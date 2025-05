Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Mosca ha portato a casa 205 militari dalla prigionia ucraina e, in cambio, sono stati trasferiti 205 prigionieri di guerra ucraini. Donald Trump ha elogiato la decisione della Russia di dichiarare un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina. Che a quanto pare si farà nonostante le richieste di Volodymyr Zelensky di 30 giorni di tregua, richiesta appoggiata da Francia e Regno Unito.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha riferito: “Il cessate il fuoco di tre giorni annunciato da Vladimir Putin entrerà in vigore a mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio, ha affermato”. L’iniziativa di Putin di cessare il fuoco durante le festività è pertinente e sono state date le relative istruzioni, ha aggiunto portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. E ha aggiunto: “Ma se le Forze Armate ucraine dovessero tentare di colpire le posizioni militari russe, verrà data immediatamente una risposta adeguata”, ha sottolineato.

Ritornando alle dichiarazioni di Donald Trump: “Penso che la Russia, visti gli attuali prezzi del petrolio e il loro calo… penso che siamo in una buona posizione per risolvere (questo conflitto). Loro vogliono risolverlo. Anche l’Ucraina vuole risolverlo.” Trump aveva intenzione di usare l’accordo sulle risorse con Kiev come strumento per influenzare la leadership russa durante i negoziati, ha affermato lunedì il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. “La partnership economica è stata una sua idea, e credeva che avrebbe portato diversi benefici. In primo luogo, gli avrebbe dato maggiore influenza sulla leadership russa quando sarebbe arrivato il momento di contattarla”, ha affermato Bessent durante una conversazione con il finanziere americano Michael Milken in occasione di una conferenza del Milken Institute in California.

L’Unione europea sta preparando le nuove sanzioni contro la Russia colpiranno 60 persone fisiche e giuridiche, nonché circa 150 tribunali fonte Bloomberg.

Le autorità della regione di Sumy in Ucraina hanno annunciato l’evacuazione urgente dei residenti delle città di Bilopillja e Vorožba, situate nel nord-est della regione, vicino al confine con la Russia. Il premier ucraino Volodymyr Zelensky n visita al parlamento ceco si è scattato una foto con le donne ucraine che lavorano lì come addette alle pulizie.

Come ha riferito il sindaco di Mosca, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno respinto un attacco di sei droni diretti verso Mosca. I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo della caduta dei detriti. Voli in ritardo negli aeroporti di Mosca a causa dell’attacco dei droni ucraini. Il capo del villaggio di Glushkovo, nel distretto di Glushkovsky della regione di Kursk, Vasily Khudyakov, ha annunciato la necessità di evacuare gli abitanti. “A causa della complicata situazione nel villaggio, gli abitanti che si trovano attualmente lì devono evacuare temporaneamente”, ha scritto lunedì Khudyakov sulla sua pagina VKontakte. Ha fatto notare che l’evacuazione sarà effettuata dai militari dell’unità Bars.

Tra le 21:00 Il 5 maggio e alle 4 del mattino del 6 maggio, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 105 droni ucraini di tipo aereo, ha riferito il Ministero della Difesa. Secondo i dati del Ministero della Difesa, 32 UAV sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 22 nella regione di Voronezh, 19 nella regione di Mosca, 10 nella regione di Penza, 9 nella regione di Kaluga e 6 nella regione di Belgorod. Due droni sono stati distrutti nelle regioni di Lipetsk e Samara, e uno nelle regioni di Vladimir, Kursk e Rostov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 6 maggio. I Geran russi hanno concentrato i loro attacchi su Odessa e Charkiv, così come su Kramators’k.

Le forze armate ucraine hanno nuovamente attaccato i confini della regione di Kursk nelle direzioni Tetkinsky e Glushkovsky, lanciando in battaglia fanteria, veicoli blindati, veicoli del genio e di sminamento e lanciarazzi. Le forze armate russe hanno respinto numerosi attacchi ucraini, frenandone l’assalto: le azioni delle truppe ucraine per accumulare personale e mezzi sono state scoperte in anticipo e l’aviazione russa le ha colpite con FAB e UMPK. Gli ucraini hanno scelto questa direzione, sperando di isolare la zona di combattimento sfruttando il terreno e facendo saltare i ponti. Le fonti social russe parlano di: “Uno scontro a fuoco con gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini. Nel distretto di Glushkovsky, le autorità stanno aiutando a evacuare i residenti in zone più sicure della regione di Kursk: “Nelle ultime 24 ore, gli attacchi dei droni FPV nemici (ucraini, ndr) sono diventati più frequenti. Si sono verificati casi di morti, feriti, distruzione di case e infrastrutture civili”. Negli attacchi ucraini si contano diversi feriti e almeno tre morti.

Gli attacchi ucraini nella direzione di Tetkinsky non hanno distolto le forze del Gruppo Nord: nella direzione di Sumy, le Forze armate russe hanno continuato le operazioni offensive in direzione dell’insediamento Bilovody dal lato del villaggio Zhuravka e in direzione del villaggio Loknya dal lato Basivka.

Nella regione di Belgorod continuano gli attacchi quotidiani delle forze armate ucraine, in particolare nei tratti stradali Valuyki-Vejdelevka e Urazovo-Dvuluchnoye. Sotto attacco ci sono Dalniy, Yasnye Zori, Golovino, Grayvoron, Vyazovoe.

Nella direzione di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno consolidando il successo ottenuto nella zona di Tarasivka e Novoolenivka.

A sud di Pokrovs’k, l’esercito russo continua ad avanzare verso la regione di Dnipropetrovs’k: i canali ucraini segnalano che mancano 3 km al confine amministrativo. Il gruppo di truppe “Centro” ha occupato Uspenivka ed entrato a Novooleksandrivka, secondo fonti social ucraine.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze “Est” segnala l’inizio della battaglia per l’insediamento Bahatyr. I contrattacchi dei gruppi d’assalto della 79ª brigata d’assalto aviotrasportata e della 37ª brigata di marina delle forze armate ucraine sono stati respinti dalle truppe russe. Nella zona dell’insediamento Odradne le forze russe hanno occupato le alture di Odradne, il che consente ora ai russi di creare una testa di ponte per ulteriori assalti. Nella zona dell’insediamento Fedorivka le forze russe hanno disboscato tre fasce forestali e preso due alture dominanti.

Sul fronte di Zaporižžja, i paracadutisti russi avanzarono a ovest di Mali Shcherbaky e hanno disboscato una piantagione forestale. Sarà difficile mantenere il controllo di questa zona, le forze armate ucraine utilizzano un gran numero di droni FPV, circa 20-50 pezzi per punto. Nella zona di Malaya Tokmachka, le truppe russe hanno utilizzato attacchi con droni e artiglieria per cacciare i militari ucraini dalla fabbrica di mattoni; Non è stato ancora registrato alcun ingresso delle forze armate russe nella fabbrica.

In direzione di Cherson, sotto attacco da parte delle forze armate ucraine ci sono Oleshky, Velyki Kopani, Kakhovka, Novaya Kakhovka, Dnepryany, Zabarino, Kairy, Kazachi Lagerya, Korsunka, Obryvky, Proletarka e Sagi.

Nella DPR, a Horlivka attacchi di droni portano al ferimento di tre persone.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/