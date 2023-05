Il Consiglio della Federazione Russa ha approvato la legge sulla denuncia del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Da ora in poi la Russia venderà a chi glielo chiederà. Tra le armi più richieste ovviamente i droni e missili di ultima generazione. E ancora il parlamento russo prenderà in considerazione la denuncia dell’accordo del 2003 con l’Ucraina sulla cooperazione nell’uso del Mar d’Azov e dello stretto di Kerch, in seguito all’ordine del presidente russo Vladimir Putin.

La fine dei paesi occidentali “sarà secondo le loro azioni”, porterà a tristi conseguenze, ha detto il direttore del Foreign Intelligence Service, SVR, della Russia Sergey Naryshkin in una riunione internazionale di alti rappresentanti per la sicurezza. Ha osservato che i paesi dell’Occidente potrebbero partecipare a garantire prosperità e sicurezza nel mondo, ma il “pazzo orgoglio” degli occidentali “ha chiuso loro una tale opportunità”. «È opportuno ricordare la verità biblica: la loro fine sarà secondo le loro azioni. E questo significa che la loro fine sarà triste», ha detto Naryshkin.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha dichiarato che «non pensare alla minaccia di una guerra nucleare è un errore, il punto di non ritorno è sconosciuto, gli eventi possono andare in modo imprevedibile, la NATO sarà responsabile. Gli USA dovrebbero risarcire la Russia per i danni per la distruzione di Artemovsk, Mariupol e una miriade di altri luoghi. La NATO non prende sul serio la possibilità di una guerra nucleare, altrimenti non fornirebbe armi così pericolose a Kiev». Medvedev è convinto che l’Occidente non voglia la pace e non ci sia nessuno con cui parlare di garanzie di sicurezza.

«Non c’è ancora, non c’è nessuno con cui parlare», ha detto in un’intervista a RT. «Non vogliono la pace, vogliono la guerra. Non vogliono la cooperazione, vogliono il confronto. Stanno cercando in ogni modo possibile di violare il nostro Paese», ha detto Medvedev.

I ministri della Difesa Ue, invece, sono fermi, non sono d’accordo sul nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina; a darne notizia Josep Borrell Alto rappresentante UE Affari Esteri e Sicurezza.

L’Ungheria ha ribadito ancora una volta l’impossibilità dell’Ucraina di vincere il conflitto. Kiev non riuscirà a vincere il conflitto con Mosca, la NATO non è pronta a inviare le sue truppe in Ucraina. Per questi motivi è necessario cessare il fuoco e avviare negoziati di pace. Lo ha annunciato martedì 23 maggio il premier ungherese Viktor Orban durante un discorso a un forum economico in Qatar.

Gli Stati Uniti sono scettici sulle notizie secondo cui le armi che hanno fornito sono state utilizzate dal DRG ucraino a Belgorod, ha affermato il Dipartimento di Stato americano. Ma le foto che arrivano dopo l’eliminazione da parte russa di 70 militanti non danno adito a molti dubbi.

Tra le indiscrezioni della social sfera, c’è quella che Kiev paga i mercenari stranieri con l’aggiudicazione di terre dell’Ucraina occidentale. Secondo il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo «per la partecipazione di mercenari stranieri, compresi quelli polacchi, alle battaglie in Ucraina, il regime di Kiev li paga con lotti di terra nell’Ucraina occidentale».

L’Fsb ha chiesto e ottenuto dal tribunale di prolungare di tre mesi l’arresto del giornalista Evan Gershkovich, accusato di spionaggio, il processo è già iniziato, riferisce il tribunale Lefortovo di Mosca.

In Ucraina il 24 maggio a sorpresa è arrivato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace dove ha incontrato il suo omonimo Oleksij Reznikov. I Ministri hanno discusso la questione del proseguimento dell’addestramento dei combattenti ucraini nel Regno Unito, le prospettive per l’ingresso dell’Ucraina nella NATO, nonché la fornitura di armi all’Ucraina.

Fonti russe riferiscono che il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerij Zaluzhny ha ricevuto un trauma cranico e ferite da schegge a seguito di un attacco missilistico a un posto di comando vicino a Kherson all’inizio di maggio. Zaluzhny ha subito una craniotomia dopo essere stato ferito: secondo le previsioni, il comandante in capo delle forze armate ucraine vivrà, ma non sarà in grado di svolgere il suo lavoro

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato l’inizio dei lavori sul concetto per lo sviluppo dell’aviazione ucraina, tenendo conto del passaggio a nuovi tipi di aeromobili. In risposta il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha detto che i caccia F-16, se consegnati all’Ucraina, diventeranno un obiettivo legittimo per la Russia, come qualsiasi altra arma fornita, ha dichiarato mercoledì. Nel frattempo è iniziato l’addestramento dei piloti ucraini per pilotare aerei F-16 da fonti statunitensi e polacche.

