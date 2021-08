IRAN. Teheran ha un campo di gas che soddisfa da solo un terzo dei bisogni europei

L’Iran spera di confermare un nuovo enorme giacimento di gas situato nel settore iraniano del Mar Caspio, abbastanza grande da fornire circa un quinto del fabbisogno di gas dell’Europa, secondo la Khazar Exploration and Production Company, Kapco.

Il campo Chalous potrebbe plausibilmente portare ad un nuovo hub del gas nel nord dell’Iran per completare l’hub del gas meridionale incentrato sul massiccio campo South Pars nel Golfo Persico che l’Iran condivide con il Qatar.

Kepco, riporta BneIntellinews, è il principale sviluppatore del campo, ma l’assistenza tecnica e finanziaria verrà dalla Russia e dalla Cina, secondo OilPrice.com, secondo cui Chalous è un “gamechanger geopolitico”; Il prezzo e la destinazione del gas di Chalous sarebbero coordinati con la Russia, «aggiungendo al potere energetico che Mosca ha sull’Europa, già una questione chiave di contesa tra l’Europa e il suo partner Nato, gli Stati Uniti».

L’amministratore delegato della Kepco, Ali Osouli, ha detto che Chalous dovrebbe contenere riserve di gas equivalenti a un quarto del campo supergigante di gas South Pars. South Pars ha una stima di 14,2 trilioni di metri cubi. tcm, di riserve di gas sul posto più 18 miliardi di barili di gas condensato. Rappresenta già circa il 40% dei 33,8 tcm stimati di riserve di gas dell’Iran e circa l’80% della produzione di gas iraniana.

Secondo OilPrice.com, l’Iran ha un nuovo accordo ventennale con la Russia che copre la cooperazione politica, di sicurezza, militare, di difesa ed economica che permette a Mosca di mantenere il controllo di fatto su dove e a quale prezzo viene venduta la maggior parte del gas iraniano: «Controllare questa potenziale minaccia al proprio dominio sulle forniture di gas in Europa – e il considerevole potere geopolitico sul continente che ne deriva – è stata una delle principali preoccupazioni di Mosca per molti anni, così come le capacità dell’Iran in questo senso. L’Iran ha riserve accertate di gas naturale stimate in 1.193 trilioni di piedi cubi, secondo solo alla Russia, il 17% del totale mondiale e più di un terzo dell’Opec.

«Inoltre, l’Iran ha un alto tasso di successo nell’esplorazione del gas naturale, in termini di perforazione selvaggia, che è stimato intorno all’80%, rispetto alla media mondiale di successo del 30-35%. È sempre stato vitale per la Russia, quindi, assicurarsi che il gas iraniano non si riversasse in Europa, minando così la principale leva di potere della Russia in tutto il continente», prosegue la testata.

Maddalena Ingrao