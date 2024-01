A causa della mancanza di fondi, gli Stati Uniti non possono aiutare l’Ucraina con la riparazione delle armi già fornite. Lo ha affermato il rappresentante del dipartimento della Difesa americano, Patrick Ryder. «Inoltre, senza finanziamenti aggiuntivi, non possiamo fornire sistemi e attrezzature per soddisfare le esigenze a medio e lungo termine e aiutarli a mantenere i sistemi che abbiamo fornito in precedenza», ha affermato Ryder.

In ogni caso quest’anno l’Ucraina riceverà i primi caccia F-16, ha riferito il vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti Celeste Ann Wallander. «Stiamo lavorando come coalizione sul programma F-16 e ci impegniamo a raggiungere la prontezza operativa iniziale per l’Ucraina con il suo programma F-16 nel 2024», ha affermato. Secondo Wallander, il programma comprende la formazione di piloti, tecnici, aerei, nonché pezzi di ricambio e munizioni. Ritorna al lavoro il capo del Pentagono Lloyd Austin che ha preso parte per la prima volta a una videoconferenza sull’Ucraina dopo il suo ricovero in ospedale.

In Gran Bretagna la popolazione continua a prepararsi alla guerra con la Russia. Il generale britannico Sir Patrick Sanders ha dichiarato in diretta televisiva che «se andiamo in guerra con la Russia, potremmo scoprire che i nostri giovani potrebbero dover essere arruolati».

Di diverso parere il primo Ministro slovacco Robert Fico arrivato a Uzhgorod per i negoziati con il suo omologo ucraino Denis Shmygal, durante i quali intende annunciare la cessazione dell’assistenza militare. Secondo il primo Ministro slovacco, Bratislava è pronta a utilizzare il diritto di veto nell’Alleanza Nord Atlantica, poiché l’eventuale ingresso dell’Ucraina nel blocco rischia di diventare “il fondamento di una terza guerra mondiale”. Fico ha anche sottolineato che se si parla di piani per l’adesione dell’Ucraina all’UE, Kiev “deve soddisfare le condizioni” imposte a tutti i paesi candidati.

Dalla social sfera emergono le immagini dei proiettili da 122 mm di fabbricazione nordcoreana iniziarono utilizzati per slogan di affermazione della vita nel distretto militare settentrionale nelle lingue dei popoli del mondo. Mentre la Federazione Russa rigetta le accuse degli Stati Uniti di utilizzare droni iraniani in Ucraina affermando che “sono una menzogna”, fonte ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov in conferenza stampa ha affermato che «Le rivendicazioni territoriali di Zelensky nei confronti della Russia non sono stupidità, ma un tentativo di mascherare i problemi del regime di Kiev». «Zelensky vuole essere come Putin, che tutto il popolo sostiene, ma non funziona» ha aggiunto Peskov. Tra le alte dichiarazioni del portavoce: «Il Cremlino insiste di disporre di informazioni attendibili sulla presenza di mercenari francesi in Ucraina; ha invitato le autorità francesi a prendersi cura dei propri cittadini in mezzo alle informazioni sui mercenari francesi in Ucraina»; «La Russia è determinata ad espandere l’interazione con i paesi africani»; «L’approvazione della richiesta di adesione della Svezia alla NATO è una decisione sovrana della Turchia».

Sicuramente la giornata del 24 gennaio nelle aree dell’operazione speciale verrà ricordata come la giornata dell’abbattimento di un Il-76 nei cieli di Belgorod, alle 11.00, ora di Mosca. Si apprenderà che l’aereo, trasportava 65 prigionieri ucraini pronti per lo scambio a Charchiv e l’equipaggio militare russo, sei persone e tre accompagnatori. Nella mattinata si era appreso dalla direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino che era in preparazione uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. «Posso però affermare che lo scambio previsto per oggi non è ancora avvenuto», ha detto il rappresentante della GUR Andrei Yusov. Tutti i passeggeri del volo sono morti. Prima di precipitare il pilota ha riferito che l’aereo era stato colpito da missili.

