunciato il Ministro delle Finanze Marchenko a seguito degli incontri con i ministri delle finanze britannico e lituano in un forum a Danzica. Secondo Marchenko, nonostante l’ampio sostegno internazionale, le esigenze dell’Ucraina “rimangono significative”. Secondo fonti locali, a Kiev sono iniziati i blackout di emergenza.

“La Russia pianifica di lanciare un’offensiva nella regione di Chernihiv” a dirlo il Comandante delle forze ucraine Oleksandr Syrs’kyj che ha riferito che “l’Ucraina si sta preparando”. Secondo il comandante in capo, Putin avrebbe ordinato all’esercito russo di analizzare diverse opzioni per condurre un’operazione offensiva, anche dalla Bielorussia.

Nel fine settimana 171 residenti della regione di Kursk sono stati rimpatriati dal territorio ucraino, mentre la sorte di altri 320 rimane sconosciuta, secondo quanto dichiarato dal capo regionale Alexander Khinshtein. Personale militare russo ha distrutto due caccia MiG-29 ucraini presso l’aeroporto di Voznesensk nella regione di Nikolaev, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Durante le operazioni di ricognizione e attacco presso l’aeroporto, sono stati scoperti i preparativi per il decollo di due MiG-29.

Dmitry Medvedev ha presentato i cinque principali leader della lista del partito Russia Unita per le elezioni parlamentari del 2026. Tra i presenti figuravano: Sergey Lavrov, Sergey Sobyanin, Maria Lvova-Belova, nonché gli Eroi della Russia: il corrispondente di guerra Yevgeny Poddubny e Vladislav Golovin, il “leggendario marine” Struna.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 30 giugno. Attualmente, le forze armate russe hanno intensificato la loro attività in altre due aree: nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Il comando delle forze armate russe sta utilizzando una tattica operativo-tattica/operativa che a detta dei militari è “estremamente efficace”, che può essere approssimativamente descritta come “arrotolare il tappeto”. Unità e sottounità delle forze armate russe lanciano un attacco in una direzione e sfondano le difese ucraine. Le forze ucraine reagiscono immediatamente schierando le riserve. Poiché le forze armate ucraine hanno da tempo problemi con queste riserve, stanno di fatto utilizzando unità ritirate da un settore più tranquillo del fronte. Nel frattempo, il comando russo attacca da una direzione diversa, cercando anche di stanare le riserve che vengono ridispiegate da un’area all’altra.

Secondo gli analisti russi: “Stiamo assistendo allo”srotolamento del tappeto” a livello operativo-strategico. Le forze armate russe mantengono saldamente l’iniziativa strategica, mentre il comando ucraino ha già esaurito tutte le sue riserve strategiche. Pertanto, il “tappeto” sta rotolando contemporaneamente su diversi fronti operativi e strategici. E le forze ucraine sono impotenti a fermarlo. Di conseguenza, giungono quotidianamente notizie di nuovi insediamenti liberati non solo nel Donbass, ma anche nelle regioni di Zaporižžja, Dnipropetrovs’k, Charkiv e Sumy.

Nell’oblast di Dnipropetrovs’k, si sta profilando un nuovo disastro operativo per le forze armate ucraine. Il gruppo “Est” era riuscito a raggiungere le prime case nell’insediamento urbano di Pokrovs’ke da sud-est.

Attacchi su larga scala con droni russi Geran-2 su Kremenchuk, nell’oblast’ di Poltava. Almeno 17 droni hanno attaccato la città finora, probabilmente prendendo di mira la raffineria di petrolio. Un drone russo Geran-2 ha colpito una stazione di distribuzione del gas nell’Oblast di Charkiv.

Gli ucraini hanno staccato a Novorossiysk, nel Territorio di Krasnodar, attacco combinato di droni ucraini FP-2, droni-barca e forse droni FPV. Finora la maggior parte/tutti i droni sono stati abbattuti.

Il 30 giugno dopo diversi giorni di riduzione degli attacchi con droni, le forze ucraine hanno nuovamente lanciato un massiccio attacco sul territorio russo. Nella notte del 30 giugno, le unità di difesa aerea di oltre dieci regioni del Paese hanno abbattuto almeno 419 droni. Nelle ultime 24 ore sono stati abbattuti complessivamente 590 droni.

Come previsto, dopo quasi una settimana di lanci di droni verso Mosca, è iniziato un massiccio attacco sulla regione della capitale. Al mattino, numerosi obiettivi sono stati individuati sopra la regione di Mosca. I filmati già disponibili online suggeriscono che i droni siano attualmente abbattuti sopra Dubna. Droni sono stati avvistati anche nella regione di Tula.

Durante la notte, le forze armate ucraine hanno colpito la penisola di Crimea e sono state avvistate anche vicino a Novorossiysk, dove è stato preso di mira il porto locale.

Droni sono stati abbattuti anche sopra le regioni di Saratov e Volgograd. Gli obiettivi erano probabilmente raffinerie di petrolio locali, già colpite diverse volte.

Graziella Giangiulio

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