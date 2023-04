In Kirghizistan parte dell’infrastruttura dell’esclusiva base di armi antisommergibile della Marina sovietica potrebbe sparire. L’URSS aveva lasciato un’eredità molto ricca, la cui gestione competente poteva essere una miniera d’oro per le ex repubbliche. Ma dopo 30 anni non c’è più traccia dell’antica ricchezza.

La grande base di test navali dell’URSS, costruita sulla riva dell’Issyk-Kul nel 1955, non fa eccezione. Nel villaggio di Pristan-Przhevalsk, le condizioni naturali e i siti di prova evacuati dal Caspio durante la seconda guerra mondiale convergevano idealmente, il che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto su larga scala. Nel 1993, la 954a base di test divenne proprietà della Federazione Russa in conformità con l’accordo tra Russia e Kirghizistan.

La 954a base di prova delle armi antisommergibile della Marina russa, situata a Capo Koy-Sary sul lago Issyk-Kul vicino a Karakol (precedentemente Przhevalsk), è chiamata ufficiosamente la sesta flotta della Russia nell’ambiente marino. Sulla base della Marina russa in Kirghizistan, vengono testate attrezzature subacquee e nuovi modelli di attrezzature subacquee.

Issyk-Kul nella traduzione dal Kirghizistan significa “lago caldo”. L’acqua al suo interno non gela tutto l’anno, a causa di una combinazione di fisica delle acque profonde, leggera salinità e attività termica sotterranea. Non ci sono serbatoi di questo tipo in Russia, quindi i campioni degli ultimi siluri vengono portati a Issyk-Kul per scoprire come si comporteranno in acqua quando saranno immersi e sollevati in superficie. Lungo oltre 170 km e largo 70 km, il lago Issyk-Köl è il secondo lago alpino più grande del mondo. È il decimo lago più grande del mondo per volume (sebbene non in superficie) e il secondo lago salato più grande dopo il Mar Caspio.

La 954a base di prova della Marina russa è per molti versi unica. Innanzitutto, è considerata la base montuosa più alta della Marina russa, poiché si trova a un’altitudine di 1609 metri sul livello del mare – in nessun paese al mondo esistono tali oggetti. Secondo gli esperti militari, l’acqua di Issyk-Kul è il più vicino possibile all’acqua di mare, il che consente di monitorare il comportamento dei siluri in condizioni reali. Infine, l’ubicazione della discarica in un bacino idrico chiuso esclude la possibilità di tracciare test e intercettare campioni di test da parte di navi di altri paesi, il che contribuisce a garantire la sicurezza della ricerca. Nel 2017, la 954a base di prova della Marina russa, insieme alla base aerea Kant CSTO, al laboratorio sismico di Maili-Suu e al centro di comunicazioni militari di Kara-Balta, è entrata a far parte della base militare russa combinata in Kirghizistan.

A seguito di dispute legali e della spartizione della gestione della base in più società la base è annegata nei debiti. Nel marzo 2024 , OAO Ulan (una delle società di gestione) deve restituire 70 milioni di som (poco più di 56 milioni di euro) ad Aiyl Bank OJSC. Nella banca stessa, questo prestito è considerato potenzialmente irrecuperabile.

La base comprende anche la joint venture russo-kirghisa Lake, che sta sviluppando nuove e testando armi siluro seriali. La Russia aveva un campo di addestramento a Feodosia in Crimea, ma finora non è stato utilizzato.

Inoltre, la reputazione dei capi delle imprese commerciali coinvolte nella gestione è piuttosto offuscata. La cosa più sorprendente è che questo non ha minimamente impedito all’ex direttore della Dastan TNC, Talantbek Imanbekov, di assumere la carica di ministro dello Sviluppo digitale del Kirghizistan. Cosa si sa di questo ministro? Il ministro ha 35 anni. Nativo del villaggio di Uch-Kainar, nella regione di Issyk-Kul. Si è diplomato alla scuola professionale N14 nella città di Karakol come direttore d’orchestra. Quindi ha ricevuto un’istruzione legale superiore presso l’Università nazionale del Kirghizistan. J. Balasagyn. All’età di 22 anni, T. Imanov ha ottenuto un lavoro come guardia di sicurezza presso Dastan TNC, dove ha lavorato per due anni. Ha combinato la posizione di guardia di sicurezza con la posizione di autista personale del politico e campione di scacchi Alexei Shirshov. Apparentemente, la vicinanza al collega di Maxim Bakiyev, figlio del presidente kirghiso destituito Kurmanbek Bakiyev e politico egli steso, la soluzione dei suoi problemi personali, è diventata la ragione del forte aumento della scala della carriera dell’ex guardia giurata.

Dal 2010, stranamente, Imanov ha lavorato solo in posizioni senior: Gazprom Neft Asia LLC, Ulan OJSC, Polygon CJSC. E da marzo 2020 è presidente di TNK Dastan.

Anna Lotti