CANADA. Ottawa e Riyadh fanno pace

Il Canada e l’Arabia Saudita hanno concordato di ripristinare i pieni legami diplomatici e di nominare nuovi ambasciatori, ponendo fine a una disputa iniziata nel 2018 che ha danneggiato le relazioni e il commercio.

La decisione fa seguito alle discussioni tenutesi tra il primo Ministro canadese Justin Trudeau e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a margine del vertice del Forum della Cooperazione Economica Asia-Pacifico, Apec, a Bangkok nel novembre dello scorso anno, secondo quanto dichiarato da Canada e Arabia Saudita.

La decisione deriva dal «desiderio di entrambe le parti di ripristinare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sulla base del rispetto reciproco e degli interessi comuni», si legge nelle dichiarazioni.

La rottura del 2018 ha preceduto l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta nello stesso anno e condannata dal Canada e da tutti i Paesi occidentali. È iniziato quando l’ambasciata canadese a Riyadh ha pubblicato un tweet in arabo che sollecitava l’immediato rilascio degli attivisti per i diritti delle donne detenuti dall’Arabia Saudita.

Questo ha spinto Riyadh a richiamare il suo ambasciatore e a impedire il ritorno dell’inviato, oltre che a istituire un divieto di nuovi scambi commerciali.

«Le misure commerciali punitive saranno revocate», hanno dichiarato le fonti di Reuters. Non è chiaro quale effetto abbia avuto la disputa sul commercio.

Secondo i dati ufficiali, nel 2021 l’Arabia Saudita è stata il principale mercato di esportazione del Canada nella regione, per un totale di 2,2 miliardi di dollari. Le importazioni sono state di 2,4 miliardi di dollari. Quasi tutte le importazioni canadesi erano costituite da petrolio e prodotti petrolchimici. Oltre l’80% delle esportazioni verso l’Arabia Saudita erano costituite da mezzi di trasporto.

La normalizzazione arriva mentre il principe saudita cerca di riaffermare l’Arabia Saudita come potenza regionale sfruttando il suo essere un gigante dell’energia in un mondo dipendente dal petrolio, consumato dalla guerra in Ucraina.

Il Canada nominerà Jean-Philippe Linteau come nuovo ambasciatore a Riyad.

Il ministro degli Esteri canadese Melanie Joly ha detto che «dobbiamo avere conversazioni con persone con cui non siamo sempre d’accordo su tutto per trovare soluzioni globali a problemi globali», ha aggiunto la fonte.

Maddalena Ingrao