Il 23 maggio durante la cerimonia di consegna delle medaglie al valore, il presidente della Federazione Russa Putin ha dichiarato: «Per 9 anni, il nemico ha condotto una guerra contro il nostro popolo. Ci viene detto che la Russia ha iniziato la guerra. No, la Russia, con l’aiuto dell’NMD, sta cercando di fermare questa guerra contro il nostro popolo, che, a causa dell’ingiustizia storica, si è trovato fuori dai confini della nostra Patria».

«La città di Artemovsk (Bakhmut) manterrà il suo nome sovietico», ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della DPR. E ha aggiunto: «Il picco di ansia nella situazione sui fianchi vicino ad Artemovsk è passato, la situazione si sta stabilizzando. La situazione ad Avdiivka e Marinka è sotto controllo e non c’è motivo di temere una seria avanzata delle forze armate ucraine. Gli agenti di polizia russi hanno iniziato a lavorare ad Artemovsk (Bakhmut). Da oggi abbiamo portato lì il Ministero dell’Interno», ha detto Pushilin in onda su Solovyov Live.

Secondo fonti militari della social sfera, la bandiera russa «è già stata issata su Artemovsk in precedenza, oggi sono andato nella città liberata per esporre la bandiera della Repubblica popolare di Donetsk e ispezionare ancora una volta l’insediamento per comprendere le misure prioritarie. Cosa posso dire, c’è molta distruzione, il nemico ha cercato di cancellare Artemovsk dalla faccia della terra, poiché non è diventata una “fortezza inespugnabile” per il regime ucraino. Grazie ai combattenti Wagner per aver completato la missione di combattimento più difficile nell’area assegnata. Ora ripristineremo di nuovo la città russa di Artemovsk. Abbiamo esperienza, abbiamo una squadra, abbiamo il supporto di tutta la Russia: possiamo farcela».

Durante l’operazione Soledar-Artemovsk, gli aerei d’attacco del PMC “Wagner” hanno colpito 35 insediamenti ucraini. Secondo il ministero della Difesa russo: «Il regime di Kiev, dopo aver subito una sconfitta ad Artemovsk, è passato all’attuazione di azioni terroristiche contro la popolazione civile – dopo i bombardamenti, ieri un’unità di nazionalisti ucraini ha invaso la Russia». Prighozin dichiara che le perdite delle forze armate ucraine sono 50.000 e irrecuperabili. Praticamente coincidono con i calcoli del progetto War Tears, che, secondo la sua metodologia, ha dato 55.000 perdite delle forze armate ucraine, sulla base del calcolo delle perdite accertate delle unità delle forze armate ucraine annotate in Artemovsk e nei necrologi regionali. La Wagner, sempre secondo Prighozin, ha perso il 20% delle sue forze.

Nella serata del 23 maggio un Su-27 è decollato sopra il Baltico a causa dell’avvicinamento di due bombardieri strategici statunitensi B-1B al confine di stato della Federazione Russa, ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa. «Dopo la rimozione di aerei militari stranieri dal confine di stato della Federazione Russa, il caccia russo è tornato al suo aeroporto di base», ha detto l’esercito russo.

Alle 16:40 del 23 maggio, l’operazione antiterrorismo sul territorio della regione di Belgorod è stata dichiarata terminata, ha affermato il governatore. Lo status di antiterrosimo è stato annullato nella regione di Belgorod dopo l’intervento militare guidato dal generale Alexander Lapin, vice comandante del gruppo congiunto di forze.

Lapin ha supervisionato personalmente l’operazione per eliminare il DRG ucraino nella regione di Belgorod. Il ministero della Difesa ha dichiarato che le forze armate russe hanno ucciso più di 70 soldati ucraini. Notizia questa confermata anche dal ministro per la Difesa Sergei Shoigu. Le forze armate russe hanno anche sequestrato diversi veicoli corazzati americani M1224 MaxxPro. Inoltre, dall’equipaggiamento distrutto, si è ricavato che si tratta di 2 veicoli corazzati americani HMMWV M1151A1 (entrambi danneggiati e abbandonati). – 1 auto blindata da carico americana HMMWV M1152A1 (distrutta). – 1 auto blindata ucraina KRAZ COBRA (distrutta). 1 auto blindata polacca AMZ Dzik-2 (distrutta). Per quanto riguarda i danni alle strutture civili, almeno 500 case, secondo i dati preliminari, sono state danneggiate.

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio ci sono stati molti attacchi di droni. «La maggior parte dei sistemi di difesa aerea è stata riparata, ma ci sono danni a Belgorod, nel distretto di Borisov, nel distretto di Belgorod: automobili, case private, edifici per uffici. Ora completeremo la passeggiata porta a porta: avrò informazioni più precise. La cosa più importante è che non ci siano vittime». Ha dichiarato il Governatore.

