Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha esortato il Congresso a stanziare rapidamente ulteriori 24,1 miliardi di dollari in assistenza aggiuntiva all’Ucraina per sostenere il paese in campo militare, economico e umanitario.

Per il ministro per la Difesa Bielorusso, generale Viktor Khrenin parlando all’XI Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale ha dichiarato: «La possibilità di uno scontro militare diretto con la NATO in futuro sta diventando “abbastanza ovvia”».

A raffreddare gli animi una dichiarazione dagli USA: «Gli Stati Uniti non cercano la guerra con la Russia, non hanno capacità militari nel Mar Nero», ha detto in un briefing il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh, rispondendo a una domanda sulla possibilità di “soluzioni militari” per l’esportazione di grano ucraino. In precedenza, il Wall Street Journal, citando fonti dell’amministrazione statunitense, ha riferito che gli Stati Uniti stavano esplorando le opzioni per garantire l’esportazione di prodotti agricoli dall’Ucraina attraverso i porti del Danubio con un volume di circa 4 milioni di tonnellate al mese, non escluse “soluzioni militari” per proteggere le navi da e per questi porti. “«Non abbiamo fondi nel Mar Nero», ha detto Singh.

Per mettere un punto alla situazione russo-ucraina il capo dell’ufficio del Segretario generale della NATO non esclude che l’Ucraina possa ottenere l’adesione all’alleanza in cambio della cessione di parte del territorio alla Federazione Russa.

Immediata la risposta del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev: «L’idea è interessante». E ha aggiunto in tono ironico: «E cosa? L’idea è curiosa. L’unica domanda è che tutti i loro presunti territori sono molto controversi. E per entrare nel blocco le autorità di Kiev dovranno rinunciare anche alla stessa Kiev, capitale dell’Antica Rus’. Ebbene, dovranno spostare la capitale a Leopoli», ha detto Medvedev.

Anche dall’Ucraina è arrivato un commento a caldo: Kiev «non scambierà territori per il bene dell’adesione alla NATO», ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky. «Scambiare territorio con un ombrello NATO? Strano. Cioè, perdere deliberatamente la democrazia … la distruzione del diritto internazionale e il trasferimento obbligatorio della guerra ad altre generazioni», ha scritto Podolyak sui social. Podolyak ritiene inoltre che la NATO avrebbe dovuto annunciare l’accelerazione delle consegne di armi all’Ucraina e non la cessione di territorio alla Russia.

Alle sue parole hanno fato eco quelle del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale (NSDC) dell’Ucraina Oleksiy Danilov: «Kyiv non è pronta a fare concessioni, rifiutando Zelensky dichiarato nel “piano di pace”, la flessibilità può essere mostrata solo per scambiare i suoi punti», ha detto al quotidiano la Repubblica. «Zelensky nel novembre 2022 ha affermato che Kiev ha un “piano di pace” di 10 punti. Tra questi – garantire la sicurezza nucleare, alimentare ed energetica, lo scambio di “persone detenute” secondo la formula “tutto per tutti”, il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina» ha detto Danilov nell’intervista.

Anche il ministro per la Difesa russo, Sergej Shoigu ha rilasciato dichiarazioni alla stampa: «In molti casi, anche l’equipaggiamento di fabbricazione sovietica supera i modelli occidentali in qualità di combattimento. Non c’è nulla di invulnerabile per le armi russe oggi sul campo di battaglia». E ha anche precisato che: «La Russia non ha utilizzato munizioni a grappolo durante il NWO in Ucraina, questa decisione può essere riconsiderata».

Di notte, le forze armate RF hanno attaccato due volte l’infrastruttura portuale di Reni, nella regione di Odessa. Nonostante le dichiarazioni quotidiane ucraine sull’intercettazione dei droni sparati, i video delle esplosioni indicano che i droni hanno raggiunto i loro obiettivi. L’analisi dei materiali da fonti aperte ci consente di geolocalizzare almeno tre luoghi di arrivo: i droni hanno colpito gli hangar con il grano, così come l’ascensore. Alcune delle riprese sono state girate dagli abitanti della Romania dalla sponda opposta del fiume. Negli ultimi due mesi, le truppe russe hanno già lanciato attacchi contro i porti danubiani di Reni e Izmail da che le autorità di Kiev stanno esportando prodotti agricoli dopo la fine dell’accordo sui cereali. Anche le forze armate ucraine effettuano attacchi alla Crimea e alle navi della flotta del Mar Nero.

Sullo sfondo dell’attivazione della ricognizione occidentale nel Mar Nero per preparare un massiccio raid sulla penisola, aumenta la necessità di attacchi russi contro le infrastrutture sul Danubio. Allo stesso tempo, si pone la questione della scelta degli obiettivi: in particolare, le vecchie gru in piedi nel porto sono un nodo più critico degli hangar con il grano.

La notizia è stata confermata anche dal capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak: «L’incendio è scoppiato nel porto della città di Reni, nella regione di Odessa, l’infrastruttura è stata danneggiata».

Ed ora uno sguardo agli attacchi al 15 agosto ore 24:00. Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico su strutture militari sul territorio dell’Ucraina. Secondo le prime informazioni, nella parte occidentale del Paese sono stati colpiti l’edificio della società Lorta e il nuovo terminal dell’aeroporto di Leopoli. Missili russi hanno colpito le imprese industriali che lavorano per l’AFU a Dnipro.

Secondo i dati di controllo della registrazione i tempo reale le officine di Pivdenmash sono state colpite. Nella regione di Bryansk è stato sventato un tentativo di infiltrazione da parte di un gruppo di sabotaggio dell’AFU nei pressi del villaggio di Kurkovichi. Tre droni d’attacco ucraini sono stati distrutti vicino al villaggio di Zhiryatino.

Nel settore di Kupyansk, le truppe russe continuano a sviluppare la loro offensiva a sud-ovest dopo aver ripulito le cinture forestali vicino a Vil’shany. Secondo alcuni rapporti, gruppi di ricognizione separati hanno ingaggiato il nemico alla periferia di Petropavlivka.

La feroce battaglia vicino a Urozhaynoye continua nel settore Vremivka. Le unità russe hanno il compito di impedire agli ucraini di prendere piede nell’insediamento e costruire sul proprio successo. Nella direzione di Zaporizhzhia, i combattimenti vicino a Robotyno si sono nuovamente intensificati. Le truppe ucraine trincerate alla periferia nord-est del villaggio stanno subendo pesanti perdite, ma continuano a prendere d’assalto il villaggio.

In direzione Kherson, le forze russe hanno completamente eliminato la testa di ponte delle AFU a ovest di Kozachi Laheri. Tuttavia, lungo l’intera costa si osserva ancora una maggiore attività delle unità di sabotaggio e dell’artiglieria ucraine.

Graziella Giangiulio