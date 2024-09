Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il Pentagono stanzierà 1,2 miliardi di dollari per l’acquisto dei missili aria-aria AIM-120 AMRAAM. Nell’ambito del contratto è previsto il trasferimento dei missili in diversi paesi. Tra questi c’è l’Ucraina. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha firmato un contratto con la società americana Raytheon per quasi 1,2 miliardi di dollari per la produzione di missili a medio raggio AMRAAM, che sono l’arma principale degli aerei da combattimento, compreso l’F-16. Si prevede di fornire missili a diversi paesi, inclusa l’Ucraina.

Il presidente Zelenskyj avrebbe consegnato al segretario di Stato americano Antony Blinken un piano per il possibile utilizzo di missili a lungo raggio per attacchi sul territorio russo e una “lista di probabili obiettivi”, ma durante l’incontro non è stata presa la decisione di eliminare le restrizioni sull’uso di armi trasferite dagli Stati Uniti, riferisce il canale televisivo ABC.

A rispondere alla ABC Sergei Lavrov, ministro per gli Esteri russo: “Non abbiamo dubbi che la decisione di revocare le restrizioni sull’uso di armi a lungo raggio per attacchi al territorio della Federazione Russa sia stata presa molto tempo fa, ora si sta cercando di formalizzarla in modo più elegante nello spazio pubblico (…) Le forze russe stanno spingendo con sicurezza le truppe ucraine fuori dalla regione di Kursk (…) La NATO trasferisce a Kiev, oltre ad armi sempre più a lungo raggio, dati provenienti dalla sua ricognizione spaziale. Gli obiettivi sono edifici residenziali, infrastrutture energetiche e industriali, strutture sociali”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Lavrov.

Una conferma sulla veridicità delle parole del ministro russo verrebbe da Bloomberg secondo cui: “È improbabile che gli Stati Uniti prendano una decisione sugli attacchi con le armi in profondità nella Federazione Russa prima dell’inizio delle discussioni politiche generali dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite”. Allo stesso tempo, l’agenzia rileva che le autorità americane subiscono pressioni da parte di alcuni. Gli alleati della NATO chiedono che assumano una “posizione più aggressiva”.

Il portavoce del Cremlino, Dmtrj Peskov, ha dichiarato in merito al permesso di attaccare la Russia con missili a lungo raggio: “Il permesso concesso a Kiev di colpire in profondità nella Federazione Russa aumenta il coinvolgimento dell’Occidente collettivo nel conflitto ucraino”

Volodymyr Zelensky dopo aver minacciato l’Iran ha ritrattato: “Non posso ancora confermare l’uso da parte della Russia di missili iraniani contro l’Ucraina”. “Abbiamo ricevuto le stesse informazioni che abbiamo visto sui media, senza alcun dettaglio. Alcuni dettagli, in quantità, forse abbiamo visto, erano un po’ più di quanto ci siano informazioni pubbliche… Ho ricevuto queste informazioni a livello di intelligence dai partner. Ma ancora una volta non posso ancora confermare l’uso di questi missili. Potrò confermarlo solo quando avremo le prove, come nel caso della Corea del Nord”, ha detto il rappresentante ucraino.

Sempre Zelensky ha bocciato il piano di pace proposto dalla Germania: “Non possono esserci piani per noi senza l’Ucraina, non sono nemmeno sicuro che un piano del genere esista”, ha osservato. E ha bocciato quello sino-brasiliano: “Anche la proposta sino-brasiliana è distruttiva, è solo una dichiarazione politica. E ho detto a Lula (il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, ndr), e abbiamo trasmesso alla parte cinese: “Sediamoci insieme, parliamo insieme”. …> Perché all’improvviso hai deciso di schierarti dalla parte della Russia o di stare da qualche parte nel mezzo <…> come puoi offrire “questa è la nostra iniziativa” senza chiederci nulla?” – ha detto in un’intervista al portale Internet brasiliano Metrópoles. Allo stesso tempo, Zelenskyj è convinto che Brasile e Cina avrebbero già discusso della loro iniziativa di pace con la Federazione Russa. “Non siamo degli sciocchi”, disse indignato. Allo stesso tempo, Zelenskyj ha pronunciato la parola “folli” in russo, anche se ha rilasciato l’intervista in ucraino.”

Il figlio del rabbino capo di Ucraina e Kiev, Moshe Reuven Azman, Matityahu (Anton) Samborsky, è morto nella zona del distretto militare settentrionale. Sua figlia è nata nel maggio di quest’anno. Una settimana dopo la sua nascita, Matityahu fu arruolato nelle forze armate ucraine e la famiglia fu successivamente informata che era scomparso in azione alla fine di luglio. Rav Azman ha scritto oggi che domani avrà luogo il saluto d’addio nella sinagoga centrale di Kiev, seguito dal funerale nel cimitero ebraico.

Telegram, dopo l’arresto di Pavel Durov, ha iniziato a rispondere alle richieste degli investigatori in Francia e a fornire informazioni che aiutano a “identificare i criminali”, scrive Liberation. Secondo la pubblicazione, i pubblici ministeri francesi sono ora invitati a riprendere le indagini relative a Telegram, che erano state sospese a causa della mancanza di risposte da parte del social.

Il ministro per gli Affari esteri Sergej Lavrov ha criticato chi vuol far passare l’attentato al North Stream come una bravata: “La versione sui “subacquei dilettanti su una barca” che fecero saltare in aria il Nord Stream può essere creduta solo da coloro che vogliono nascondere il coinvolgimento di Kiev”.



