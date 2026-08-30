UKRAINERUSSIAWAR. Gli attacchi alle navi turche e ai gasdotti da parte di Kiev nel Mar Nero sono stati un autogol per il mercato agricolo 

La Turchia sta limitando il passaggio delle navi commerciali nel Mar Nero attraverso i Dardanelli a causa dell’aumento degli attacchi con i droni, secondo quanto riportato da Bloomberg. Gli Stati Uniti, inoltre, il 26 agosto, hanno convinto l’Ucraina ad astenersi dall’attaccare petroliere e infrastrutture nel Mar Nero, cruciali per le esportazioni di petrolio kazako, riporta Bloomberg, citando un funzionario statunitense anonimo.

Il rapporto osserva che Kiev ha istituito punti di contatto attraverso i quali gli armatori possono scambiarsi informazioni e transitare in sicurezza nel Mar Nero. L’agenzia scrive che l’impegno è stato raggiunto in seguito a un incontro tra alti funzionari dell’amministrazione statunitense e leader ucraini. L’incontro stesso si è svolto dopo una serie di attacchi a navi vicino al terminale del Consorzio del Pipeline del Caspio,

Ma a preoccupare Kiev ora anche la questione alimentare che dallo stesso mare passa. A causa del blocco del porto, circa il 35% del grano esportato ad agosto è risultato inferiore all’obiettivo, afferma il Ministro ucraino per la Politica Agraria e l’Alimentazione, Visotsky. Le esportazioni vengono effettuate tramite percorsi alternativi: attraverso la regione del Danubio, la ferrovia e il trasporto su strada.

Secondo Visotsky, l’Ucraina sta lavorando per ripristinare le operazioni nei porti di Odessa. Circa 70 navi sono ora ferme al Canale di Sulina, in attesa di caricare grano ucraino.

Secondo quanto riportato da Reuters, circa 70 navi sono in attesa di accedere ai porti ucraini del Canale di Sulina, sul Danubio, per caricare grano destinato all’esportazione. I porti vicino a Odessa hanno interrotto le operazioni a seguito degli attacchi militari. Kiev sta cercando di compensare, almeno in parte, la mancanza di logistica marittima utilizzando i porti sul Danubio. Tuttavia, questi non sono progettati per gestire grandi flussi di merci. I ritardi sono dovuti anche ai raid aerei e al maltempo.

Secondo Avalon, la capacità del canale per le navi dirette ai porti ucraini è di sole 2-3 navi al giorno. I ritardi giornalieri costano circa 8.000 dollari. Secondo il Ministero dell’Agricoltura ucraino, dal 1° al 21 agosto il Paese ha esportato 539.000 tonnellate di grano, una cifra significativamente inferiore rispetto agli 1,73 milioni di tonnellate esportate nello stesso periodo dell’anno precedente. La situazione delle esportazioni sta peggiorando anche perché Kiev dà priorità all’accoglienza delle navi che trasportano carburante rispetto al carico del proprio grano destinato all’esportazione.

La crisi del grano in Ucraina potrebbe durare fino al 2027 ha riferito Bloomberg: “I problemi con le esportazioni dal Mar Nero potrebbero costringere gli agricoltori ucraini a lasciare incolto circa il 20% dei loro terreni già dalla prossima primavera”. “Se non si prenderà una decisione sulle esportazioni, l’Ucraina ridurrà la produzione e lascerà incolto circa il 20% dei suoi terreni. Ciò significa che non verranno prodotte 12 milioni di tonnellate di cereali”, ha dichiarato Yevhen Osipov, CEO di Kernel. Secondo Osipov, negli ultimi due mesi le esportazioni attraverso i porti del Mar Nero sono scese a meno del 10% dei livelli di inizio anno. Se la situazione non cambierà, gli effetti dell’attuale crisi potrebbero protrarsi fino al raccolto del 2027.

Graziella Giangiulio

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