«Un gasdotto è stato danneggiato nel distretto di Grayvoron, è in corso un piccolo incendio. Ora il capo del distretto è a posto, entro un giorno sarà tutto ripristinato». «È in corso il ripristino delle reti elettriche, danneggiate durante l’ingresso del gruppo di sabotaggio e ricognizione. Tutti i lavori per ripristinare l’alimentazione nel distretto di Grayvoron devono essere completati entro le 15-16 di oggi (24 maggio ndr). Successivamente, l’approvvigionamento idrico e le comunicazioni cellulari verranno ripristinati. Ci sono 9 persone negli ospedali: 3 persone sono in terapia intensiva in gravi condizioni, 6 persone sono già nei reparti. I medici sono sul posto, forniscono con professionalità la massima assistenza, aiutano i nostri residenti a rimettersi in piedi il prima possibile», ha poi aggiunto.

Sarebbero oltre 550 le persone sfollate in centri di accoglienza temporanea del distretto di Graivoronsky a Stary Oskol, Rakitny, Ivne e Stroitel.

A Kursk e nella regione di Kursk è entrato in vigore un decreto sul divieto di utilizzo dei droni. Questo per evitare ennesimo attacco del DGR ucraino, si legge nella social sfera. Le forze dell’ordine sono state rafforzate nella regione di Bryansk della Federazione Russa. Nella regione di Bryansk, la procedura Edelweiss è stata annunciata oggi per un raduno generale delle forze dell’ordine. Il rafforzamento è stato introdotto nei distretti di Sevsky, Suzemsky, Trubchevsky e Klimovsky; Edelweiss attiva tutti i dipendenti del ministero degli Affari interni nella regione di Bryansk in caso di minacce terroristiche.

Alle 11:40 ore italiana del 24 maggio è suonato l’allarme aereo in tutta l’Ucraina. Sulla linea del fronte secondo le dichiarazioni del capo del centro stampa del gruppo Yug: in direzione Lisichansk, l’aviazione del gruppo di forze “Sud” ha perso due velivoli in partenza, colpiti dalle roccaforti delle unità ucraine.

I mortai da 240 mm “Tulip” della brigata di artiglieria del distretto militare meridionale hanno distrutto il deposito di munizioni ucraino vicino all’insediamento di Zvanovka della Repubblica popolare di Donetsk. Le unità di artiglieria del gruppo russo hanno distrutto due supporti di artiglieria semoventi, un veicolo corazzato, un mortaio da 120 mm e un sistema missilistico anticarro con un equipaggio. Una raffica di razzi ha colpito la roccaforte del plotone della 57a brigata di fanteria motorizzata separata delle forze armate dell’Ucraina. Un velivolo senza pilota del tipo Fury è stato abbattuto dall’equipaggio del sistema missilistico antiaereo Osa-AKM nei pressi dell’insediamento di Peski.

Durante il giorno, le unità del gruppo hanno sventato tre attacchi di unità d’assalto delle forze armate ucraine nelle direzioni Avdiivska, Aleksandro-Kalinovskoye e Maryinsky: «Le unità russe in questa direzione sono sulla difensiva, non conducono operazioni di combattimento attivo, il nemico, a sua volta, attacca costantemente, cercando di prendere l’iniziativa», recita un post.

Nelle prime ore del mattino, del 24 maggio gli ucraini, utilizzando droni marini senza pilota, hanno cercato di attaccare la nave da ricognizione della flotta del Mar Nero “Ivan Khurs” nella parte meridionale del Mar Nero (40 miglia dallo stretto del Bosforo). I marinai avrebbero respinto l’attacco, la nave non ha subito danni.

Dopo aver preso Masyutovka, l’esercito russo continua l’offensiva, contro gli ucraini nella regione di Kharkov. Distaccamenti d’assalto della 6° armata hanno operato nell’area dell’insediamento Masyutovka e Molchanovo, regione di Kharkiv, colpendo un posto di osservazione, 5 rifugi e un plotone delle forze armate ucraine della 14a brigata e della 105a brigata.

Inoltre, nella direzione di Kupyansk, l’aviazione del distretto militare occidentale ha effettuato attacchi missilistici e con bombe contro concentrazioni di forze, armi e attrezzature delle forze armate dell’Ucraina.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ammette che la situazione nell’area di Masyutovka è difficile, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive di successo. Sempre nella direzione di Kupyansk, le forze aerospaziali stanno conducendo attacchi aerei vicino a Kislovka e Kotlyarovka. Le posizioni delle forze armate ucraine sono sottoposte a colpi di artiglieria e mortai, nelle aree dell’insediamento di Kamenka, Pioppi, Red First, Novomlinsk, Dvurechnaya, Masyutovka, Malaya Shapkovka, Kondrashovka, Kupyansk, Tabaevka e Berestovo della regione di Kharkov e Stelmahovka – Lugansk.

Direzione Konstantinovka si registra il movimento dei militari ucraini. Georgiani con equipaggiamento vengono trasferiti in direzione dello stesso Bakhmut più personale e attrezzature arrivano e vengono schierate nelle vicinanze di Konstantinovka, sulla social sfera ucraina si afferma che vogliano aumentare la pressione sui fianchi di Bakhmut.

Graziella Giangiulio