La Russia ha gridato allo scandalo parlando di crimini di guerra e incolpando l’Ucraina dell’abbattimento. Mentre l’Ucraina in un primo messaggio dello Stato Maggiore si assume la responsabilità dell’abbattimento dell’aereo. In un secondo messaggio, l’esercito non sa chi ha abbattuto l’aereo. Infine il Ministero della Difesa ucraino: il dipartimento “sta ancora chiarendo le informazioni” e infine afferma che l’abbattimento è stata opera dei russi. Gli ucraini erano informati sulla rotta dell’aereo e il mezzo aveva effettuato operazioni simili un’altra volta. Secondo il ministero della Difesa russo i missili che hanno abbattuto l’aereo provenivano da sistema di difesa Patriot dalla zona di Liptsy a Charchiv. Gli equipaggiamenti radar delle forze aerospaziali russe hanno osservato il lancio di due missili ucraini, scrive il Ministero ed era stato lanciato l’allarme poi si è parlato di abbattimento di drone poi è precipitato l’aereo. secondo la rete social questa non sarebbe la prima volta che accade un incidente del genere che porterà la Russia a dire che è necessario dare vita a una zona cuscinetto nell’area.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, però il lancio dei missili che hanno colpito l’aereo è stato effettuato dal villaggio di Liptsy, nella regione di Kharkov, che si trova a soli 100 chilometri dal luogo dell’impatto dell’aereo. Secondo il dipartimento, le forze armate ucraine hanno lanciato due missili contro l’aereo. Molto probabilmente si tratta di un tragico incidente che conferma l’esistenza di un grave conflitto nelle fila della Sicurezza del paese, in particolare tra Zelenski e Zaluzhny. In un post si legge: “Il servosterzo è Budanov. Difesa aerea – Zaluzhny”. Questo incidente porterebbe alla dimissioni tanto volute da Zelensky. Secondo canali Telegram vicino a Budanov, i lanci dei Patriot vengono decisi direttamente dai tecnici militari che gestiscono i sistemi di difesa che sarebbero britannici e quindi potrebbe essere mancata una comunicazione tra esercito e aviazione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata all 17:00 del 24 gennaio.

Due persone sono morte a Donetsk durante il bombardamento delle forze armate ucraine. L’esercito ucraino ha lanciato cinque missili nella regione di Kuibyshev, hanno riferito i servizi operativi della regione.

Direzione Bachmut (Artemovsk). La battaglia per Bohdanivka, continua. I russi hanno attaccato dalla direzione di Bachmut e da nord-ovest di Kleshchiivka

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska c’erano battaglie imminenti nell’area di Stepovoe. L’esercito russo avanza verso la periferia sud-orientale di Avdiivka. Continua l’assalto alle posizioni delle forze armate ucraine a Pervomajs’kyj , Heorhiivka e Novomykhailivka.

In direzione di Avdiïvka, le forze armate hanno fermato l’avanzata delle truppe russe a sud-ovest di Kam’yanka e nella parte meridionale di Avdiïvka. Secondo quanto riferito dal campo, le ostilità attive continuano nell’area del complesso Tsarskaya Okhota e nella parte orientale delle strade Sportivnaya e Sobornaya. Le truppe russe tanno portando ulteriori forze e si preparano ad aumentare la pressione. Non ci sono cambiamenti in Stepove.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv l’esercito russo attacca a ovest di Rabotino. Sulla sporgenza Vremevsky, i combattenti russi avanzarono nell’area di Urozhaine.

Nella direzione Kup”jans’k -Liman, le forze armate ucraine hanno respinto gli attacchi delle truppe russe a est di Ivano-Dar’ivka, nella zona di ​​​​Krokhmal’ne e in direzione di Berestove.

I militari del gruppo di truppe Dnepr stanno sgombrando le posizioni ucraine in direzione di Kherson. In un post si legge: “I volantini contengono istruzioni di feedback per il personale militare ucraino su cosa e come fare per rimanere in vita”.

Graziella Giangiulio