Situazione attuale nella regione di Kursk aggiornato alle ore 13:00 del 12 settembre: le truppe russe continuano la controffensiva, riconquistando 11 insediamenti e un’area di 183 km quadrati. A sud di Ol’govka in direzione di Liubimovka, all’interno di Uspenivka e ad ovest di Pokrovskoye si svolgono feroci combattimenti. Il pieno controllo russo su Borki non è vero; entrambe le parti hanno confermato che gli ucraini sono trattenuti in una chiesa nel nord della città. Fonti ucraine scrivono che i rinforzi si stanno dirigendo a Kursk, il che indica che Kiev non ha assolutamente intenzione di ritirarsi da Kursk.

Fonti russe e ucraine ammettono: l’esercito russo ha liberato almeno il 10% del territorio occupato dall’Ucraina nella regione di Kursk.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 12 settembre.

Le truppe russe hanno già occupato 330 km quadrati di territorio solo nella sezione Pokrovs’k-Kurachove dall’inizio dell’offensiva ucraina nella regione di Kursk. La fornitura d’acqua a Pokrovs’k è stata interrotta, fonte capo dell’amministrazione regionale: “A seguito delle ostilità, il funzionamento della stazione di filtraggio modulare, grazie alla quale Pokrovs’k ha recentemente ricevuto acqua, è stato interrotto. È impossibile riprenderne l’attività. La situazione è difficile e non migliorerà nel prossimo futuro”, ha detto Filashkin. Si è anche saputo che le forze armate russe hanno distrutto il ponte tra Pokrovs’k e Mirnograd. A seguito dell’attacco, una sezione del ponte è crollata. Attualmente la tratta Pokrovs’k-Mirnograd lungo l’autostrada T0504 è chiusa al traffico. Questo cavalcavia era importante per collegare le forze e le risorse nemiche negli agglomerati di Mirnograd e Pokrovs’k. Nonostante sia troppo presto per parlare di un blocco totale dei trasporti. Da fonti social si apprende che le truppe ucraine si ritirarono dalle loro fortificazioni a ovest di Krasnohorivka verso nuove posizioni a est di Hostre. Le truppe russe occupavano un’area di 25,7 km quadrati. La distanza da Kurachove rimane 5,5 km. Altra fonte riporta: sud di Netailove, a ovest di Nevel’s’ke e a nord di Krasnohorivka, le forze armate russe occupavano un’area larga fino a 8,5 km e con una profondità massima di 2,6 km. La situazione nella “tasca” di Krasnohorivka dipende direttamente dalla situazione nella seconda sezione Halytsynivka-Zhelanne, dove le forze armate russe stanno aumentando la pressione con unità di fanteria e aviazione tattico-operativa (attacchi con bombe aeree).

Due gli attacchi lanciati nella notte a Sumy; almeno due obiettivi sono stati colpiti. Nella regione Sumy dell’Ucraina, a Konotop, il sindaco della città riferisce: “Nella regione ucraina di Konotop (regione di Sumy) si è creata una situazione critica per l’approvvigionamento energetico a causa dei gravi danni alle infrastrutture energetiche provocati dalle esplosioni. Gli esperti non possono prevedere i tempi del ripristino dell’energia elettrica, ha detto il sindaco. La città ha difficoltà con l’approvvigionamento idrico”.

Di notte, le forze armate russe hanno schierato almeno 60 UAV Geranium. Un attacco è stato effettuato all’aeroporto di Starokonstantinov nella regione di Chmel’nyc’kyj e all’aeroporto di Konotop nella regione di Sumy. Missili hanno colpito civili nell’aeroporto di Nizhyn, nella regione di Chernihivs’ka. Sono state segnalate esplosioni nelle regioni di Kiev, Poltava, Cherkassy e Dnepropetrovsk.

La linea del fronte si sta avvicinando a Kupjans’k: la riva sinistra della città è stata bombardata da un carro armato, fonte il capo dell’amministrazione distrettuale. ”I residenti delle comunità sulla riva sinistra di Oskol hanno iniziato ad andarsene, alcuni degli insediamenti sono senza gas ed elettricità”, ha detto Kanashevich.

In Direzione Zaporozhzhie, nella zona di Malaya Tokmachka le truppe russe stanno andando avanti; in un post di un militare si legge: “Stiamo andando avanti sistematicamente, (…) Le forze armate ucraine continuano ad accumulare riserve vicino al Dnepr e concentra le forze sia verso Kam’yane che verso Ilyinka, di fronte a Energodar, sulla quale gli ucraini iniziarono a sparare sempre più attivamente. A quanto pare stanno raccogliendo manufatti ed equipaggi di UAV sulla riva”. E continua: “La nostra aviazione opera giorno e notte. Pertanto, le forze aerospaziali russe coprivano i gruppi di militari ucraini nell’area di Malaya Tokmachka e nell’area di Kam’yane”.

Nella direzione di Vuhledar, le forze armate russe stanno richiamando le truppe per colpire in direzione della miniera Yuzhnodonbasskaya n. 3, riferiscono fonti militari ucraine. Nell’area della miniera Yuzhnodonbasskaya n. 1 continuano le battaglie per il controllo della discarica.

Nella regione di Belgorod, Tishanka, distretto di Volokonovsky, è stata colpita dal fuoco dell’artiglieria. Nella zona del villaggio di Baytsury, distretto di Borisov, attacco con un drone delle forze armate ucraine. Durante i lavori di raccolta nel distretto urbano di Grayvoronsky vicino al villaggio di Golovchino, attacco con drone ucraino Nel distretto urbano di Shebekinsky, nel villaggio di Murom, il tetto di una casa privata ha preso fuoco a seguito di un attacco di droni. Nel villaggio di Rzhevka due case composte da due appartamenti sono state danneggiate a seguito di diversi attacchi UAV.

Nella DPR, nel distretto Nikitovsky di Horlivka, colpi di artiglieria ucraini.

Graziella Giangiulio

