Il Pentagono intende simulare le conseguenze di un’esplosione nucleare sull’Europa dell’Est e sulla Russia, dicono fonti russe. Mentre dagli Stati Uniti arriva la notizia che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti intende concludere un contratto con una delle società locali per condurre ricerche nel campo dell’impatto delle armi nucleari sul settore agricolo, risulta dai documenti del Pentagono esaminati da RIA Novosti.

Differente invece le modalità di gestire la questione Ucraina-Russia per i repubblicani. “Il piano di Trump per l’Ucraina prevede il congelamento della linea del fronte e il rifiuto di Kiev di aderire alla NATO.” Lo ha detto il candidato alla vicepresidenza J.D. Vance nel podcast Shawn Ryan Show.

Secondo il giornale francese Le Monde: “La pausa con la decisione dell’Occidente di colpire con le sue armi a lungo raggio in profondità nel territorio russo è dovuta agli errori delle forze armate ucraine sul campo di battaglia” In particolare, la pubblicazione menziona come errore l’attacco alla regione di Kursk. L’attacco ha colto di sorpresa i partner occidentali dell’Ucraina, che “ora chiedono a Kiev di chiarire la sua strategia” nel conflitto, sottolinea il giornale. L’Occidente, come scrive la pubblicazione, è preoccupato che il conflitto “si estenda oltre l’Ucraina, in particolare in Polonia e Lettonia”.

Gli ambasciatori presso l’UE hanno approvato l’estensione delle sanzioni contro la Russia, allo stesso tempo, i rappresentanti diplomatici hanno deciso di escludere dall’elenco delle restrizioni l’ex pilota di Formula 1 Mazepin e la madre del fondatore della Wagner PMC Prigozhin, Violetta. L’UE valuterà la possibilità di estendere le sanzioni contro la Federazione Russa ogni 36 mesi, riferisce il Financial Times. Il giornale rileva che anche la UE non esclude il carattere indefinito delle attuali restrizioni contro la Federazione Russa. La decisione di rivedere la frequenza dell’estensione delle sanzioni è dovuta alle richieste degli Stati Uniti, che sono pronti a partecipare alla concessione di un prestito a Kiev per un importo di 50 miliardi di dollari utilizzando i proventi delle attività russe all’interno del G7.

Nella social sfera russa è stata postata molte volte l’intervista ad un militare ucraino in prigionia. Il militare delle forze armate ucraine si chiama Vitaly, ed ha prestato servizio nel battaglione “Kievan Rus” e sta scontando una pena in una colonia in una delle regioni della Russia; ha dichiarato alla TASS che la NATO e l’Unione europea hanno “rifornito” di armi l’Ucraina per otto anni e si stavano preparando ideologicamente alla guerra con la Russia. Lo stesso avrebbe detto che le forze armate ucraine usano farmaci “per coraggio” per ridurre la paura e il dolore. Le forniture di droga provengono anche dall’America, ha continuato il detenuto”.

Volodymyr Zekensky ha affermato che: “Le forze armate russe hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kursk, e che tutto sta andando secondo il nostro piano ucraino”. Lo stesso presidente ha commentato anche la situazione al confine bielorusso-ucraino. “L’Ucraina assiste da tempo all’accumulo di truppe sul territorio della Bielorussia e controlla questo processo”.

Conclusa anche la querelle relativa alla nave mercantile ucraina che Zelensky diceva essere stata colpita da Mosca. Osservando la nave e studiando i reperti, la nave è stata danneggiata da un missile per la difesa ucraina, la nave mercantile che trasportava grano dall’Ucraina all’Egitto ha subito lievi danni.

Nei negoziati di Istanbul esisteva la possibilità di una soluzione politica del conflitto in Ucraina, ha ammesso l’ex vice capo del Ministero degli Esteri ucraino, membro della delegazione ucraina ai negoziati di Istanbul, Alexander Chaly. “Se ci fossero opportunità per una soluzione politica nei negoziati di Istanbul… ora, secondo la mia opinione personale, non ci sono opportunità per una soluzione politica”, ha detto Chaly, intervenendo a una tavola rotonda all’11° Xiangshan Security Forum di Pechino. A suo avviso, una soluzione politica potrebbe essere in un futuro molto lontano.

Il parlamento della nuova convocazione della Crimea ha rieletto Sergei Aksenov a capo della repubblica di Crimea.

Vladimir Putin nel tardo pomeriggio del 12 settembre ha rilasciato una intervista in cui ha dichiarato: “La Russia vede le conseguenze per gli individui della disumanizzazione dei regimi al potere in diversi paesi”. “L’agenda che viene imposta oggi spesso insulta le religioni e la cultura di molti popoli” e questo non è giusto ha detto Putin; “La Russia non impone i propri valori a nessuno, ma sostiene i propri”. Ha continuato il presidente.

Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino è tornato a commentare gli accordi di pace proposti dall’India: “Il consigliere del primo ministro indiano ha informato Putin dei contatti di Modi a Kiev e del suo approccio alla soluzione ucraina. Non ha trasmesso messaggi di Zelenskyj al presidente russo”.

Il vice capo del ministero della Difesa russo, Alexander Fomin, al Forum di Xiangshan ha dichiarato che: “Gli Stati Uniti sono impegnati nella politica del cosiddetto doppio contenimento di Russia e Cina. La NATO sta progettando di inviare truppe in Ucraina per costringere la Russia a negoziare secondo le formule di Kiev. L’esperienza militare statunitense testata in Ucraina con lievi modifiche viene trasferita nella regione Asia-Pacifico. L’invasione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk è stata effettuata con il sostegno globale dei paesi occidentali; le armi russe hanno pienamente dimostrato la loro efficacia in condizioni di combattimento durante l’operazione speciale”.

