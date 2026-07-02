CINA. Xi Jinping definisce un modello da seguire l’industrializzazione “da corsa” imposta dal Partito

In un discorso pronunciato il primo luglio, il presidente cinese Xi Jinping ha indicato la rapida industrializzazione del suo Paese come una nuova via per le nazioni in via di sviluppo, proiettando una crescente fiducia sia a livello nazionale che internazionale.

Xi, al potere da 14 anni, ha osservato che la Cina ha raggiunto in pochi decenni ciò che i Paesi ricchi hanno impiegato secoli a realizzare: ”Sosteniamo la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, offrendo saggezza, soluzioni e forza cinesi per affrontare le principali problematiche che affliggono l’umanità”, ha affermato durante una cerimonia per il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese al potere, riporta The Morning Star.

Pechino, da tempo insofferente al dominio statunitense sul sistema internazionale, ha dichiarato di non voler sostituire l’ordine globale, ma di volerlo modificare per rappresentare al meglio gli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Lo scorso anno, il governo di Xi si è scontrato con gli Stati Uniti, costringendo il presidente Donald Trump a ridurre i dazi imposti sulle importazioni dalla Cina.

Il mondo è entrato in una nuova fase di turbolenza e trasformazione, che pone l’umanità a un bivio, ha concluso Xi. Ha ribadito le promesse fatte in passato di promuovere la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali per favorire la pace e lo sviluppo nel mondo.

Il suo intervento alla Grande Sala del Popolo di Pechino ha ripreso molti dei temi del suo discorso per il centenario del partito nel 2021, tra cui l’importanza di un esercito forte e di riportare Taiwan sotto il controllo cinese.

Ha sottolineato la necessità di portare più rapidamente le forze armate a standard di livello mondiale, pur mantenendo la leadership del Partito Comunista nelle forze armate. Negli ultimi anni, diversi generali di alto grado sono stati rimossi dall’incarico nell’ambito di un’epurazione per corruzione.

Tommaso Dal Passo

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