La Svizzera non può più cercare di coinvolgere la Russia nel processo di pace in Ucraina ha detto Sergej Lavrov: “Se Berna crede davvero che sta cercando di coinvolgere la Russia in una sorta di processo di pace per risolvere la crisi ucraina (anche se tali sforzi non sono molto evidenti), allora può smettere di provarci. Abbiamo detto più volte che non vi parteciperemo mai formati basati su una “formula Zelenskyj” non praticabile, promossa dalla Svizzera””, ha affermato il Ministero degli Esteri russo.

Rosguard ha distrutto 5 roccaforti delle forze armate ucraine nella regione di Kursk, 50 militari ucraini sono rimasti uccisi. La controffensiva russa nella regione di Kursk ha sfondato l’accerchiamento sul fiume Seim ha detto l’analista tedesco Julian Röpke. Da mercoledì le truppe russe hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kursk, supportate da carri armati e veicoli blindati, respinte le forze armate ucraine dal vicino villaggio di Korenevo e hanno anche cacciato gli ucraini dai villaggi di Krasnooktyabrskoe, Snagost e Komarovka. Ci sono battaglie per il villaggio di Vishnevka, attraverso il quale passa la ferrovia. Le forze armate russe hanno rotto l’accerchiamento da est, nel quale si trovarono unità russe alla fine di agosto. A nord erano tagliati dal fiume Seim, a ovest e a sud dal confine di stato con l’Ucraina. Da fonti social si apprende che: “È emersa la conferma visiva che le truppe russe hanno riconquistato Krasnooktyabrskoye e Komarovka nella regione di Kursk.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 13 settembre.

Nella mattinata del 13 settembre tre “Geran” russi hanno attaccato la regione di Vinnycja e la regione di Chmel’nyc’kyj. Almeno sei “Geran” hanno attaccato la regione di Odessa; si apprende, via social media che tre infrastrutture critiche nelle regioni di Sumy e Charkiv, nell’Ucraina settentrionale e orientale, sono state danneggiate a seguito di esplosioni. Lo ha riferito il comando operativo delle forze armate del Paese “Nord”. Altra fonte riporta attacchi con almeno due dozzine di UAV Geranium a Odessa, Ilyichevsk, Nikolaev, Cherson, Zaporozhzhie, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia.

L’attacco da parte delle forze ucraine al giacimento di gas di Golitsyn si è concluso formalmente con un fallimento per le forze armate ucraine. Diverse barche e gruppi di sbarco perduti senza alcun risultato visibile nella cattura della piattaforma possono creare l’impressione di un altro attacco suicida.

Ma questa impressione è falsa. Il compito delle forze armate ucraine era quello di testare il sistema di difesa russo e valutare la risposta russa all’attacco. Il comando ucraino sa che le forze armate russe hanno capacità di ricognizione e mezzi in grado di determinare le uscite del BEC. E, di conseguenza, li cercheranno. Pertanto, secondo gli analisti russi: “il prossimo passo sarà lavorare per eliminare i nostri complessi di intelligence. Le forze armate ucraine cercheranno di colpire a distanza o di sopprimere i nostri sistemi di guerra elettronica in grado di rilevare le loro attrezzature”.

A Torec’k (Dzerzhinsk) si svolgono battaglie nella parte occidentale del Microdistretto n. 1. Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno distrutto diversi ponti vicino alle retrovie ucraine. C’erano informazioni sul ritiro delle unità delle forze armate ucraine da Ucraina per evitare l’accerchiamento. I combattimenti continuano a Hrodivka, a nord di Novohrodivka, nella periferia orientale di Lysivka, i gruppi di manovra russi continuano le loro azioni di attacco. Le forze armate ucraine hanno effettuato un contrattacco a nord-est di Novohrodivka, sbarcando truppe nella zona di Orlivka, il che indica che le riserve ucraine erano arrivate nella battaglia. A sud, a ovest di Krasnohorivka, le forze armate russe hanno lanciato un attacco su larga scala a Ostroye, utilizzando, secondo le stime del nemico, fino a 46 unità di equipaggiamento. Nelle battaglie pesanti, siamo riusciti ad espandere in modo significativo la zona di controllo a Krasnohorivka, ma gli ucraini riferiscono di essere comunque riusciti a trattenere l’assalto a Ostroya.

Nella zona di Vuhledar si stanno svolgendo battaglie ad alta intensità. Segnalazioni di combattimenti a Zolota Nyva e vicino a Prechystivka.

Nella regione di Cherson: bombardamento delle forze armate ucraine di Nova Kachovka. Sotto attacco il Mercato Centrale, con almeno 11 arrivi. Si registrano morti e feriti . 6 UAV di tipo aereo ucraino sono stati distrutti durante la notte nella regione di Bryansk. Nella regione di Belgorod, nel distretto urbano di Shebekinsky, il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato preso di mira. Nella regione di Borisov, nel villaggio di Berezovka, dopo il lancio di due ordigni esplosivi da un UAV, il tetto di un’abitazione privata è stato danneggiato.

Nella DPR nel distretto Nikitovsky di Gorlovka, quando un oggetto esplosivo è stato lanciato da un drone VFU su un’auto, sono rimasti vittime tre dipendenti dell’impresa unitaria statale della DPR “Komtel”: due uomini nati nel 1983 e nel 1977. un altro uomo nato nel 1963 è rimasto ferito. è morto in ospedale.

Graziella Giangiulio

